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Тренд из Instagram: невидимые татуировки
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Тренд из Instagram: невидимые татуировки 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Ладно не будем греха таить — никакие они не невидимые, а просто белые. Но эта деталь все-таки визуально приближает белые татуировки к полу-прозрачным, иногда на коже их действительно не видно, если не присмотреться внимательно.
Почему мы в восторге от того, что они наконец-то стали трендом? Во-первых, большинство из нас вкладывает слишком много значения в потенциальную татуировку, и набитый на коже рисунок обрастает таким количеством смыслов и сомнений во время подготовки, что после всей этой нервотрепки идея сделать тату уже перестает быть такой интересной. При этом белые татуировки выглядят как гораздо более облегченная версия классической и не так очевидно выделяется на коже, создавая ощущение, что об этом рисунке должны знать только вы. Решиться на них гораздо проще и на коже они смотрятся куда менее радикально.
Во-вторых, это просто красиво. Набить невидимую татуировку можно не только белыми чернилами, но и персиковыми, что уже большой плюс. Зачастую светлыми чернилами делают именно микро-тату, в итоге вы получаете крошечный (ну может и не очень — решать вам) и аккуратный рисунок, который не травмирует вашу психику как очень радикальная перемена, при этом выглядит действительно круто.
Есть и минус — белая татуировка в какой-то момент действительно станет невидимой. А все потому, что белые чернила смываются гораздо быстрее классических и обновлять рисунок придется чаще, чем вам хотелось бы. С другой стороны, для кого-то это может стать еще одним плюсом. А сама невидимая татуировка поможет решиться на более серьезный рисунок на теле (вдруг вы всегда мечтали забить спину
куполами
портретом Джастина Тимберлейка).
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