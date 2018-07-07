Синди Кроуфорд показала, как выглядит по утрам без макияжа

И очень даже ничего!

Вслед за нашей Натальей Водяновой на это решилась и другая супермодель: легенда мира моды, несравненная Синди Кроуфорд выложила на суд своих 3 с лишним миллионов подписчиков селфи, где запечатлела себя только-только проснувшуюся и даже еще не вставшую с кровати. А значит, без грамма косметики на лице. И удивила этим снимком всех.

Ну как вам?

Впрочем, удивление это было приятным: и без макияжа она очень даже хороша!

Отметим еще и то, что Водянова на подобный снимок решилась в 36 лет, а Кроуфорд — в 52 года. А вот что между ними общего, так это то, что обе дивы не боятся разрушать стандарты собственной же индустрии, которой зарабатывают на жизнь. Ведь кто теперь будет скупать тушь, пудру, помаду и прочие необходимые женщине штучки, если и без всякого мейкапа можно выглядеть столь прекрасно?

Тем временем другие модели пока не следуют их примеру и продолжают дефилировать на проходящей сейчас Неделе моды при полном параде. Самые красивые и необычные образы вы можете увидеть ЗДЕСЬ.

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