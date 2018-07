Выбор экспертов: 33 лучших аромата для лета

Твердые духи, которые не разольются в чемодане, парфюмерный набор для путешествий, аромат с запахом отпускного счастья, одеколон с аккордами жасмина в цветущем саду и парфюм с нотами свободы, которую так любила Коко Шанель , — эксперты выбрали ароматы, что сделают это лето особенным.

Парфюмерная вода Tea Rose, Perfumer’s Workshop

Большой американский хит Tea Rose вышел еще в 1977 году, но у нас появился меньше двух лет назад — одну из лучших, по мнению Фредерика Малля, парфюмерных роз в Россию привезла Cosmotheca. Это, помимо всего прочего, едва ли не самый недорогой аромат в ее портфолио и притом наиболее популярный в мировом масштабе: за сорок лет было продано около 60 миллионов флаконов. Чем хорош Tea Rose? Тем, что идеально соответствует собирательному образу дачной розы в наших детских воспоминаниях — пахнет медом, росой, смородиной и чем-то зеленым и едким.

Цена: 3 900 руб.

Парфюмерная вода Cape Heartache, Imaginary Authors

Американская марка Imaginary Authors посвящает свои ароматы выдуманным книгам: так, лучшая парфюмерная клубника Cape Heartache вдохновлена приключенческим романом несуществующего писателя Филиппа Савы и его отношениям с женщиной из индейского племени тилламук. «Тем, кто ищет осколки своего разбитого сердца, — пишет Сава, — я советую запустить пальцы в лесные иголки и сучья». Но сам находит там лишь дикую клубнику и душистый янтарь — застывшие капли пряной пихтовой живицы.

Цена: $95 за 50 мл, онлайн-магазин Imaginary Authors

Духи Qom Chilom, 777 Stéphane Humbert Lucas

Необычное, как нередко бывает у марки, сочетание съедобного и промышленного: к терпкому запаху первой черешни примешивается крепкий дух дубленой кожи и эвкалипта. Общий эффект почти аптечный: временами Qom Chilom пахнет швейцарскими травяными леденцами от кашля, а иногда — ягодной тонизирующей настойкой. Если вам нравится гурманский и горьковато-камфарный Une Nuit à Doha того же бренда, «зайдет» и странный Qom Chilom — без стука и предупреждения (если вы любите парфюмы послаще, то посмотрите подборку десертных ароматов здесь).

Цена: 22 000 руб. за 50 мл, бутики «Парфюмеръ»

Туалетная вода Play Red, Comme des Garçons

Красный Play — самый выдающийся аромат в коллекции парфюмерного «бейсика», выпущенной Сomme des Garçons в середине нулевых. Как бы ни были хороши мятный Green и перечный Black, кислая вишня Red, начиненная корицей и зверским чили, бьет любую карту. Точнее, взрывает — во вселенной игры Plants vs Zombies она была бы ручной гранатой Cherry Bomb.

Цена: 8 000 руб. за 100 мл, магазины «Рив Гош»

Парфюмерная вода J’Suis Snob, Jacques Zolty

Марка Jacques Zolty привезла в Россию два новых аромата, Private Session («Частная фотосъемка») и J’Suis Snob («Я сноб»). Последний, вопреки названию, не претендует на изысканные вкусы и высокую интеллектуальность — это просто очень хорошая черная смородина без характерных сернистых аспектов, напоминающих о кошачьем лотке, зато с крепкой дозой акварельного гедиона, за счет которого этот смородиновый куст и дышит, и блещет на солнце зеленой росой.

Цена: 7 700 руб. за 100 мл, бутики Molecule Project

Одеколон English Oak and Redcurrant, Jo Malone London

Хороший запуск прошлой осени — красная смородина в компании нового натурального материала компании Givaudan, абсолюта дубовой щепы, подвергнутой термической обработке. Это вещество пахнет копченой древесиной, карамелью и трубочным табаком, сообщая ягодам ту же пряность и натуральную сладость, что выдержка в бочке — вину. Тем, кто в красной смородине ищет условную свежесть молодого божоле, можно посоветовать Grain de Joie марки Eau d’Italie, а вот любителям мальбека English Oak and Redcurrant придется по вкусу.

