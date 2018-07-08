Эпатажная модель Олеся Малибу будет судиться с папарацци

Стриптизерша и фотомодель Олеся Малибу (Кожевникова) обрела известность около десяти лет назад. Девушка прославилась благодаря заметному тюнингу своей внешности — запредельно пухлым губам, огромному бюсту, тонкой талии — и участию во всех возможных телепроектах. Олеся была участницей передачи «Давай поженимся», снималась в эротических видеоклипах и в Сети была причислена к разряду фриков. Девушку высмеивали за огромные губы, сравнивая с лягушонком Crazy Frog.

Со временем Малибу поработала над имиджем и из эпатажной модели превратилась в «просто модель»: блондинистые волосы перекрасила в шоколадно-русый, уменьшила объем губ, активно занялась фитнесом. Фото девушки в «Инстаграме» стали вызывать однозначное восхищение поклонников.

Олеся Кожевникова (Малибу)/фото: Instagram

Но недавно Олесю подкараулили в раздевалке одного из московских фитнес-клубов. Там модель кто-то сфотографировал в обнаженном виде и с неудачного ракурса. Фотография появилась в Сети, и оказалось, что пятая точка Малибу не настолько подтянута и кожа выглядит не такой упругой, как на тех снимках, что звезда публикует в своем микроблоге.

Олеся возмущена — но отнюдь не тем, что ее продемонстрировали на весь Интернет в первозданном виде (она и сама охотно публиковала свои крайне откровенные, но отретушированные фотографии). Красотку взбесило то, что к фото она была не готова и на изображениях выглядит очень невыигрышно.

В итоге Малибу обратилась в Роскомнадзор и полицию, дабы наказать папарацци. Она намерена бороться за свою честь. А пока молодая особа демонстрирует в «Инстаграме» фото, которые по ее мнению, доказывают — модель находится в превосходной форме.

«Для тех, кто усомнился в моей красоте и поверил извращенцу, караулившему меня на фитнесе!» — так подписала Олеся очередную фотографию.

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