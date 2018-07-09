Косметика с пометкой anti-pollution: 3 важных факта

Помните: опасности городской жизни — это не только пыль и выхлопные газы. «Не забывайте о перепадах температур. Зашли в метро, вышли на улицу, позанимались в зале, зашли в кафе с кондиционером… За день наша кожа испытывает до 17 термических шоков, — говорит Мари-Эллен Лер, директор по научным коммуникациям Clarins. — И помочь ей справиться могут только специальные продукты».

Ищите в составе витамины С, А и Е, а также всевозможные водоросли — они помогут укрепить иммунитет кожи и усилить ее защитный барьер.

Именно средства с пометкой anti-pollution способны справиться со свободными радикалами, которые вызывают повреждение кератинов и замедляют синтез коллагена и эластина (а значит, провоцируют тусклый цвет лица и сухость).