Цена: 7 600 руб. за 100 мл, магазины «Рив Гош»

Парфюмерная вода Mûre et Musc Extrême, L'Artisan Parfumeur

В этом году классической воде Mûre et Musc исполняется сорок лет, а его «экстремальной» версии — двадцать пять. Пока непонятно, станет ли компания отмечать двойной юбилей особым флаконом, например, перевыпуском той самой хрустальной ежевичины, которую в считанные дни расхватали коллекционеры. Но мы отметим — банкой ежевичного варенья, сваренного, как это делают во французской провинции, с базиликом и лимонными корками (подробнее про зеленые ароматы можно прочитать здесь).

Цена: 11 200 руб. за 100 мл, « ЦУМ

Парфюмерная вода PG17 Tubéreuse Couture, Pierre Guillaume Paris

Виноград, апельсиновый цвет, тубероза и земляника — все эти прекрасные вещи (которые, помимо эстетической ценности, объединяет метилантранилат, вещество с узнаваемым фруктово-цветочным запахом), вы найдете в Tubéreuse Couture. Но особенно землянику — размятую ложкой, залитую жирными сливками, бесконечно далекую от советского земляничного мыла, которое в парфюмерии нам нередко предлагают вместо настоящих ягод. И при этом совершенно несъедобную: зеленоватое ядовитое свечение туберозы на заднем плане уводит эту картинку из области гастрономического.

Цена: 9 000 руб. за 50 мл, бутик «Ароматека»

Парфюмерная вода Bergamote&Rose Sauvage, 100Bon

Обратите внимание на марку парфюмерии, которая приехала в «Космотеку»: натуральная (даже спирт — органический), недорогая (2 950 рублей за 50 мл), восполняемая — можно ходить в магазин за рефиллами. Композиции собраны парфюмерами Robertet — компании, чей вес в индустрии производства натуральной аромапродукции сложно переоценить. Все десять композиций симпатичные, а самая интересная — «Мирра и ладан», пряная и острая, как перец, с богатыми бальзамическими оттенками и тоном лимона.

Цена: 990 руб. за 10 мл, магазины Cosmotheca

Парфюмерная вода En Passant, Editions de Parfums Frederic Malle

Парфюмеры любят обращаться к теме дождя — безусловно очень привлекательной, но сложной в работе: нередко в результате получается либо что-то бледное и невыразительное, либо, наоборот, резкое и ненатуральное. Есть и исключения, например, En Passant, Frédéric Malle — зеленовато-белые растрепанные шапки, из которых Эдуар Мане собрал свой «Букет сирени». Дождь только что закончился: от земли поднимается теплый пар, пыльцу прибило к листьям и хочется взять и войти в сиреневый куст, как в «Нарнию» — может, хотя бы по ту сторону весна длится чуть дольше.

Цена: от 3 550 руб. за трэвел-спрей объемом 10 мл, магазины «Рив Гош»

Твердые духи Karma, Lush

Появились в середине 1990-х, но до сих пор остаются одним из главных бестселлеров в парфюмерной линейке Lush. Любят «Карму» и парфюмерные критики — за то, что ее целое больше, чем сумма частей: парфюмеры взяли апельсин, лаванду и пачули, а получили — Лондон 1960-х (или Ришикеш 2018-го, где в магазин за кефиром для райты по-прежнему ходят с цветами в волосах). Недавно Lush поменяли дизайн флаконов, и старую «Карму» можно купить по скидке.

Цена: 750 руб. за штуку, магазины Lush

Парфюмерная вода Lankaran Forest, Maria Candida Gentile

Lankaran Forest переводится как «Ленкоранский лес»: Ленкорань — живописный отрезок каспийского побережья в Айзербайджане, бывший советский курорт. Ленкоранская низменность прижата к берегу Талышинскими горами, а склоны гор, обращенные к морю, покрыты лесом — железным деревом, дубом и грабом. Железное дерево, как говорит Джентиле, главный фигурант аромата, но не буквально, а фигурально: оно начинает ветвиться почти у самой земли и сплетается ветвями с соседними деревьями — вот и готовая метафора, которая легла в основу структуры Lankaran Forest. Все его ноты — цитрусы, чай, дикие травы — связаны в кружевное полотно с множеством воздушных петель.

