5 фактов о защите SPF: почему ваш крем может не работать?

Увлажняющие средства, содержащие SPF, могут не быть эффективным способом защитить себя от солнца, раскрывает новое исследование, представленное на ежегодной конференции Британской ассоциации дерматологов. МедикФорум выяснил подробности этого исследования, чтобы понять, как крема защищают нашу кожу от фотостарения.

Как действуют крема SPF?

Исследователи из Университета Ливерпуля, используя специально модифицированную камеру, которая видит только УФ-излучение, обнаружили фотографические доказательства того, что увлажнители с SPF менее эффективны при блокировании УФ-лучей по сравнению с обычными солнцезащитными средствами. Они предположили, что это происходит потому, что люди не склонны применять свои увлажнители так же регулярно. Для исследования участники были сфотографированы два раза; первый после того, как они нанесли солнцезащитный крем и второй раз после использования увлажняющего средства SPF. Когда область кожи была успешно защищена от ультрафиолетовых лучей, УФ-излучение поглощалось, что означало, что на фотографиях появилась черная область.

«Это исследование очень визуально и довольно легко для понимания людьми: чем темнее изображение, тем более эффективно работают солнцезащитные средства», — объясняет Остин Маккормик, консультант офтальмологических и окулопластических хирургов и один из исследователей. Исследование показало, что изображения были заметно светлее, когда люди использовали увлажняющий крем по сравнению с солнцезащитным кремом, что указывает на то, что люди менее защищены от ультрафиолетовых лучей в этом случае. Однако многие забывают об этом и пользуются такими кремами, считая, что они достаточно хорошо не только увлажнили кожу, но и защитили ее от вредного воздействия солнечных лучшей. Было высказано предположение, что это объясняется тем, что участники не применяли свой увлажняющий крем так же сильно, как и обычная солнцезащитная защита, включающая воспринимаемый уровень защиты SPF, который они получали. «К сожалению, увлажняющий крем с SPF просто не особенно хорош в реальных ситуациях», — говорит Мэтью Гасс из Британской ассоциации дерматологов. При этом, на упаковке может быть указан «фактор 30», это исследование является еще одним доказательством того, что условия лабораторных испытаний для этих продуктов не отражают их реальную эффективность. В результате, хотя увлажняющий крем для кожи с SPF обеспечивает защиту от солнца, исследования показывают, что это не равноценная солнцезащитному крему защита.

Как увлажняющий крем защищает лицо?

Исследование также показало, что люди имеют большую тенденцию пропускать области своего лица при использовании увлажняющих средств SPF, оставляя их более уязвимыми для рака кожи и преждевременного старения. В то время как участники в среднем не смогли покрыть 11 процентов своего лица при применении солнцезащитного крема, такие зоны увеличивались до 16 процентов при использовании увлажняющего средства SPF.

При этом, обе группы забывали про веки чаще всего. В то время как исследователи ожидали, что увлажняющие средства SPF обеспечат лучшую защиту в этой области, из-за того, что такие продукты легче, чем солнцезащитные средства, оказалось все наоборот, их использовали на веках еще реже. 21% участников не защищали веки увлажняющим кремом, по сравнению с 14 процентами использующих солнцезащитный крем. Эти результаты, вероятно, будут шокировать 85% участников, которые сообщили, что они были уверены, что их увлажняющий крем достаточно защищает их. Тем не менее, люди сообщали о том, что чувствуют себя более уверенно (90 процентов) при использовании солнцезащитного крема, раскрывая некоторые ранее существовавшие сомнения относительно того, обладают ли увлажняющие средства SPF таким же эффектом, как традиционная защита от солнца. В свете полученных данных врачи предупреждают людей не полагаться исключительно на увлажняющие средства, содержащие SPF, особенно если они проводят много времени на солнце: «Увлажняющие средства и макияж, содержащие УФ-защиту, лучше, чем ничего, но в течение длительного времени мы рекомендуем применение солнцезащитного крема с высоким SPF», — заключает Маккормик. Ученые говорят о том, что стоит применить специальный солнцезащитный крем как часть вашей процедуры по уходу за кожей. Сосредоточьтесь на тщательном покрытии глазной области и убедитесь, что вы регулярно это делаете. Ваша кожа поблагодарит вас за это.

Какие солнцезащитные крема лучше использовать?

Вот 6 лучших солнцезащитных кремов для обеспечения безопасности кожи этим летом. Вы почти готовы отправиться в отпуск, последнее, что нужно сделать? Найдите лучший солнцезащитный крем. Защита вашей кожи от вредных ультрафиолетовых лучей имеет решающее значение, в конце концов, сгоревшая кожа может испортить отдых. Мы собрали лучшие солнечные лосьоны для загара, независимо от того, хотите ли вы солнечный блокиратор с высоким фактором или органический естественный солнцезащитный крем, это лучшие варианты.

1. Лучший крем для здоровья с высоким коэффициентом воздействия Молочный Clarins Sunscreen Care Milk-Lotion Spray не создает ощущение жирного или тяжелого покрытия на коже. Вместо этого формула является легкой, но все же обеспечивает защиту от солнца. 2. Лучший солнцезащитный крем для усиления загара Если вам нужна небольшая помощь в получении загара, используйте Piz Buin. Он содержит Melanobronze, который стимулирует производство меланина в организме, поэтому вы получаете более равномерный цвет. 3. Лучший солнцезащитный крем для целенаправленной защиты Elizabeth Arden Eight Hour Cream Targeted Sun Defense Stick можно использовать на отдельных зонах, которые требуют особого внимания. Используйте эту прозрачную палочку-гель на носу, ушах, плечах или в любом месте, где вам нужна дополнительная защита. Он действует до восьми часов, но идеально подходит для использования на ходу, как средство, которое можно носить с собой в кармане. 4. Лучший солнцезащитный крем для чувствительной кожи (склонный к колючей жаре) Если вы склонны к аллергиям, посмотрите на UltraSun, возможно, это средство вам подойдет. Оно ориентировано на чувствительную к солнцу кожу. Формула была разработана дерматологами для защиты от колючей жары, поэтому, если вы не хотите чесаться и страдать, используйте этот крем. 5. Лучший натуральный солнцезащитный крем Если вы хотите использовать нехимический солнцезащитный крем, то Green People — это бренд, который нужно попробовать. Формула предлагает защиту широкого спектра, охватывающую как UVA, так и UVB, плюс крем содержит природные антиоксиданты. 6. Лучший солнцезащитный крем для влажной кожи Этот спрей SPF идеально подходит для отдыха, так как вы можете нанести его прямо на влажную кожу (и она не станет белой или полосатой). Поэтому, если вы просто выпрыгнули из бассейна и хотите пополнить свою защиту, этот спрей для вас. Ранее стало известно, как ухаживают за кожей рук в Норвегии.