РПЦ призвала женщин не увлекаться пластическими операциями

Современная индустрия красоты зачастую побуждает ложиться под скальпель совершенно без причины, и последствия таких операций непредсказуемы. Об этом заявил Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Он также напомнил слова из послания апостола Петра о том, что «украшением женщины является не плетение волос, а нетленная красота кроткого и молчаливого духа», пишет 2Интерфакс». Никогда духовная красота женщины не может сравниться с физической, полученной с помощью пластической операции, добавил митрополит Иларион.