Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек

Какой девушке не хочется эффектно выглядеть? И, конечно же, важно не только быть симпатичной в жизни, но и разместить удачную фотографию в социальных сетях. Красавицы идут на массу ухищрений, чтобы стать привлекательными: это и сложный контурный макияж, и правильный выбор одежды, подчёркивающей достоинства и маскирующей недостатки фигуры, и выверенные позы. Но поистине фантастических успехов достигли жительницы Азии. Совсем недавно в Интернете появился ролик, рассказывающий о том, как китаянки меняют с помощь накладок внешность до неузнаваемости. Девушки также покупают особый воск цвета кожи, чтобы трансформировать лицо. Этот воск представлен в широкой цветовой гамме, так что азиатские чаровницы могут с лёгкостью подобрать его под цвет кожи или выбрать несколько оттенков, чтобы сделать лицо рельефным. Ещё один секрет — небольшие наклейки. Их девушки применяются в области глаз, чтобы избавиться от нависшего века, и на нижней части лица, чтобы феноменально преобразить овал лица. В итоге они добиваются чуть ли не смены расы: после наложения всех средств китаянки «превращаются» в европеек.