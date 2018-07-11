Собираем косметичку в отпуск правильно: советы визажиста

Лето — это время отпусков. Нет значения, что вы выбрали — активный отдых на природе, солнечные ванны на пляже или культурную программу по городу — важно собрать вещи заранее и уделить внимание косметическим средствам. Положите в косметичку не только декоративную косметику, но и крема для лица и тела, но обо всем по порядку.

Декоративная косметика

Собирая косметику в отпуск, берите только то, чем будете пользоваться наверняка. Не стоит брать на отдых три палетки теней, пару тональных кремов разной плотности и тона — вполне хватит лёгкого тонального средства на водной основе. Также подойдут bb или cc крема, которые сочетают в себе уход и выравнивают тон кожи без утяжеления. Важное в выборе тонального средства для лета — наличие SPF фактора для зашиты от солнца.

Если вы отдыхаете на море, не используйте тональные основы на пляже, ведь вы рискуете при загорелом теле остаться с белым лицом.

Припудривайтесь только перед выходом. Замените компактную пудру матирующими салфетками. Так макияж останется «на месте» и не потечет от жары, но при этом вы не перегрузите кожу дополнительным слоем косметики.

Место в сумке сэкономят процедуры окраски бровей и наращивания ресниц (ведь вам не придется брать с собой тушь и карандаши), плюс ко всему, они позволят купаться без страха оставить макияж в воде.

Не забудьте положить в косметичку блески и бальзамы для губ, ведь на летнем солнце они сгорают точно так же, как и кожа лица, а вот от шелушения на них будет избавиться в разы труднее (для этого понадобится скраб).

Если косметический набор не сильно зависит от места отдыха, то вот средства ухода могут несколько отличаться.

Средства для ухода

1. Солнцезащитный крем

Собираясь на море, обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. SPF фактор подбирайте по своему типу кожи. Если она светлая и плохо загорает, то выбирайте большой уровень защиты — от 40 до 50. Если вы легко загораете, то начните с 30-35, а когда кожа адаптируется, можете снижать уровень зашиты до 15-20.

Для отдыха на природе тоже очень важны солнцезащитные крема. Многие недооценивают солнце в горах или в лесу, но тем оно и опасение, а значит, помимо очевидного вреда для здоровья, риск получить к вечеру облезающий нос и красноватый «загар дачника» по футболке возрастает.

2. Масло для загара

Если вы хотите стать обладательницей бронзовой кожи, можете использовать масло для загара: вами будет ровный цвет кожи. Плюс ко всем вышесказанному, масло для загара поможет восстановить кожу после интенсивных солнечных ванн, ведь оно содержит ухаживающие вещества, которые восстанавливают водный баланс. Но будьте внимательны, ведь это средство имеет маленькую степень защиты и подойдёт для кожи, успевшей уже привыкнуть к активным солнечным лучам.

3. Средства после загара

Средства после загара могут быть как форме крема, так и спрея. Почти все они содержат пантенол, чтобы залечить солнечные ожоги. Если же наша цель просто успокоить кожу, то в составе необходимы витамины С и Е, а также алоэ вера, масла авокадо и виноградных косточек.

4. Защита от насекомых

Тут необходимо обезопасить себя в первую очередь от насекомых, которые могут нанести вред здоровью, и речь идёт о клещах. Обязательно оформите страховку перед поездкой и возьмите средство защиты от клещей. Чтобы активный отдых не превратился в активную борьбу с комарами, не забудьте спрей или крем, который отпугнет насекомых.

5. Термальная вода

Если вы разработали себе маршрут путешествия по городу, то плюсом ко всем вышеперечисленному будет термальная вода: она поможет освежить кожу лица даже в душном городе. Она не испортит макияж в отличие от простого умывания. Кроме того, термальная вода успокаивает и снимает раздражения на коже и является антиоксидантом.

Кстати, она пригодится и при продолжительном перелете. Также, как и патчи для глаз. Они помогут снять отек.

6. Очищающие и антибактериальные средства

Не забудьте положить в сумку антисептик и влажные салфетки. Возьмите с собой более серьезные антисептики вроде хлоргексидина или перекиси водорода для царапин и серьёзных ран, которые могут быть получены в ходе отдыха.

И приятного вам отдыха!