Цена: 2 850 руб. за 15 мл, магазины Cosmotheca

Парфюмерная вода This Is Not a Blue Bottle, Histoires de Parfums

Марка Histoires de Parfums получила известность благодаря барочным, сложно скроенным ароматам, вдохновленными оперой. This Is Not a Blue Bottle, напротив, настоящий парфюмерный «кэжуал» — простая, но эффектная амбра с тягучей еловой живицей и каплей апельсинового сока.

Цена: 3 200 руб. за 15 мл, «ЦУМ»

Парфюмерная вода Yes I Do, Etat Libre d’Orange

Yes I Do — не то фланкер, не то переборка Don’t Get Me Wrong Baby 2007 года, альдегидно-цветочного букета из ландышей и флердоранжа, сжатого липкой от шоколада детской ручонкой. В новой версии укрепили цветочную секцию — ландыш прямо-таки зазвенел, а вот какао с пачулями приглушили, оставив один лишь отзвук мокрой весенней земли.

Цена: 1 950 руб. за трэвел-спрей объемом 7,5 мл, магазины Cosmotheca

Парфюмерная вода Tau, Onyrico

Ароматы марки Onyrico — как красивые карточки из благополучного итальянского детства. Вот ты вышел утром на балкон, а за решеткой магнолии, инжир и мандарины — зеленые и кислые, одним ты уже польстился (Michelangelo). Вот cухой, пыльный, деревянный запах оркестровой ямы с канифолью для смычков, след маминой пудры на щеке и торжественный глоток взрослого шампанского в антракте (Rossa Bohème). А вот ты гуляешь с родителями по аллее монастыря в Ассизи и обрываешь молодые клейкие веточки кипариса — это Tau’, один из самых умиротворяющих ароматов современной парфюмерии.

Цена: 2 250 руб. за 8 мл, Articoli

Парфюмерная вода Angel, Mugler

В прошлом году Angel, а вместе с ним и целый парфюмерный жанр отметили важный юбилей — четверть века: именно с выходом «Ангела» в 1992 году так называемые гурманские композиции были выделены в отдельное семейство. Аромат, построенный на резком контрасте сахарной ваты и пачулей, «выстрелил» не сразу — компания мудро дала ему отлежаться на магазинных полках, и тот в итоге не только спровоцировал гурманский бум, но и стал единственным в истории ароматом, опередившим в продажах Chanel № 5.

Цена: 1 800 руб. за трэвел-спрей объемом 10 мл, магазины «Л’Этуаль»

Парфюмерный набор для путешествий À la Rose, Maison Francis Kurkdjian

À la Rose напоминает то ли нидерландский натюрморт, который подсветили неоном, то ли работы модной художницы Эл Си Армстронг: все его цветы и экзотические фрукты люминисцируют в глубоком море мускуса, как Glowsticks — в темноте ночного клуба.

Цена: 15 550 руб. за набор для путешествий с атомайзером и пятью рефиллами, магазины Articoli

Парфюмерная вода Hibiscus Palm, Aerin

Это счастье, господа. Счастья бывают разные, для меня в этом пузырьке с крышкой-апельсинкой — счастье отпускное. Так пахнут сады в жгучий полдень где-нибудь в итальянской провинции, а ты идёшь по ним и ешь грейпфрутовый сорбет. Так пахнет кожа, накупанная в море. И теплый ветер, танцующий в белых занавесках. И букет, собранный детьми на дикой поляне рядом с пляжем. Ну, а если без моих фантазий, то это — жасмин, тубероза и тиаре. Сладкие женщины, обливаемся и машем!

Цена за 50 мл: 9 600 руб.

Одеколон Jasmin Sambac&Marigold, Jo Malone London

За всю свою бьюти-жизнь я попробовала не меньше 20 «джомалонцев», и ни один — НИ ОДИН! — меня не разочаровал. Но это…это…это…*восторженно замирает и бешено вращает носом* …это не просто не разочарование, это жасминовый экстаз. Это жасмин в цвету, весь белый и сладкий, как тысячи кусочков рафинада, и не поутру в росе, с еще холодными после ночи лепестками, а на закате, весь в красных солнечных лучах, душным, пряным, залитым теплом и счастьем летним вечером… Выдохнула! И пошла гулять с командой вагнерят.

