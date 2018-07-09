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7 лучших дезодорантов для активного отдыха
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7 лучших дезодорантов для активного отдыха 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Физиологический дезодорант-спрей La Roche-Posay
Даже в путешествиях важно помнить об особенностях своей кожи и использовать надежные средства. Например, физиологический дезодорант-спрей La Roche-Posay идеально подходит для чувствительной кожи, при этом обеспечивает защиту от неприятного запаха и потоотделения на целых 48 часов — можете смело брать его даже в самый экстремальный трип. При этом в составе нет ни спирта, ни парабенов.
NIVEA «Эффект пудры FRESH»
Этот антиперспирант очень советуем брать в отпуск на море — он содержит цитрусовые, мускусные, сливочные и пудровые нотки. Идеальный нежный аромат для отдыха на побережье. Еще один плюс — не оставляет чувства липкости и быстро впитывается (спасет даже если вы проспали свой рейс).
adidas Champions Edition
Впереди еще целая неделя FIFA 2018, а у adidas как раз вышла лимитированная коллекция к ЧМ 2018! Подарить этот дезодорант любимому болельщику или забрать себе (мы-то знаем, что большинство девушек слегка выводят из себя сладкие ароматы женских антиперспирантов) — решать вам. Главное — не пропустите финальную игру мундиаля, в какой стране вы бы ни находились.
Rexona «Свежесть Бамбука и Алоэ Вера»
У обновленной версии Rexona появился свежий аромат огурца, цветков фиалки, арбуза, алоэ вера и бамбука. Все вместе напоминает бодрящий запах леса после дождя. То, что надо для летнего отдыха на природе.
Garnier Neo «Пантенол Плюс»
Если вам не по душе все существующие форматы дезодорантов — вот еще один вариант от Garnier. Представлен в виде сухого крема, при этом не вызывает аллергии и может гордиться внушающим доверием составом (кстати, содержит пантенол). Берем в поход в горы.
Dove «Нежность лепестков»
Мы нашли в нем несколько важных преимуществ: в составе нет этилового спирта, что всегда приятно. Dove на 1/4 состоит из увлажняющего крема, а значит будет ухаживать за вашей кожей, даже если планируете провести весь отпуск в тесном гидрокостюме, покоряя волны. И еще один важный плюс — не оставляет следов не только на черном и белом, а на целых 100 цветах ткани. Ни одна яркая футболка не пострадает!
Old Spice Strong Slugger
Поможет не сдерживать эмоций в фан-зоне ЧМ-2018. Такая оборона сработает на 100% — можете болеть за любимую команду в финале мундиаля в полную силу. Ну а если футбол каким-то чудом все еще не стал вас интересовать, отдайте его папе или бойфренду.
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