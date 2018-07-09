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Кайли Дженнер хочет перекраситься в блондинку! Что думаешь?
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Кайли Дженнер хочет перекраситься в блондинку! Что думаешь? 

Peopletalk 45 минут назад
Фото: Peopletalk
Кайли Дженнер (20) (как и любая другая представительница клана Кардашьян-Дженнер) известна своей любовью к экспериментам с внешностью. Кайли красила волосы в синий цвет ив розовый, коротко стриглась и ходила с африканскими косичками!
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А сегодня она вообще решилась на одну из главных перемен — перестать качать губы (мы сами не верим)! Как оказалось, это не единственный эксперимент Кайли на сегодня: звезда выложила в Stories опрос, в котором спрашивает у подписчиков, стоит ли ей красится в блондинку.
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А как думаешь ты, какой цвет волос Кайли идёт больше? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kajli-dzhenner-hochet-perekrasitsya-v-blondinku-chto-dumaesh/
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Не верим: Кайли Дженнер перестала качать губы! Бьюти-лайфхаки Виктории Бекхэм: тебе точно пригодятся! Как две капли воды: Кендалл Дженнер и Белла Хадид без макияжа. Голосуй, кто лучше!
Женский форум
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