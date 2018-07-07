Wanted: коллекция высокой парфюмерии Le Gemme Reali, Bvlgari

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — сразу три аромата из коллекции Le Gemme Reali, Bvlgari. В них чудесно все — от стеклянных флаконов, которые выглядят как настоящее произведение искусства, до самих парфюмерных композиций, одурманивающих с первого вдоха. Несмотря на то что цены на ароматы из коллекции Le Gemme Reali, Bvlgari (с итальянского переводится как «королевские драгоценные камни») весьма недемократичны, пройти мимо них мы не смогли. Новинки сразу показывают себя во всей красе. В конкурсе на самые необычные и красивые флаконы они однозначно получили бы главный приз.

На создание трилогии Le Gemme Reali парфюмера Альберто Морильяса (автора таких ароматов бренда, как Goldea, Aqva Divina и Omnia) вдохновил образ Феодоры, византийской императрицы, правящей в VI веке, и редкие драгоценные камни: синий сапфир, красный рубин и зеленый изумруд, которые могли носить только властители Византии. Три королевских камня шли пятью торговыми путями, по которым индусы доставляли шелка, пряности и драгоценности через горы и долины Пакистана, Тибета, Персии и Месопотамии. В Древней Греции для обмена с представителями других культур использовались сосуды-тотемы, ароматы заключены в такие символичные «амфоры» сапфирно-синего (Nylaia), изумрудно-зеленого (Veridia) и рубиново-красного цвета (Rubinia). Именно огранка кабошоном — это фирменная фишка Bvlgari, и это, в частности, прослеживается в дизайне флаконов. Еще один узнаваемый символ в этой драгоценной трилогии — восьмиконечная римская звезда на крышечках флаконов. Внутри — абсолютно разные по настроению парфюмерные композиции, которые с трудом укладываются в единую концепцию. Ну а теперь о каждом творении по порядку. По сути Nylaia — это моноаромат. При первом знакомстве с новинкой не чувствуешь ничего, кроме ярких нот ириса. Однако через пару минут понимаешь, что композиция намного сложнее. Здесь и абсолют жасмина самбак, и сладко-ванильные ноты бензойной смолы, и белый мускус, и серая амбра. Кстати, название аромата Nylaia происходит от слова Nila, что в переводе с санскрита означает «синий» и напоминает об оттенке самых красивых сапфиров из Кашмира. Сапфир считался у египтян «звездным камнем» и с давних времен означал причастность к королевской власти и аристократии.

У аромата Rubinia основные аккорды уже не цветочные, а фруктовые. Главная нота — сочный и бодрящий сицилийский мандарин (он одновременно и сладкий, и горький). Теплоту парфюмерной композиции придают сандал и бобы тонка. Название новинки, как вы наверняка уже догадались, происходит от слова rubino («рубин» по-итальянски). В Индии рубин называли царем драгоценных камней и считали рожденным из капель крови богов.

Аромат Veridia получился не таким ярким и резким, как Rubinia, а наоборот, мягким, обволакивающим и успокаивающим. Он построен на мощной игре контрастов землисто-металлического гальбанума, сладкой бурбонской ванили и бальзамического ладана. Восточно-древесный Veridia, посвященный изумруду, своим названием обязан латинскому слову Iridis — «зеленый». Наделяемый эзотерическими свойствами, изумруд издавна считался талисманом, символом вечности, победы добра над злом.