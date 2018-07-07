Главные бьюти-ошибки и летние тренды в интервью с визажистом Надей Борисовой

Визажист онлайн-курса «Макияж в деталях» от Cosmopolitan Надя Борисова рассказала нам о главных бьюти-ошибках, которые совершают все девушки, а также о том, какой макияж в тренде этим летом.

визажист Надя Борисова

Cosmo: Какие тренды существуют в летнем макияже на данный момент?

Надя Борисова: Самые главные тренды летнего макияжа — легкость, бронзовые оттенки и сияние. Главное, конечно, не перебарщивать с бронзерами. Стоит сделать акцент на глаза, нанести легкие румяна и хайлайтер. Полупрозрачные блески для губ также в тренде. Еще советую всем купить на лето яркую помаду-тинт, ведь к ней не будут прилипать волосы, которые развиваются на ветру. Что касается тонального средства, то стоит отдать предпочтение легким текстурам, чтобы макияж не было заметно на солнце.

Cosmo: Чтобы сделать действительно красивый макияж, нужны только дорогие средства?

Надя Борисова: На данный момент бьюти рынок просто огромный и масс-маркет старается преуспеть. Все бренды работают над продуктами, чтобы каждая смогла сделать крутой макияж, используя при этом даже самые дешевые средства. Но есть некоторые нюансы: из 100 вариантов хорошими окажутся только 2−3 и их придется долго искать. В составе косметики из масс-маркета нет уходовых средств, да и устойчивость будет ниже. Я бы порекомендовала купить дорогие консилер и тональное средство, а вот декоративную косметику можно купить дешевле.

Cosmo: Чем отличается макияж для женщин в возрасте от макияжа для молодых девушек?

Надя Борисова: Во‑первых макияж для женщин элегантного возраста должен быть более легким из-за неровной структуры кожи. Необходимо использовать минимальное количество плотного тонального крема. Для возрастного макияжа подойдут средства anti-age, которые заполняют морщинки и создают эффект гладкой кожи. Не рекомендую использовать сияющие тени, потому что они подчеркивают рельефность века и получается своеобразная «фольга».

Во-вторых, женщинам не нужно делать скульптурирование, так как это затемнит лицо и сделает его более взрослым. И никаких четких бровей и линий! Рисовать их нужно туманно, с помощью теней для бровей, а не карандашей.

Cosmo: Какие заблуждения о макияже распространены среди российских женщин? (табу на яркие, широкие брови или наоборот; мода на слишком загорелое лицо, темный тональный крем) Какие ошибки чаще всего делают девушки?

Надя Борисова: В России женщины действительно хотят выглядеть более загорелыми, делают лицо темнее, чем шея и декольте. Нужно правильно подбирать цвет тонального средства, особенно летом. Часто девушки пытаются замазать прыщи тональным кремом, а это неверный путь. Для этого нужно точечно и локально наносить консилер, а затем уже сверху наносить тональный крем, чтобы выровнять общий тон кожи. Он может увлажнять или матировать, но не маскировать. Еще девушки иногда делают темные брови (особенно это заметно у блондинок), но они должны быть в тон к волосам или на тон темнее.

Cosmo: В каком возрасте девушка может начать краситься?

Надя Борисова: Культуру макияжа было бы здорово вводить лет с 12 -13, потому что у подростков начинаются проблемы с кожей, а от безграмотности в этой сфере девочки начинают применять косметические средства, которые им совсем не нужны. Было бы круто, если бы были небольшие лекции о том, как использовать консилер, как правильно замаскировать прыщик, красить глаза тушью. Не вижу ничего плохого, когда девушка в юном возрасте может использовать консилер, чтобы скрыть несовершенства кожи. Главное — понимание дозы косметики и естественность.

Cosmo: Какое средство должно быть в косметичке абсолютно каждой девушки?

Надя Борисова: Точно консилер! Потому что это классное маскирующее средство, которое содержит хорошие уходовые и антисептические вещества. Им можно замаскировать не только прыщики, но и синяки под глазами. Он придаст лицу свежесть и им никогда не переборщишь. А еще его можно взять с собой куда угодно.

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