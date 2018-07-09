Кайли Дженнер «слила» филлеры и вернула губам естественную форму

20-летняя звезда реалити Кайли Дженнер вернулась к естественной красоте — по крайней мере, отчасти.

Новые фотографии в аккаунте Кайли Дженнер насторожили поклонников — они стали наперебой обсуждать тот факт, что звезда, впервые увеличившая губы филлерами в 15 лет, внезапно стала похожа на «старую себя».

На фото выше — Кайли Дженнер в 2011 году. А вот ее новый портрет:

— не постеснялась объясниться в комментариях Кайли. Подписчики в большинстве своем одобрили перемены в образе знаменитости, которая в этом году стала мамой и, вероятно, пересмотрела свои взгляды на красоту. Интересно, а вернет ли Кайли Дженнер естественную форму своим ягодицам?

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Фото:Instagram