Не верим: Кайли Дженнер перестала качать губы!

Кто бы мог подумать, что это произойдет, но на днях Кайли Дженнер (20) призналась, что перестала пользоваться филлерами для увеличения губ. В доказательство она выложила в Instagram фото, на котором продемонстрировала свои натуральные губы.

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«Она так похожа на старую Кайли», — написал один из подписчиков. На что Дженнер ответила: «Я избавилась от всего наполнителя».

Напомним, что впервые Кайли увеличила губы, когда ей еще не было и 17 лет. «Однажды парень, которого я поцеловала, сказал: „Не думал, что девушка с такими маленькими губами умеет хорошо целоваться“. И я очень тяжело это восприняла», — призналась Дженнер.

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С тех пор звезда не только активно использовала филлеры, но и визуально увеличивала губы с помощью косметики, что, кстати, стало ее главной фишкой.

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Но, похоже, теперь Кайли решила придерживаться естественной красоты. А как тебе Дженнер с натуральными губами?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-verim-kajli-dzhenner-perestala-kachat-guby/