Опасно или прекрасно: насколько эффективны бьютихаки от звезд шоу-бизнеса? 

Екатерина Степкина, Врач-дерматолог, косметолог, трихолог. «Самый эффективный метод борьбы с несовершенствами— лечить проблемы с кожей специально подобранными средствами» 1 Эшли Грэм: стирает автозагар стеклоочистителем Эшли Грэм Модель plus-size Эшли Грэм, поклонница автозагара, недавно пожаловалась своим подписчиками в Инстаграме, что крем лег неровно и оставил некрасивые полосы. Но тут же нашла выход — протерла кожу средством для очистки стекол. Способ мгновенно записали в бьютихаки, но не слишком ли он экстремален? Вердикт косметолога: исключить из бьюти-плана
Снимать автозагар средством для мытья стекол рискованно. Это может вызвать раздражение на коже, покраснение, шелушение и много других нежелательных эффектов, так как в подобных средствах помимо ПАВов (которые как раз и смывают автозагар) содержатся кислоты и красители — они могут вызвать химический ожог кожи и аллергическую реакцию. Хочу отметить, что использовать средства для мытья стекол всегда, даже по их прямому назначению рекомендуется исключительно в перчатках.
2 Сандра Буллок: убирает темные круги под глазами мазью от геморроя Сандра Буллок В одном из интервью Сандра Буллок поделилась со зрителями бьютихаком, который узнала от участниц конкурсов красоты во время съемок фильма «Мисс Конгениальность». Чтобы снять отечность, сделать синяки под глазами менее заметными и освежить взгляд, нужно нанести на периорбитальную зону мазь от геморроя. Вердикт косметолога: включить в бьюти-план, но с осторожностью Состав мазей от отеков под глазами схож с мазями от геморроя: противовоспалительные компоненты, обезболивающие, гормональные, вещества, снижающие свертываемость крови. Разница только в концентрации активных веществ. Конечно, есть универсальные мази — те, которые можно использовать на разных участках тела для достижения одного и того же эффекта, но кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, поэтому при использовании мази под глазами внимательно прочитайте инструкцию. 3 Дженнифер Лав Хьюитт: лечит воспаления на лице зубной пастой Дженнифер Лав Хьюитт Любимый бьюти-секрет актрисы фильма «Говорящая с призраками» известен многим с подростковых лет. Дженнифер наносит на прыщи и покраснения обыкновенную зубную пасту и оставляет на несколько часов или на ночь, чтобы воспаление подсохло. Вердикт косметолога: включить в бьюти-план, но с осторожностью Зубная паста действительно обладает подсушивающим и освежающим свойством, обезболивает за счет ментола и снимает покраснение. Именно поэтому ее часто принимают при герпетических высыпаниях. Но будьте осторожны — этот нетрадиционный метод не подойдет людям с чувствительной кожей. Советую использовать зубную пасту исключительно как средство первой помощи, а лечить проблемы с кожей специально подобранными средствами. 4 Сьюки Уотерхаус: умывается сладкой газированной водой Сьюки Уотерхаус Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус, которая не раз делилась своими странными бьютихаками —вроде мытья волос пивом — рассказала в интервью британскому журналу Tatler, что иногда умывается сладкой газировкой, чтобы сделать кожу свежей и сияющей. Вердикт косметолога: заменить сладкую газировку на минеральную воду Цель любого умывания с точки зрения косметологии — это очищение кожи от косметики и частичек грязи. Сладкая газировка содержит сахар, а значит, вместо свежести вы будете ощущать после умывания липкость и вряд ли сможете нанести крем и декоративную косметику. Лимонная кислота и консерванты в составе и вовсе могут вызвать аллергическую реакцию и воспаление. Поэтому если вам хочется умыться газированной водой, то лучше взять обычную минеральную воду. Фото: instagram.com