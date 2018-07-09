Ботокс всемогущий, или Как уколы красоты могут сделать нас счастливее

Американские косметологи убеждены, что ботокс не только омолаживает, но и лечит от депрессии, а следовательно, делает нас счастливее. Все просто: если, глядя в зеркало, мы улыбаемся, потому что довольны своим отражением, то и мысли, что жизнь — это тлен и безысходность, даже не придут в голову. Новый колумнист Cosmo рассказал обо всех свойства ботокса и как он помогает занять высокое положение в обществе.

За 25 лет существования токсин ботулизма или, проще говоря, ботокс стал настоящим королем косметологии, которому так и не нашли замену. Самое смешное, что его возможности недооценены. За 15 минут можно не только стать на 5 лет моложе, но и провести ремоделирование лица. Но ботокс может стать и твоим психологом: именно лицевые мышцы помогают передавать окружающим наши чувства и внутреннее состояние. Иногда анатомические особенностей приводят к тому, что лицо выражает вовсе не то, что мы чувствуем: ботокс, словно дирижер, меняя мышечное напряжение, делает наши лица более приветливыми, тонкими, женственными и даже интеллектуальными.

Косметология — это не только про красоту, но и про социальное признание

Есть в косметологии такое понятие, как «усталый тип старения» — то есть это первые признаки увядания. Начинает опускаться линия бровей, век, губ, «плывет» овал лица, исчезает сияние, кожа вокруг глаз истончается и появляются темные круги и «мешки», проявляются борозды от внутреннего уголка глаза к середине щеки, углубляются носогубные складки, мимические морщинки… Лицо выглядит утомленным и печальным.

Пример «усталого типа лица» до и после применения ботокса

Мы видим свое отражение в зеркале и уверены, что все это из-за плохой работы, места проживания, несчастной любви, недостатка сна, неблагодарных детей и так далее. Окружающие видят нас накрашенными, но (!) даже в макияже мы выглядим так, словно забыли, что такое вкус к жизни, хотя уже месяц спим не менее 8 часов в день и вовремя получаем зарплату и даже секс. Очевидно, что «усталый тип старения» не привлекает к нам новых друзей и партнеров.

История любви

В основе косметологической революции ботулинотерапии лежит нобелевское открытие Генри Дейлу — исследования химической трансмиссии нервных импульсов (1936), которые влияют на мышечную активность и могут вызывать «мышечную слабость».

Как правило, достаточно узнать историю создания препарата, чтобы перестать испытывать смутные опасения по поводу его безопасности. Токсин ботулизма — действительно, самый страшный яд в мире (несвежие колбасные и консервированные изделия — вот и причина открытия токсина). Но! Как мышьяк в гомеопатии, очищенный токсин ботулизма в микродозах просто незаменим в эстетической медицине. Нет препаратов или кремов, которые могли бы отключать передачу сигнала от нервного окончания к мышце, — такое действие оказывает только токсин.

Впервые токсин стали использовать офтальмологи и неврологии еще в 50-х годах — даже для лечения грудных детей. Но только в 2002 году FDA позволил препарату под названием Botox пополнить арсенал косметологов! Далеко не каждый препарат на рынке может похвастаться 50-летней историей клинических исследований, подтверждающих его безопасность и эффективность. Например, пластические хирурги США не считают, что беременность или лактация — противопоказания для инъекций.

Ботокс на российский рынок также впервые внедрили неврологи. В 1994 году сотрудник Научного центра неврологии РАМН София Тимербаева провела первый тренинг среди своих коллег по применению ботокса для лечения некоторых неврологических заболеваний.

Ботулинотерапия (именно так называют ее врачи) требует виртуозного знания анатомии лица, поэтому далеко не каждый косметолог умеет «разгладить лобик» и владеет описанными ниже методами.

Асы проводят ботулинотерапию по всему лицу и шее, вкалывая по 100 единиц +, чтобы обеспечить нужный эффект лифтинга. Действие препарата наступает на второй-пятый день после инъекции. Cегодня на рынке представлен ряд препаратов ботулинического токсина, но «Ботокс» уже стал именем нарицательным для данной процедуры. Хотя многие уже опробовали «Диспорт», «Ксеомин», «Лантекс» — их действие схоже, но есть небольшие технические нюансы в работе для косметолога.

Так что же умеет ботокс?

Задираем нос Безоперационная ринопластика кончика носа (его еще называют лифтинг кончика носа) — звучит как фантастика, но это факт: с помощью ботокса можно приподнять кончик носа, сделать его более курносым и визуально более коротким. Опять же, у кого-то от природы кончик носа некрасиво смотрит вниз, а у многих это признак возрастных изменений. Изнутри это выглядит так: мышца, которая прикреплена к перегородке, опускает кончик носа при улыбке или разговоре. 2−4 единицы ботокса вводят в зону перехода носа в верхнюю губу (у этого места очень забавное название — колумелла), и в результате полностью меняется выражение лица.

Другая интересная манипуляция — «моделиование или расширение крыльев носа», а также избавление от нервных подергиваний носом (да, два эффекта в одном). 5−10 единиц ботокса вводят в середину крыльев носа — и вуаля, все изменилось!

«Открываем» глаза

Ботокс способен сделать глаза «более открытыми и большими». Врачи называют эту «операцию» не очень красиво — «расширение глазной щели», но ведь важнее эффект. К тому же здесь как раз и проявляется психологические возможности ботокса: если при улыбке или других внутренних переживаниях ты некрасиво щуришь глаза, то в итоге эта привычка может стать постоянной. Всего 1−2 единицы ботокса нужно вколоть в зону «гусиных лапок» — и глаза станут визуально более большими.

Заботимся о губах и красивой улыбке

Практически каждая женщина раз в жизни думала про процедуру увеличения губ. По золотому стандарту эстетической медицины контурная пластика губ проводится с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты, эффект сохраняется около года. Но ведь это не платье, которое можно сдать, если оно вам не подошло. А учитывая, что цена филлера после того, как подскочил курс евро и доллара, стала приближаться к 20 000 рублей за 1 мл, и если есть опасения, то можно провести «примерку» новых губ с помощью… токсина ботулизма. Быстро и доступно: врач обкалывает контур губ, они слегка выворачиваются, «надуваются», для этого достаточно всего 3−4 единиц средства, что укладывается в сумму около 2000 рублей. Эффект держится, правда, не более трех месяцев, но за это время можно понять, нужны ли тебе такие изменения во внешности. Важный момент: данная методика не подходит обладательницам узких от природы губ, и она не может исправить асимметрию — для таких случаев подходят только филлеры с гиалуронкой.

В том числе с помощью ботокса можно приподнять опущенные уголки губ — у кого-то это анатомическая особенность, но у большинства проявляется с годами. Вечно печальный или недовольный вид (хотя это может быть мало связано с психологическим состоянием) может стать причиной различных жизненных коллизий. Введение 4−8 единиц ботокса в брюшко каждой мышцы, опускающей угол рта, приводит к тому, что выражение лица, как у несчастного Пьеро, как минимум на 8 месяцев покинет тебя. Усилит эффект армирование данной зоны с помощью инъекций гиалуроновой кислоты: кожа омолодится, уплотнится, а на губах всегда будет легкая улыбка.

Если же ты мечтаешь о винирах, чтобы скрыть «лошадиную» или десневую улыбку, как этот недостаток называют врачи (это когда во время улыбки видны десны), то именно ботокс поможет с ней справиться. И для этого тебе не придется продать полцарства, как обычно бывает в стоматологическом кабинете. Есть несколько причин появления такой улыбки: чрезмерное развитие верхней челюсти, слишком узкая верхняя губа или слишком крупные зубы. Посмотрите на фотографии Криштиану Роналду , Бена Аффлека, Кэти Перри, Киры Найтли в начале своей карьеры.

Состоит мышечный каркас из мышц-элеваторов (поднимающих ткани вверх) и мышц-депрессоров (опускающих ткани вниз). Два типа этих мышц находятся во взаимосвязи и взаимодействии. Если слегка ослабить действие мышц, приподнимающих верхнюю губу, то они больше не будут слишком яро поднимать «занавес вашей улыбки», как писал Шекспир. И понадобится для этого всего (!) 1−3 единицы.

Разглаживаем мелкие морщины на лице…

Как и любой инъекционный препарат, ботулинический токсин вводят разными техниками. И не только внутримышечно, но и внутрикожно, как при мезотерапии, отсюда и название — «мезоботокс». Такой метод позволяет разгладить мелкую сеточку морщин, сохраняя живую мимику. Если вас беспокоят морщины над верхней губой, гусиные лапки, дряблая морщинистая кожа декольте, то мезоботокс тут сослужит хорошую службу. Несколько единиц ботокса в нужных пропорциях разводят физраствором и обкалывают проблемный участок: тебе обеспечен лифтинг-эффект и разглаживание мелких морщин. При этом мимика остается живой и естественной.

… и шее Морщины на шее могут появиться не только у пожилых женщин, но и молодых девушек. Это опять пример особенностей анатомии и прикрепления мышц. Вертикальные морщины образуются из-за натяжения шейной поверхностной мышцы с красивым названием платизма. Как ее обнаружить у себя? Стоя перед зеркалом, затяни уголки губ вниз и скажи «ыыы». Ты увидишь таким образом под нижней челюстью платизму. У некоторых от природы она неправильно прикреплена, поэтому такое ощущение, что нет красивой линии нижней челюсти и мышцы тянут лицо вниз. Как правило, такие проблемы беспокоят стройных худощавых женщин. Инъекции ботокса моментально подтягивают овал лица.

