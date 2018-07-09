5 дерматологов о том, что они берут с собой на отдых (и пляж)

Средства с SPF для тела, патчи и маски (для восстановления после летних вечеринок) и масла, которые мгновенно улучшат цвет лица. Пять экспертов — о ежедневном уходе на отдыхе и обязательной SPF-защите.

Увлажняющий успокаивающий гель для чувствительной кожи Phyto Corrective, SkinCeuticals

Средство успокаивает кожу после инъекций, пилингов, лазерного лечения и укрепляет ее защитные функции. Я очень советую гель тем, кто часто меняет климат и постоянно находится в разъездах. В составе — гиалуроновая кислота и растительные экстракты (грейпфрута, листьев оливы, огурца, тимьяна, шелковицы) — главные увлажнители, защитники кожи и борцы с воспалениями и покраснениями. Я наношу гель после перелетов, утром и вечером после пляжа — 4-5 капель на все лицо под крем более чем достаточно!

Цена: 4384 руб.

Солнцезащитный флюид для чувствительной кожи Sheer Mineral UV Defense SPF50, SkinCeuticals

Это средство я использую прямо перед выходом на солнце и обновляю после купания в море и бассейне. Важная особенность флюида — он походит для всех типов кожи и выручает, если у вас есть высыпания и воспаления (в составе только минеральные фильтры). Флюид не оставляет белых пятен, но слегка выбеливает кожу: одна из задач средства — борьба с пигментными пятнами.

Цена: 2298 руб.

Полирующее средство с отшелушивающим действием Offects Exfoliating Polish, Zein Obagi

Я ухаживаю за кожей по четко продуманной схеме. Основа — это массажи и инъекции. А средства подбираю индивидуально, исходя из результатов диагностики кожи на аппарате SkinScope — он выявляет все проблемы.

Я обожаю бренд Zein Obagi, но всегда напоминаю, что эти средства можно использовать только после рекомендаций косметолога. Одно из любимых — Offects Exfoliating Polish. Его я всегда беру с собой в поездки и на отдых! Использую средство раз в неделю, чтобы добиться идеально ровного тона и гладкости. В отличие классических скрабов Polish не раздражает кожу. Еще один бьютихак: перед отдыхом всегда делаю биоревиталицию — перелеты, кондиционеры и солнце сушит кожу.

Цена по запросу

Крем Chelaskin

Крем с лактоферрином для быстрого устранения синяков, которые у меня образуются, стоит лишь обнять покрепче. Лактоферрин — это молочный белок, который работает, как успокаивающий, бактерицидный и антиаллергенный компонент! В первую очередь он связывает и удаляет из тканей отложения гемосидерина и ферритина (соединения, дающие цвет синяку).

Chelaskin активно используется в косметологии и пластической хирургии для восстановления после ринопластик, фейслифтинга, мезотерапии, лазерного омоложения, но и в домашних условиях оно пригодится, чтобы убрать отеки и синяки. Рекомендую!

Цена по запросу.

Солнцезащитный спрей Medispa Sunspray SPF 50, Cell Fusion C Ухаживает, содержит и химические и физические факторы, но совершенно не заметен на кожe. Бонус — его можно распылять на волосы, чтобы защитить их от выгорания. Я обновляю спрей каждые два часа на отдыхе. Приятно, что он не только защищает от UVA/UVB излучения, но и убирает покраснения, сухость и даже следы пигментации. Наносить его можно на очищенную кожу и даже поверх макияжа. Подходит для чувствительной кожи.

Цена: 2290 руб.

Коллагеновая маска Regenerating Mask Treatment, Valmont

Настоящая палочка-выручалочка, если срочно нужно выглядеть на пять баллов! Убирает красноту после загара. Я наношу маску на 20-30 минут и отдыхаю (посидеть или позаниматься делами не получится). После — ампулы пост-коллагенового ухода (они также есть в комплекте). В составе натуральный коллаген, который восстанавливает упругость кожи и разглаживает морщины.

Цена: 32078 руб.

Magistral Lifting Gommge, Aura Chake

Нет ничего приятнее, чем освежить свою кожу этим охлаждающим гоммажем после долгого перелета или прогулки по пыльным улочкам. Стирает все следы усталости. За лимфодренаж и тонизирование отвечают эфирные масла мяты, лимона, розмарина. А масло жожоба питает кожу. Визуальный лифтинг заметен сразу после ухода!

Цена: 9800 руб.

