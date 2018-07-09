Опасно или прекрасно: насколько эффективны бьютихаки от звезд шоу-бизнеса?

Екатерина Степкина, Врач-дерматолог, косметолог, трихолог. «Самый эффективный метод борьбы с несовершенствами— лечить проблемы с кожей специально подобранными средствами» 1 Эшли Грэм: стирает автозагар стеклоочистителем Эшли Грэм Модель plus-size Эшли Грэм, поклонница автозагара, недавно пожаловалась своим подписчиками в Инстаграме, что крем лег неровно и оставил некрасивые полосы. Но тут же нашла выход — протерла кожу средством для очистки стекол. Способ мгновенно записали в бьютихаки, но не слишком ли он экстремален? Вердикт косметолога: исключить из бьюти-плана

Снимать автозагар средством для мытья стекол рискованно. Это может вызвать раздражение на коже, покраснение, шелушение и много других нежелательных эффектов, так как в подобных средствах помимо ПАВов (которые как раз и смывают автозагар) содержатся кислоты и красители — они могут вызвать химический ожог кожи и аллергическую реакцию. Хочу отметить, что использовать средства для мытья стекол всегда, даже по их прямому назначению рекомендуется исключительно в перчатках.