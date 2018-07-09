Ещё
Губы на пол-лица и огромные щеки: звезды, которые переборщили с инъекциями красоты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губы на пол-лица и огромные щеки: звезды, которые переборщили с инъекциями красоты 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Лиза Ринна
Лиза Ринна до и после пластики
Нереального размера губы некогда популярной актрисы и телеведущей теперь популярнее ее самой. Не желая терять красоту и молодость, Ринна стала часто прибегать к омолаживающим инъекциям. Похоже, врачи этим пользуются, дабы обогатиться. Иначе как объяснить тот вариант «пельменей», который сейчас у Лизы вместо рта.
Некогда симпатичная женщина вышла в тираж, ей больше не предлагают знаковых ролей и проектов. Теперь Ринна рекламирует подгузники для взрослых, ее губы стали мемом, а она сама — предметом для шуток у комиков. Но даже это не останавливает Лизу на пути к «совершенству».
Мег Райан
Мег Райан до и после увлечения пластикой
Была милашкой, пока не решила омолодиться с помощью пластики и инъекций филлеров. Щеки на пол-лица, которые косметолог сделала Мег, буквально застилают глаза, в итоге лицо актрисы стало похожим на перекачанный гелием шарик.
Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри до и после омоложения
Еще одна «раздутая история» случилась с Кэри. Каждый свой стресс или расставание с возлюбленным она то заедает, то снимает в кабинете у косметолога. В итоге певица не так давно поддалась на уговоры врачей и убрала признаки возрастных изменений с помощью контурной пластики.
Кэри и так пухлощекая от природы, а еще ей закачали филлеры в скулы. Итог: новые щеки певицы кажутся будто приклеенными к лицу. Из-за них Мэрайя не может широко открыть глаза, а ее лицо выглядит тяжелым и неестественным.
Мадонна
Мадонна до и после редизайна
Оставаться на гребне волны в реалиях современного шоу-бизнеса сложно, возрастных списывают в утиль. Вот Мадонна и старается всеми силами устранить морщины. Но не всегда удачно. Полный тюнинг у хирурга плюс контурная пластика у косметолога сыграли злую шутку с певицей. Из-за большого количества филлеров ее лицо выглядит так, будто Мэдж покусали пчелы, причем не один раз.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер до и после тюнинга лица
Этот парад фриков не обошелся без участия Кайли Дженнер. Звезда соцсетей уже призналась, что увеличила губы с помощью филлеров. Но, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом, ведь ее уста становятся все больше. Или же это визуальный обман, виной которому помады из новой коллекции Дженнер?
Памела Андерсон
Памела Андерсон до и после устрашающих изменений
С годами Памела стала осторожнее с выбором цветов в макияже. Боевому раскрасу в стиле светской пантеры она теперь предпочитает скромный нюд. А вот в инъекциях филлеров меры не знает. Именно из-за них лицо актрисы реально выглядит как у резиновой куклы, с которой ее сравнивали еще на заре карьеры.
Звезды, которые пострадали от пластических операций:
Молодые звезды, которые растеряли шарм и красоту
Подтяжка лица в 40 лет: удачные и неудачные примеры
Без слёз не взглянешь: можно ли помочь звездным жертвам пластической хирургии
Я Покупаю: последние новости
14 must have средств для женской косметички по версии Сердара Камбарова Антивозрастной макияж для отпуска: фотки будут супер! (со схемами) Как правильно наносить крем на лицо, чтобы он работал лучше: видеоинструкции
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я боялась выйти из душа»
Чехова едва прикрыла грудь руками3
Похудевший Киркоров показал «голое» фото10
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек4
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение