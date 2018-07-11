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Мастер-класс по уходу за кожей лица пройдет на Госпитальной
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Мастер-класс по уходу за кожей лица пройдет на Госпитальной 

Управа района Лефортово 11 июля 2018
Фото: Управа района Лефортово
В филиале «Лефортово» территориального центра соцобслуживания «Южнопортовый» 12 июля пройдет мастер-класс по уходу за кожей лица. Об этом рассказала заведующая отделом социальных коммуникаций филиала «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый» Елена Кузовская.
— Мастер-класс проведут представители компании «Сибирское здоровье», которые расскажут посетителям нашего центра о правильном уходе за кожей лица, о том, как держать кожу в тонусе и избежать проблем с кожным покровом, — сообщила Кузовская.
Мастер-класс начнется в 13.30 по адресу: улица Госпитальная, дом 6. (еп)
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