Цена: 6 100 рублей за 50 мл Парфюмерная вода Bal d’Afrique, Byredo

«Африканский танец» — посвящение чернокожей танцовщице и певице Жозефине Бейкер , звезде варьете «Фоли Бержер» и музе Бодлера и Ле Корбюзье. Одним из наиболее популярных номеров Бейкер был «Банановый танец», который та исполняла в набедренной повязке из тряпичных бананов и, как правило, топлесс. Тем не менее с «верхом» у Bal d’Afrique все хорошо — это фиалковая зелень с каплей лимонада, а тряпичные бананы превратились в банановый джем, сироп из маракуйи и другие тропические фрукты. Для меня этот аромат самый «отпускной», поэтому, чтобы усилить эффект отдыха, беру его с собой, а по приезду еще минимум две недели пользуюсь им и вспоминаю о прекрасных солнечных днях на море.

Цена за 50 мл: 9 750 руб.

Парфюмерная вода Proposal, HFC Несколько недель назад презентовать новинку приехал молодой парфюмер бренда Винсан Рикор: мероприятие прошло в роскошном особняке Спиридонова в центре Москвы. Лепестки роз на парадной лестнице, искусственные деревья цветущей сакуры — элегантно, нежно и свежо. Именно таков и новый аромат бренда — несмотря на обилие свежих нот бергамота и жасмина, раскрывается очень легко и нежно. Сладкие (но не приторные!) аккорды миндаля, личи и черной смородины дополняют это звучание. У меня Proposal ассоциируется с летним Парижем (и не только потому, что знаменитый иллюстратор из Нью-Йорка Меган Хесс придумала картинку для флакона, где молодая девушка в пышном розовом платье с открой спиной с большим пышным бантом стоит на фоне Эйфелевой башни): новинка мысленно переносит в цветущий Jardin du Luxembourg».

Цена: 22 800 руб.

Аромат Paris-Deauville, Chanel

Мы все помним красивую и трагичную историю любви Коко Шанель, которая началась именно в Довиле (кстати, именно там и появился ее первый бутик). Свободный курорт Нормандии был идеальным местом, чтобы привить парижанкам (а потом и девушкам во всем мире) дух свободы — создательница марки забыла о корсете и ездила верхом в блузке с открытой шеей.

Оливье Польж, в свою очередь, хотел дать горожанам возможность сбежать из душного города и показать, какой может быть свобода.

Аромат пронизан нотами зелени как шелест травы по утрам — аккорды цедры апельсина перемешаны с базиликом. Следом вступает нота масла апельсинового дерева, сливаясь с жасмином — цветочным сердцем аромата. А нота пачули придает аромату винтажный оттенок (напоминая о том, как сама Коко Шанель любила свободу).

Цена: около 12 000 руб.

Туалетная вода Mon Paris, Yves Saint Laurent

Парфюмерная вода Mon Paris полюбилась всем своими амбровыми полутонами и яркими мускусными оттенками, отлично вписывающимися в любое время года, а уже в июне Yves Saint Laurent представит одноименную туалетную воду, созданную по мотивам парфюмерной версии.

Три автора бестселлера — Оливье Кресп, Дора Багриш и Гарри Флемон — снова объединились, чтобы сделать аромат еще более чувственным. Для этого они соединили ноты белого жасмина, туберозы и белого пиона с ярким аккордом из бергамота, малины и черной смородины. Парфюм получился свежим, как первые летние дни, и легким, как летящее шифоновое платье в тон нежно-розовому флакону.

Цена (50 мл): 6 337 руб.

Туалетная вода Solo Origami, Loewe

Парфюмерный Дом Loewe выпустил новинку для настоящих самураев — мужской аромат Solo Origami, вдохновленный древней японской легендой о тысяче бумажных журавликов. Геометричные и архитектурные формы оригами читаются и во флаконе — сочетание стекла и белого графичного колпачка напоминают бумагу. Сам аромат получился свежим и чувственным благодаря вкраплениям древесных нот, но и без свежих аккордов не обошлось — лимон, итальянский бергамот, базилик и лаванда гармонично сочетаются между собой и идеально впишутся в жаркие летние дни.

