Ещё
Бьюти-блогеры тоже люди. Звезда Инстаграма показала свое реальное лицо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бьюти-блогеры тоже люди. Звезда Инстаграма показала свое реальное лицо 

Домашний очаг 3 часа назад
Фото: Домашний очаг
До сих пор ее лента состояла из фотографий, где она выглядела безупречно — даже когда занималась спортом. Но две недели назад 155 тысяч подписчиков австралийки Бек Ломас были поражены: звезда Инстаграма разместила на странице фото своего лица крупным планом — без фильтров, макияжа, при естественном дневном освещении.
Фотографию сопровождала честная подпись:
"Это то, как я выгляжу прямо сейчас. Прыщи, кровь, болезненные ощущения. Возможно, это не выглядит настолько плохо, но ощущения оччень неприятные.
Моя кожа всегда жила своей жизнью, и вряд ли я когда-нибудь смогу чувствовать себя нормально без макияжа. Даже когда нет таких больших прыщей и она выглядит гладко, я все равно чувствую себя неуверенно. Я не могу носить одежду с глубоким вырезом на спине, потому что кожа на спине тоже неидеальна. Но то, что я не уверена в состоянии своей кожи, еще не делает меня неуверенным в себе человеком. Я прошла долгий путь от девочки, плачущей по ночам из-за проблем с кожей. Тогда это просто вызывало у меня депрессию. Поэтому я решила показать вам, что можно чувствовать себя уверенно, несмотря на маленькие недостатки. У всех есть вещи, убивающие нашу уверенность, никто не совершенен, но то, что кажется вам концом света, окружающие могут даже не заметить. Счастливые люди — самые красивые, а я знаю, как сложно чувствовать себя счастливым, когда ты сосредоточен на своем несовершенстве. Я хочу, чтобы вы знали: вы прекрасны, даже если у вас прыщи, целлюлит или растяжки. Вы красивы и уникальны, и вы легко можете быть уверенными и счастливыми, что сделает вас еще красивее. Эти прыщи — мои недостатки, они иногда заставляют меня грустить, но это они — не я, и я не позволю этому убить мою уверенность в себе. И вы не позволяйте своим несовершенствам портить свою жизнь!"
Бек Ломас показала: за всеми идеальными лицами в Инстаграме стоит огромное количество усилий.
Источник: mirror.co.uk
Домашний очаг: последние новости
Как правильно выбрать бюстгальтер для большой груди Оставим в секрете: 5 бьюти-процедур, о которых мужчинам лучше не знать Гениальный дом для малыша придумала пара, впервые ставшая родителями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
10 самых богатых детей с YouTube6
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение