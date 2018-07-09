Кайли Дженнер хочет перекраситься в блондинку! Что думаешь?

Кайли Дженнер (20) (как и любая другая представительница клана Кардашьян-Дженнер) известна своей любовью к экспериментам с внешностью. Кайли красила волосы в синий цвет ив розовый, коротко стриглась и ходила с африканскими косичками!

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А сегодня она вообще решилась на одну из главных перемен — перестать качать губы (мы сами не верим)! Как оказалось, это не единственный эксперимент Кайли на сегодня: звезда выложила в Stories опрос, в котором спрашивает у подписчиков, стоит ли ей красится в блондинку.

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А как думаешь ты, какой цвет волос Кайли идёт больше? Голосуй!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kajli-dzhenner-hochet-perekrasitsya-v-blondinku-chto-dumaesh/