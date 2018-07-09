«Колени просто в гармошку»: ноги Мелани Гриффит потрясли обилием морщин

Американская актриса Мелани Гриффит явно очень уверена в себе — даже в 60 лет она не стесняется демонстрировать ноги. Но несмотря на ее заботу о собственной внешности, такое зрелище выглядит крайне неприятно для ее более молодых поклонниц.

Несмотря на постоянное давление общественности, большинство знаменитостей отличаются завидной уверенностью в себе, которая порой буквально льет через край даже тогда, когда это явно лишнее. 60-летняя актриса Мелани Гриффит прогулялась по Лос-Анджелесу в мини-шортах, открывших взору общественности дряблую кожу на ногах. Конечно, для 60-летней женщины Мелани обладает завидной внешностью, и это относится не только ее лицу, несколько пострадавшему от попыток удержать молодость, но и фигуре — актриса явно продолжает заниматься спортом. К сожалению, лекарства от одряблевшей кожи еще не придумали, а потому ей лучше не выставлять такой недостаток напоказ, считают пользователи сети.

Они отмечают, что некрасивые ноги портят весь образ Мелани. И действительно, при взгляде на фото они бросаются в глаза, начисто лишая актрису множества достоинств, которыми она несомненно обладает. При этом в сети считают, что дело тут вовсе не в возрасте, и у многих ровесниц Мелани подобных проблем нет и в помине. «По рукам видно, что она на фитнесе. Непонятно отчего её так сборит» «Ну погорячилась чуть-чуть, бывает» «Моей маме 60, но такой старческой кожи нет и подавно. Думаю или свет неудачный или какая-то особенность Мелани/ Кожа на коленях просто в гармошку» «Ей что, 100 лет?» «Короткие шорты в определённом возрасте просто дурной тон» «У многих женщин в таком возрасте не такая дряблая кожа, видимо вредные привычки сказались, восхищаться поводов не вижу» При этом скрыть такой небольшой недостаток совсем не составляет труда — достаточно просто немного прикрыть его одеждой, необязательно даже свободной, и можно дальше щеголять стройными ногами, как Гриффит часто и делает. В начале этого года поклонники актрисы отмечали, что с такими красивыми ногами и макияж не нужен.

Ровно через месяц актриса будет отмечать день рождения — 9 августа ей исполнится 61 год. О том, как Мелани будет праздновать это событие, пока не сообщается. С тех пор, как актриса развелась со своим коллегой Антонио Бандерасом, о ее личной жизни ничего не известно.