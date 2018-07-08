Безотходное производство: в Армении снова заработал кожевенный завод

Его история насчитывает более ста лет. Благодаря современному оборудованию, продукция получается высокого качества. Она пользуется спросом на внутреннем рынке и за рубежом. Корреспондент телеканала «МИР 24» Нона Оганесян узнала о перспективах развития.

Армянским обувщикам и мастерам по пошиву верхней одежды теперь не нужно заказывать дорогостоящее сырье из заграницы. Качественную кожу, готовую для пошива, теперь производят и в республике.

Вот в этих барабанах кожа проходит начальный этап очистки. Шкуры очищают от шерсти и лишних жиров. Затем кожу обрабатывают химикатами. Через сутки ее помещают в барабаны.

После очистки процесс дубления. Именно благодаря нему кожа становится прочной и эластичной. Уже готовый полуфабрикат «вет блю» отправляют на автоматический отжим, чтобы убрать лишнюю влагу.

«На этом приборе при помощи лазера мы измеряем длину кожи, чтобы в дальнейшем ее правильно расфасовать. Считаем мы в квадратных дециметрах. Сейчас прибор показывает 178 квадратных дециметров», — указал работник кожевенного завода Нарек Мелконян.

Седа Аракелян начала работать красильщицей еще сорок лет назад. Однако в 1990-е гг. завод закрылся, только два года назад производство возобновилось. Седа вернулась к любимому делу.

«Мы последовательно наносим на кожу три слоя краски. Пигмент наносится при помощи распылительной машинки. Это важный процесс. Именно благодаря правильному крашению зависит будущий цвет готового изделия», — рассказала работница кожевенного завода Седа Аракелян.

Готовая кожа уже несколько месяцев поставляется на внутренний и экспортируется в Россию. В дальнейших планах армянских производителей — рынок ЕАЭС

«Сейчас мы работаем в Европе, Индии, Китае, Пакистане и Турции. Одна из главных целей расширить производство в Армении. У нас есть возможность обрабатывать все сырье, которое производится в стране, а это примерно 500 тысяч овец в год», — отметил совладелец завода Ерванд Айказ.

Кожевенное производство можно сделать безотходным. Например, получать желатин, клей и мыло из белка, который остается после первоначальной очистки шкур. Сейчас владельцы завода ищут инвесторов.

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