Горизонтальные морщины с поэтическим названием «кольца Венеры» также сглаживают уколы красоты, а потом эффект закрепляют филлеры на основе гиалуроновой кислоты.

Подчеркиваем скулы

Создать эффект «запавших щек» можно не только с помощью удаления комков Биша. Уколы ботокса в жевательные мышцы позволяют визуально сузить лицо. Придумал эту технику доктор Леви и назвал ее «Лифтинг Нифертити».

Если врач уколет токсин в так называемые точки Нифертити (брыли), то овал лица подтянется. Самое интересное, что данная манипуляция позволяет избавить от головной боли и неприятных ощущений в шее. Но если возрастные изменения уже очень очевидны, как и «второй подбородок», то ботокс тут не поможет.

Убираем «целлюлит» на подбородке

Долгое время я была уверена, что у меня «целлюлит» на подбородке. Но оказалось, что это перенапряжение лицевых мышц. И пара единиц ботокса, оказывается, может их расслабить и разгладить «бугры», а также «скруглить» острый подбородок и «квадратную челюсть», которая так красиво смотрится у мужчин, но точно не у женщин.

Забываем о чрезмерной потливости

Лечение комплексов, возникающих из-за излишней потливости, тоже стоит доверить токсину ботулизма. Причем обколоть можно не только подмышки, но и ладони, ступни ног и даже лицо. Процедура дорогостоящая, но единственная в своем роде: ни один дезодорант никогда не сможет спасти подмоченную репутацию.

Убираем шрамы

Шрамы украшают мужчину, но не женщину. Инъекции ботокса «сдувают» шрамы, они сглаживаются и ускоряют заживление. К тому же они перестают чесаться и болеть, так как токсин блокирует нервные окончания, которые проросли в рубец.

В том числе токсин ботулизма сегодня применяют для лечения акне, расширенных сосудов и даже выпадения волос. Но это экспериментальные данные, поэтому мы пока просто обозначим новые горизонты.

«Ботулинотерапия — одна из самых популярных процедур в мире. Но некоторые пациенты под впечатлением сомнительных аккаунтов «врачей» не осознают, насколько данная манипуляция требует высокой врачебной квалификации».

1. Ботулинотерапию имеет право проводить только врач с высшим медицинским образованием и отдельным дипломом государственного образца со специализацией по косметологии. В том числе у него/нее должны быть сертификаты по работе с различными препаратами ботулинотерапии, а в самом лучшем варианте — сертификаты о прослушанных анатомических курсах. Медсестры и эстетисты не имеют права проводить инъекционную коррекцию.

2. Верхняя треть лица для работы всегда проще, чем нижняя. Но 10 раз подумайте, стоит ли экономия следующих рисков. Возможные осложнения от горе-специалистов: у вас банально может не закрываться рот или опустится линия бровей. В хороших клиниках знают, как исправить неправильное введение препаратов ботулинотерапии. Но это также будет не мгновенно.

3. Врач всегда перед ботулинотерапией просит погримасничать пациента, чтобы выявить зоны повышенной мимической скованности и гипертрофии, чтобы определить зоны воздействия. Как правило, врач обозначает точки специальным карандашом или фломастером, объясняя пациенту, какой предполагается эффект. Опытные специалисты новым пациентам рекомендуют появиться через неделю и «доколоться», чтобы избежать неприятностей.

4. В идеале ампулу должны открыть перед тобой. Рекомендуется запросить упаковку для осмотра: срок годности, целостность, страна-производитель. Но многие салоны и клиники хранят открытые ампулы в холодильнике, так как не могут в один день, например, найти пациентов на 100 единиц, что не очень хорошо.

5. Для ботулинотерапии используют специальные щприцы и иглы. Врач должен при тебе открыть стерильную упаковку.

6. Врач должен надеть на тебя шапочку, провести умывание, протереть зону воздействия спиртовой салфеткой, колоть только в новых одноразовых перчатках, никогда не колоть с открытым окном, чтобы соблюсти все меры по стерильности.

7. В течение нескольких часов после ботулинотерапии врачи не рекомендуют принимать горизонтальное положение, наклоны, разогревание кожи (умывание горячей водой, бани, пляж, солярий, фитнес и так далее), наносить какие-либо «заживляющие» или «лифтинг» крема, сыворотки и маски, пить алкоголь. А также стоит отменить прием препаратов, меняющих состав крови (антибиотики, аспирин, парацетамол). Целый день нужно активно «гримасничать», чтобы препарат «встал» правильно.

Таким образом, все в жизни гармонично. Яд может оказаться лекарством и вечной молодостью. Обычно такие сравнения поэты дают чувству под названием любовь. Что и говорить, ботокс — это истинная любовь пациенток и пациентов во всем мире.