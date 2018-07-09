Ещё
РПЦ призвала женщин не увлекаться пластическими операциями
Далее:
Читайте также:
Ещё

РПЦ призвала женщин не увлекаться пластическими операциями 

Авторадио 39 минут назад
Современная индустрия красоты зачастую побуждает ложиться под скальпель совершенно без причины, и последствия таких операций непредсказуемы. Об этом заявил Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Он также напомнил слова из послания апостола Петра о том, что «украшением женщины является не плетение волос, а нетленная красота кроткого и молчаливого духа», пишет 2Интерфакс». Никогда духовная красота женщины не может сравниться с физической, полученной с помощью пластической операции, добавил митрополит Иларион.
Авторадио: последние новости
Грузинский пастух убил американских туристов Более тысячи столичных пар приурочили свадьбу ко Дню семьи, любви и верности Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в спальных районах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией62
«Страхолюдины»: Бородина высказалась о поклонниках34
Чехова едва прикрыла грудь руками18
Что нужно знать о типах ягодиц4
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»70
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение