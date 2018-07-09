Что делает ягодицы некрасивыми

Какая девушка не мечтала о красивых «бразильских» ягодицах! Чтобы придать этой части тела идеальный вид люди годами посещают спортзал, занимаются с тренерами, тратят колоссальные средства. Однако как только тренировки заканчиваются или оказываются нерегулярными, ягодицы тут же становятся обвислыми и плоскими. Увы, но в обычной жизни есть немало вещей, способствующих тому, чтобы сделать эту привлекательную часть тела некрасивой.

Малоподвижный образ жизни

Ученые из Оксфордского университета, Великобритания, под руководством профессора Константиноса Манолопулоса, обследовали 1600 представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 40 лет и пришли к выводу, что женщины с выдающимися ягодицами обладают отменным здоровьем. Это имеет прямую взаимосвязь потому, что большая часть населения развитых стран мира ведет малоподвижный образ жизни. Каждый день человек передвигается на машине или общественном транспорте, 8 часов сидит в офисе, столько же спит на кровати, и больше ничем не занимается. В результате постоянного отсутствия нагрузки мышечные волокна во всех частях тела, и в том числе в области ягодиц, теряют тонус, ослабевают, снижается их нервная иннервация и они обвисают. Все это приводит к уплощению и частичной атрофии ягодичных мышц, а также способствует развитию некоторых других болезней, связанных с суставами и лишним весом. Более того, у женщин, ведущих малоподвижный образ жизни, но привыкших сидеть нога на ногу, одна ягодица часто отличается от другой по размеру и форме. Иногда это бывает очень заметно. Дамы, которые имеют красивые упругие ягодицы — исключительно постоянные завсегдатаи спортзалов, они тратят большую часть времени на тренировки и пристально следят за своим питанием. Это и доказал своим исследованием профессор Манолопулос — красивые ягодицы — признак хорошего здоровья.

Высокие каблуки

Масштабное исследование, проведенное учеными из Университета Квинсленда, Австралия, под руководством доктора Нила Кронина, выявило следующий фактор, который непосредственно связан с частым ношением обуви на высоком каблуке. Максимальная нагрузка в этом случае приходится на коленные суставы, в то время как задняя группа бедренных мышц и ягодиц задействована в меньшей степени. Таким образом, во время ходьбы на высоких каблуках у данной группы мышечных волокон происходит потеря их тонуса, что влечет за собой постепенное уплощение ягодиц. К тому же канадский врач Виктор Селеста выяснил, что частое ношение туфель на шпильках приводит к недостаточному кровоснабжению области малого таза и ягодиц. Это также негативно влияет не только на женское здоровье, но и на упругость мышц в нижней части тела.

Беременность и роды

Согласно исследованию ученых-эндокринологов из Медицинского центра Лангон при Нью-Йоркском университете, женщины европейской внешности после перенесенной беременности и родов больше не имеют возможности обрести упругие ягодицы, не прибегая к пластической хирургии. Гормональные изменения, происходящие с женским телом уже во втором триместре беременности приводят к тому, что физические нагрузки на мышцы больше не дают привычного результата. Подкожная жировая прослойки, особенно в области живота, бедер и ягодиц становится насыщенной женскими половыми гормонами. После родов это способствует активному накоплению жира, в том числе и в нижних отделах ягодичных мышц, что делает практически невозможным добиться хотя бы их визуальной упругости. К тому же процесс естественных родов всегда связан с небольшим, но обязательным расширением области малого таза, что влечет за собой растяжение и уплощение мышц ягодиц. Поэтому врачи из Медицинского центра Лангон советуют рожавшим женщинам, европейского типа, желающим добиться красивых ягодиц, обратиться к пластическим хирургам. В любом другом случае попытка убрать подкожный жир при помощи ограничения питания и активных тренировок может серьезно подорвать здоровье.