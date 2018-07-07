Топ бьюти-гаджетов для очищения кожи

Казалось бы, хочешь, чтобы кожа была чистой, выбор очевиден — умойся водой, используй очищающие бьюти-средства. Но косметологи уверены: этого будет недостаточно — тебе нужны еще и специальные щеточки. Какие выбрать?

Braun Face, 5199 р.

Этот малыш совмещает щетку для умывания и эпилятор для лица. Для этого у него в комплекте есть две насадки: маленькая — для деликатного удаления волосков и большая — для снятия макияжа и глубокой очистки пор. Работает практически бесшумно и безболезненно!

Щетка для лица Foreo Luna 2, около 16 000 р.

Главный маст-хэв бьюти-блогеров в Сети! И все потому, что эта щетка отлично смотрится в Instagram. А еще она проста в использовании и эффективна для очищения кожи. Плюс ко всему, у нее есть отдельный режим массажа, так что с ней можно не только «умыть» лицо, но и разгладить морщины.

Многофункциональная силиконовая щетка, Aliexpress, 235 р.

Это компактная щетка, поэтому ее легко носить с собой — много места она не займет. Из особенностей — у нее есть двусторонняя насадка: для мягкого легкого пилинга и для снятия мейка.

Очищающая щетка для лица Sonic System Purifying Cleansing Brush, Clinique, 9500 р.

Насадка этой щетки с разноцветными щетинками, кстати, разукрашены они не просто так — каждый зубчик определенного оттенка выполняет свои задачи. Например, зеленые жестче и предназначены для удаления загрязнений с Т-зоны (которая, как известно, требует более тщательного очищения из-за большего количества выделяемого себума), белые мягче, они деликатно очищают нежные участки кожи (например, около глаз). Еще одна фишка — щетка автоматически отключается через 30 секунд, этого времени вполне достаточно для полного очищения кожи. Хотя при необходимости ты всегда можешь настроить время работы до одной минуты.

Электрическая щетка AgeLOC LumiSpa, Nu Skin, 12 899 р.

Главный плюс этой щетки — силиконовая насадка. По мнению косметологов, она наиболее гигиеничная в отличие от «щетинистых» конкурентов. После каждого использования ее достаточно промыть обычной водой и оставить сушиться.

Очиститель пор Bliss Pore-fector, 18 199 р.

Согласись, этот агрегат чем-то напоминает пылесос. Да и принцип действия у него такой же — вакуумная насадка буквально вытягивает грязь и черные точки, тем самым глубоко очищая поры. В наборе есть дополнительная насадка для массажа. Можешь использовать ее перед нанесением любимой маски или крема — эффект гарантированно будет намного лучше.

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