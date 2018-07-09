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«Мы пошли на риск»: псу Максу, найденному в Прикамье с отрубленными лапами, пересадят кожу
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«Мы пошли на риск»: псу Максу, найденному в Прикамье с отрубленными лапами, пересадят кожу 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В лапах Макса прекратился процесс отмирания тканей, поэтому на его раны смогут пересадить кожу
Ветеринарные врачи Перми смогли остановить процесс отмирания тканей в остатках лап собаки Макса, найденной зоозащитниками в зарослях неподалеку от трассы. Вскоре на оставшиеся от травмы раны пересадят кожу и у пса появится шансы снова научиться ходить.
— Изначально стоял вопрос об ампутации лап. Некроз, то есть процесс отмирания тканей, был настолько сильным, что мы опасались за жизнь и здоровье Макса. Но надежда умирает последней, и мы пошли на риск, попытались обойтись без полной ампутации, ведь в таком случае Макс смог бы только ползать, а это для большой собаки очень трудно, — рассказал зоозащитник Семён Филипповский. — В результате врачам удалось подобрать терапию, снять воспаление и остановить некроз. Остатки лап ампутировать не будут.
Макс чувствует себя лучше
Благодаря этого у Макса появилась надежда вновь начать ходить.
— На раны будет пересажена кожа. Операция назначена на четверг. Если заживление пройдет успешно, можно будет сделать Максу 3d-протезы, — сообщил Филипповский. — Их делают только в Новосибирске, поэтому нам будет нужен человек, который сможет отвезти Макса туда. Если все закончится удачно, у Макса будут искусственные лапы, по функционалу не отличающиеся от обычных. Он сможет нормально ходить.
Искалеченное животное на трассе нашел пермяк Максим Соколов. Поэтому овчарку так и назвали — в честь спасителя. После публикаций о пострадавшей собаке телефон горячей линии ветклиники разрывался от звонков пермяков, желающий забрать Макса к себе. Волонтеры пытались найти людей, которые искалечили животное, но им это пока не удалось.
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