Почему ваша кожа не идеальна: 5 типичных ошибок

Мы не всегда заботимся о коже правильно: ложимся спать с макияжем, пьем мало воды, забываем наносить крем. Но это мелочи, а есть и более серьезные ошибки, которые тоже отражаются на внешности. Дерматологи рассказывают, как можно навредить коже — и как этого избежать.

1. Слишком активный уход

Порой женщины так увлекаются «бьюти-рутиной», что портится защитный барьер кожи и меняется уровень pH. Кроме того, некоторые увлекаются экспериментами с новыми косметическими средствами. Получается, что кожа страдает из-за постоянной смены средств и слишком навязчивого ухода. Если вы нашли подходящее средство, его стоит наносить минимум шесть недель подряд для оценки эффекта. И если он соответствует ожиданиям — продолжать.

2. Уход не по возрасту

Еще одна распространенная проблема. Кожа меняется с возрастом, и то, что подходило в 20, вряд ли подойдет в 30. В юности кожа часто склонна к жирности и появлению прыщей, а 10−15 лет спустя она может быть совершенно другой: зачастую выглядит более здоровой, а несовершенства исчезают. Потом она постепенно начинает терять влагу, поэтому нужно применять увлажняющие средства. И, конечно, крем от первых морщин. После сорока кожа отражает образ жизни и степень ухоженности. Появляются признаки возраста, сосуды подступают ближе к поверхности и становятся видимыми. В это время хорошо пользоваться антиоксидантами и принимать их внутрь в виде полезных продуктов. И во все времена полезно мазать лицо солнцезащитным кремом.

3. Уход — и все

Уход за кожей не может автоматически скрыть все проблемы. Многое зависит от образа жизни. Помимо хороших средств, стоит вкладываться в нормальное питание и придерживаться режима дня. Стоит поработать с вредными привычками, снизить уровень стресса и проводить больше времени на свежем воздухе.

4. Отсутствие ухода

Если не заботиться о коже вообще, ни к чему хорошему это не приведет. Мертвые клетки нужно удалять, кожу — увлажнять и питать полезными веществами. Лучше всего обсудить программу ухода с косметологом.

5. Неправильные инъекции

Бывает так, что человек хочет, например, изменить форму губ — и лицо становится непропорциональным. Важно найти хорошего специалиста, который расскажет, что и куда нужно уколоть или втереть, чтобы замедлить старение.