Цена: 5 900 руб.

Туалетная вода Mademoiselle Azzaro L’Eau Trés Florale

Для кого-то настоящая весна начинается с пикников и прогулок в парках, для других — с новинки от Azzaro. В этом году вышла третья версия аромата-бестселлера, вдохновленного весной в Париже, и над новинкой по традиции работала парфюмер Карин Дюбрей. Цветочно-фруктовый аромат, облаченный в стеклянный флакон с нарядным серебристым бантом, искрится сочетанием айвы и ревеня. Кисло-сладкие как шипучий лимонад ноты изысканно сочетаются с листьями орешника и чайной розой, а в базе «спрятались» ландыш, амбретта и белый мускус.

Цена (50 мл): 5 299 руб.

Туалетная вода CK One Summer, Calvin Klein

В преддверии лета Calvin Klein по традиции выпустили лимитированное издание культового аромата CK One (уже пятнадцатое, между прочим). Парфюмерная композиция новинки звучит как настоящая ода лету — тут и ноты мохито, и сочные лайм, гуава и ананас, и даже нежное кокосовое молоко в качестве базы. А аккорд из кедра ассоциируется с заходом солнца и последними теплыми лучами уходящего дня.

Цвет флакона выбран не напрасно — бирюзовое стекло так похоже на ясное летнее небо, а разбавить эту минималистичность можно стильными наклейками, идущими в комплекте. Фотографии Коннора Франты с океанскими пейзажами и геометрические изображения Рафа Симонса превратят флакон в стильный аксессуар, который везде захочется брать с собой.

Цена (100 мл): 2 990 руб.

Туалетная вода Be Delicious Flower Pop, DKNY

История аромата Be Delicious началась почти 15 лет назад, когда парфюмер Маурис Рошель выпустил свое первое знаменитое «яблоко». У многих с ним случилась любовь с первого вздоха. Свежесть огурца и зеленого яблока с древесными и цветочными нотами в базе — аромат узнаваем с первых секунд. Несколько лет спустя линейку Be Delicious пополнили другие новинки: Be Delicious Fresh Blossom Eau So Intense, City Brooklyn Girl, Red Delicious, Golden Delicious. А в этом году в «семье» легендарного аромата снова случилось пополнение: на полках магазинов в 2018-ом появилось фиолетовое «яблоко». Фруктовый и такой летний парфюм идеально подходит для летних терасс, хлопоковых платьев и морских закатов. Слива, нектарин и мандарин в верхних нотах, жасмин и абрикос в средних, сандал, амбра и мускус в базовых. Раскрываясь друг за другом, они создают вокруг тебя сладковатое, едва уловимое облако фиолетового «счастья».

Цена: 4 299 руб.

Парфюмерная вода Les Unfusions de Prada Mandarine, Prada

Вся коллекция INFUSION сосредоточена вокруг моно-ароматов, концентрирующихся на том или ином ингредиенте. В данном случае мы имеем дело с чистым ярким мандарином. Автор Даниэла Андрие в 2018 году создала для Prada аромат «Infusion Mandarine», который имеет яркие ноты в виде апельсина, зеленого мандарина и его листа, апельсиновой кожуры и флердоранжа, а также свежего акцента нероли, который дополняется базовым звучанием теплого пряно-бальзамового опопонакса. По замыслу автора аромат воссоздает в памяти яркий вкус апельсина, его аппетитного плода под горькой кожурой.

Хочется поставить высшую оценку и флакону Prada Infusion Mandarine — массивный, выполненный в светлых тонах, он украшен фамильным гербом наследия Prada, созданным в 1913 году Миуччей Прада, и увенчан яркой оранжевой элегантной крышечкой. Невероятно приятно держать в руках и наслаждаться его видом на полочке. По моим личным ощущениям аромат лучше раскрывается в теплую погоду при температуре выше 20 градусов.

Цена: 6 270 руб.

