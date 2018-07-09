Выбор редактора: 5 лучших средств для тела на все случаи жизни

Редактор BeautyHack Наталия Капица рассказала, как за несколько часов справиться с раздражением и сухостью, какое средство поможет успокоить кожу после загара, а какое — уснуть без задних ног.

Липидовосполняющий крем XeraCalm A. D, Avene

Avene — один из немногих косметических брендов, у которого есть линейки для сверхчувствительной, аллергенной и очень сухой кожи. С тех пор как термальный источник «Авен» стал национальным достоянием Франции и законным владением Пьера Фабра , на лечении в Центре Гидротерапии побывали десятки тысяч пациентов с атипичным дерматитом и другими кожными заболеваниями.

У меня жирный тип кожи лица и сверхчувствительный на остальных участках (оказалось, так бывает) — моментально реагирует на «неправильную» воду, агрессивные ПАВ и других бьюти-недругов раздражением и шелушением. Летом особенно страдают ноги — при первой же возможности (смена воды, обезвоживание) на золотистом загаре появляются белые чешуйки.

Крем XeraCalm A. D от Avene справляется с ними «одной левой». Уже через несколько часов после нанесения от непрошенных гостей не остается и следа. Неудивительно! «Тяжелая артиллерия» вооружена прекрасным составом. Среди ингредиентов: термальная вода, масло вечерней примулы, пальмовый воск, витамин Е, регулятор рН, эмульгатор, аргинин. Никаких красителей, отдушек и консервантов — средство абсолютно ничем не пахнет.

Крем был разработан дерматологами для ухода за сухой и атопичной кожей. На создание линейки ушло целых 12 лет. Остается только поблагодарить сотрудников лаборатории Avene за терпение и профессионализм.

Цена: около 1 400 руб.

Лавандовое расслабляющее масло для тела, Weleda

Иногда мне кажется, что я живу в машине, аэропорту (где-то между выходами А и В), поезде — оказаться в постели вовремя очень большая роскошь! Но такой ритм не означает, что я засыпаю по щелчку — иногда количество овец исчисляется тысячами. О расслабляющих и «усыпляющих» свойствах лаванды знаю давно — в детстве мама клала мне под подушку маленькие саше с ароматной травой. Масло от Weleda перенесло меня в то время, когда для того, чтобы уснуть, достаточно было попроситься на руки или послушать сказку. Нежное, легкое и удивительно ароматное — оно моментально делает кожу мягкой, как хлопковое покрывало. У масла слегка разогревающий эффект — через 10 минут после нанесения снимается мышечное напряжение. Помимо лавандового, нашла в составе масла миндаля и кунжута — помогают сохранить кожу упругой и подтянутой. Мой личный лайфхак: несколько капель средства на запястье, и через 10 минут спите тем самым младенческим, о которым взрослым остается лишь вспоминать, громко вздыхая.

Цена: 1260 руб.

Молочко для тела Terre De Lumiere, L’occitane

Есть средства, с которыми я готова крутить романы годами: нет ни единого аргумента бросить и изменить с «новичком» помоложе. Молочко для тела Terre De Lumiere от L’occitane как раз из этой серии. Нежное, как летние облака, воздушное, как клубничное суфле, и легкое, как тончайший шелк, — оно идеально для свиданий и вечерних прогулок по побережью.

Люблю его за многогранный аромат — букет из медовой лаванды, мускуса и ванильного послевкусия пьянит не хуже крепленого красного вина. Будьте уверены: он останется с вами надолго, а окружающие будут спрашивать, где купить такой же парфюм.

Кроме «одурманивающих» свойств у Terre De Lumiere прекрасный состав, чтобы обеспечить качественный уход: Ларский пчелиный воск, экстракт бобов Тонка и прочие полезные компоненты.

Молочко быстро впитывается, а благодаря светоотражающим частицам создает «влажный» эффект. Немного средства на ноги, немного на плечи, и вы готовы к кругосветному путешествию на яхте под алыми парусами.

Цена: около 2000 руб.

Лосьон для тела с ароматом тиаре Body Lotion Scented Tiare, St Barth

Вы не были на Карибах? Лосьон для тела Body Lotion Scented Tiare, St Barth поможет исправить эту несправедливость. Раз: вы откручиваете золотую крышечку. Два: извлекаете из дозатора несколько ароматных капель лосьона. Три: массажными движениями наносите на кожу. Четыре: мысленно переноситесь из ванной на «остров миллионеров» Сен-Барт. Как вам сценарий? Я регулярно его репетирую, когда душа просит праздника, а тело — живительной влаги.

В составе натуральные масла, но средство не тяжелое — легко наносится и быстро впитывается. Использую утром для поднятия настроения и вечером, чтобы побаловать кожу после тяжелого трудового дня.

Цена: 2 980 руб.

Гель после загара алоэ вера и мята, St Barth

Я обожаю загорать — каюсь! Несмотря на предупреждения косметологов, часами могу лежать на пляже и радоваться, глядя как кожа меняет оттенок с молочного шоколада на цвет темного. Бьютиголик и несостоявшийся врач все же включают при этом мой здравый смысл: никогда не загораю без защиты и ухаживаю за лицом и телом после.

Гель от St Barth делают из мякоти барбадосского алоэ — у него мощные противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Средство охлаждает (если обгорели, при нанесении достигните дзена), снимает отечность и стимулирует регенерацию клеток.

Мой бьютихак: гель я храню в холодильнике — там он мирно соседствует с термальной водой и слишком жирными кремами, больше подходящими для холодов.

Цена: 3 125 руб.