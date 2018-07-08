Бьюти-блогеры тоже люди. Звезда Инстаграма показала свое реальное лицо

До сих пор ее лента состояла из фотографий, где она выглядела безупречно — даже когда занималась спортом. Но две недели назад 155 тысяч подписчиков австралийки Бек Ломас были поражены: звезда Инстаграма разместила на странице фото своего лица крупным планом — без фильтров, макияжа, при естественном дневном освещении.

Фотографию сопровождала честная подпись:

"Это то, как я выгляжу прямо сейчас. Прыщи, кровь, болезненные ощущения. Возможно, это не выглядит настолько плохо, но ощущения оччень неприятные.

Моя кожа всегда жила своей жизнью, и вряд ли я когда-нибудь смогу чувствовать себя нормально без макияжа. Даже когда нет таких больших прыщей и она выглядит гладко, я все равно чувствую себя неуверенно. Я не могу носить одежду с глубоким вырезом на спине, потому что кожа на спине тоже неидеальна. Но то, что я не уверена в состоянии своей кожи, еще не делает меня неуверенным в себе человеком. Я прошла долгий путь от девочки, плачущей по ночам из-за проблем с кожей. Тогда это просто вызывало у меня депрессию. Поэтому я решила показать вам, что можно чувствовать себя уверенно, несмотря на маленькие недостатки. У всех есть вещи, убивающие нашу уверенность, никто не совершенен, но то, что кажется вам концом света, окружающие могут даже не заметить. Счастливые люди — самые красивые, а я знаю, как сложно чувствовать себя счастливым, когда ты сосредоточен на своем несовершенстве. Я хочу, чтобы вы знали: вы прекрасны, даже если у вас прыщи, целлюлит или растяжки. Вы красивы и уникальны, и вы легко можете быть уверенными и счастливыми, что сделает вас еще красивее. Эти прыщи — мои недостатки, они иногда заставляют меня грустить, но это они — не я, и я не позволю этому убить мою уверенность в себе. И вы не позволяйте своим несовершенствам портить свою жизнь!"

Бек Ломас показала: за всеми идеальными лицами в Инстаграме стоит огромное количество усилий.

Источник: mirror.co.uk