Парфюмерная вода Breath, Sergey Gubanov

Если вы еще не знакомы с нишевым парфюмерным брендом — рассказываем: актер Сергей Губанов вместе с компаньонами основал компанию в 2015 году и стал выпускать качественный российский парфюм из компонентов, привезенных из Грасса. Так и получились ароматы с незамысловатыми названиями, но богатой и сложной парфюмерной композицией.

Breath вызывает ассоциации с прохладным летним утром: ноты зелени, апельсина и мяты смешиваются с теплым аккордом кокоса и мускатного ореха, и кажется, что откуда-то доносится едва уловимый аромат свежескошенной травы. Когда цитрусовые ноты стихают, остается легкая сладковатая база из карамели и миндального молока — сразу хочется пойти и приготовить себя чашку кофе, чтобы начать новый день.

Цена: 2 500 руб.

Парфюмированная вода Flavia Vanilla/82, Parle Moi Parfum

Ваниль, иланг-иланг и магнолия — вот рецепт юношеских воспоминаний парфюмера Мишеля Альмайрака. Будучи мальчишкой, он был очарован девушкой по имени Флавия, которую встретил на улице маленького итальянского города. Аромат ее кожи и волос он попытался воссоздать спустя сорок лет — композиция получилась очень женственной, и парфюм окрестили в честь красавицы Флавии.

Flavia Vanilla — это не сдобные булочки из ближайшей кофейни, а свежая и звонкая ваниль. Именно эта нота царит в композиции, а дополняют ее абсолю мадагаскарского иланг-иланга (известный афродизиак), ноты цветов микелии и персика. Хотите тоже отпечататься в памяти любимого мужчины? Скорее пробуйте.

Цена: от 8 500 руб. на сайте molecule.su Туалетная вода Daisy Love, Marc Jacobs

Еще в апреле мы любовались рекламной кампанией нового аромата в линейке Daisy: Кайа Гербер резвилась в океане и гадала по ромашке — «любит, не любит», а мы гадали, когда же туалетная вода появится в России.

Первый аромат Daisy вышел еще в 2007 году, а сейчас это самая настоящая визитная карточка для миллениалов — свежие фруктово-цветочные ноты ассоциируются с летом, шифоновыми платьями и ромашковыми лугами. Большой белый цветок на крышечке нового Daisy Love красуется неспроста: нота ромашки царит в сердце аромата, а еще в пирамиде есть акцент скалезии — редкого дерева с Галапагосских островов, которое цветет желтыми ароматными соцветиями. Маэстро Альберто Морийяс добавил в композицию и прохладную и звонкую ноту кристализованной морошки — именно она дарит аромату свежесть, что немаловажно в жару.

Цена: 3 589 руб.

Аромат Paris-Biarritz, Chanel

История этого парфюма началась в Биаррице, где Коко открыла второй магазин. Она устраивала долгие прогулки, пикники и летние вечеринки с русскими эмигрантами. Но центром этого общества была не сама Коко, и даже не испанская королева Виктория-Евгения, которая была постоянной посетительницей ее бутика. Центром этой маленькой вселенной было море, солеными брызгами которого насквозь пропитан новый аромат.

Терпкие ноты грейпфрута и мандарина перемешаны с нежными аккордами ландыша, которые окутывает ветивер и белый мускус. Парфюм — настоящий глоток свежего воздуха.

Цена: около 12 000 руб.

Аромат Paris-Venice, Chanel

В 1920 году Коко была безутешна и очень подавлена смертью Боя. Она отправилась в Венецию. Итальянский город с его бесконечными каналами и мостами смог вернуть ей жажду жизни и вдохновить ее творить, научив заново смеяться и удивляться.

Оливье Польж вдохновлялся не только волшебным городом, но и самим путешествием на Восточном Экспрессе из Франции в Италию. Долгая дорога отсылает нас к романтике поездок и предвкушению новых впечатлений. Проникнуться этим духом помогают терпкие цветочные аккорды с кедром и легким оттенком амбры.

Герань и ирис с приглашенной нотой нероли гармонично оттеняют ноты сладкой ванили и восточных специй, которые согреют душу холодными летними ночами.

Цена: около 12 000 руб.