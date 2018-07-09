Губы на пол-лица и огромные щеки: звезды, которые переборщили с инъекциями красоты

Лиза Ринна до и после пластики

Нереального размера губы некогда популярной актрисы и телеведущей теперь популярнее ее самой. Не желая терять красоту и молодость, Ринна стала часто прибегать к омолаживающим инъекциям. Похоже, врачи этим пользуются, дабы обогатиться. Иначе как объяснить тот вариант «пельменей», который сейчас у Лизы вместо рта.

Некогда симпатичная женщина вышла в тираж, ей больше не предлагают знаковых ролей и проектов. Теперь Ринна рекламирует подгузники для взрослых, ее губы стали мемом, а она сама — предметом для шуток у комиков. Но даже это не останавливает Лизу на пути к «совершенству».

Мег Райан

Мег Райан до и после увлечения пластикой

Была милашкой, пока не решила омолодиться с помощью пластики и инъекций филлеров. Щеки на пол-лица, которые косметолог сделала Мег, буквально застилают глаза, в итоге лицо актрисы стало похожим на перекачанный гелием шарик.

Мэрайя Кэри до и после омоложения

Еще одна «раздутая история» случилась с Кэри. Каждый свой стресс или расставание с возлюбленным она то заедает, то снимает в кабинете у косметолога. В итоге певица не так давно поддалась на уговоры врачей и убрала признаки возрастных изменений с помощью контурной пластики.

Кэри и так пухлощекая от природы, а еще ей закачали филлеры в скулы. Итог: новые щеки певицы кажутся будто приклеенными к лицу. Из-за них Мэрайя не может широко открыть глаза, а ее лицо выглядит тяжелым и неестественным.

Мадонна до и после редизайна

Оставаться на гребне волны в реалиях современного шоу-бизнеса сложно, возрастных списывают в утиль. Вот Мадонна и старается всеми силами устранить морщины. Но не всегда удачно. Полный тюнинг у хирурга плюс контурная пластика у косметолога сыграли злую шутку с певицей. Из-за большого количества филлеров ее лицо выглядит так, будто Мэдж покусали пчелы, причем не один раз.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер до и после тюнинга лица

Этот парад фриков не обошелся без участия Кайли Дженнер. Звезда соцсетей уже призналась, что увеличила губы с помощью филлеров. Но, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом, ведь ее уста становятся все больше. Или же это визуальный обман, виной которому помады из новой коллекции Дженнер?

Памела Андерсон до и после устрашающих изменений

С годами Памела стала осторожнее с выбором цветов в макияже. Боевому раскрасу в стиле светской пантеры она теперь предпочитает скромный нюд. А вот в инъекциях филлеров меры не знает. Именно из-за них лицо актрисы реально выглядит как у резиновой куклы, с которой ее сравнивали еще на заре карьеры.

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