Гидрогелевые патчи для глаз Sea cucumber & black hydrogel, Веаuty green

Если ваш отпуск — это слова из песни «видели ночь, гуляли всю ночь до утра», то очень советую эти корейские патчи! Утром без них не обойтись. Основа средства — экстракт морского огурца и жемчужная пудра, которые увлажняют кожу под глазами и убирают отеки. Патчи достаточно большие и плотно прилегают к коже, поэтому использовать их комфортно. Я наношу на 30 минут и занимаюсь делами или отдыхаю, а затем вижу в зеркале напитанную, увлажненную кожу! Хотя, конечно, это все-таки не панацея, а быстрая помощь.

Цена: 1400 руб.

Sunbrella Demi Make-Up SPF 30, Holy Land

Конечно, главный герой моей пляжной сумки — солнцезащитный крем. Чаще всего это любимчик от израильского бренда Holy Land — Sunbrella. Неважно, с тоном или нет — они оба прекрасны! Наношу его на лицо и тело за 20 минут до выхода и обновляю после купания. Очень легкий и не оставляет липкой пленки на коже.

Цена: 1099 руб.

Солнцезащитный крем Daily Sheer Broad-Spectrum SPF 50, Zein Obagi

У этого крема Obagi хорошо выраженные матирующие свойства. Наношу его на лицо и тело — здорово защищает во время активного отдыха. Обновлять средство советую каждые полтора часа. Мой главный совет по использованию всех солнцезащитных средств: на вашем лице не должно быть ничего кроме SPF-защиты. Любые вещества быстро распадаются на солнце, поэтому все уходы наносите после инсоляции.

Цена по запросу.

Крем C the SUCCESS Cream, Holy Land

Основная задача ухода за кожей на отдыхе — минимизировать процесс повреждения солнечным излучением. Это не время активной работы, поэтому откажитесь от скрабов.

Здорово, если в вашей отпускной косметичке преобладают средства с витамином С. Он защищает кожу от фотостарения, заживляет ее, борется с пигментацией. Этот крем выручит девушек с сухой кожей: быстро впитывается и максимально увлажняет. Я наношу его один раз в день на очищенную кожу. Здорово, если вы будете применять крем в комплексе с очищающим средством C The Success Cleanser — в его составе также есть L-аскорбиновая кислота.

Цена: 2990 руб.

Гель для душа Alpha Complex Body Treatment, Holy Land

Тело на отдыхе не нужно оставлять без внимания. Если хотите ровный загар, следите, чтобы на коже не оставалось роговых чешуек и камедонов. Alpha Complex Body Treatment оставляет эффект легкого пилинга. Он не травмирует кожу, но готовит к загару, убирая все лишнее! Подходит для всех типов кожи. Девушки с очень сухой кожей будут доволны — в составе есть касторовое масло, которое смягчает даже потрескавшуюся дерму.

Обновляющее масло The Renewal Oil, La Mer Чудо-эликсир для кожи. После использования она становится невероятно мягкой и гладкой. Всегда беру масло на отдых и в путешествия, когда нужно быстро привести кожу в порядок. В составе коллаген, который укрепляет клетки, и морские минералы — мгновенно освежают лицо! Плюс: масло можно наносить на любую часть тела — от лица (пяти капель достаточно) до волос и кутикулы.

Цена: 6550 руб.

Увлажняющий лосьон с гранатом POMMISST™ Hydration Spray, Jane Iredale

Jane Iredale — это профессиональная марка органической минеральной косметики. Говорят, что со средствами бренда можно даже не бояться уснуть — не навредят! Этот лосьон я использую для защиты от UV-излучения. Гранат в составе — мощнейший антиоксидант, а экстракты розмарина и белого чая успокаивают кожу и ускоряют регенерацию. А еще это отличная основа под макияж! Hydration Spray имеет сертификат Еcocert и 99,9% компонентов в нем — природного происхождения.

Цена: 2316 руб.

Золотые патчи Gold Premium First Eye Patch, Secret Key Помогают мне справиться с отеками, темными кругами и морщинами в области вокруг глаз. Главный компонент средства — коллоидное золото — служит проводником других полезных ингредиентов под кожу. А это экстракты алоэ вера, зеленого чая, граната, пептиды, гиалуроновая кислота. Главная особенность коллоидного золота — оно не разрушается под воздействием UV-лучей, а значит патчи будут эффективны и на отдыхе. Большой плюс патчей — они прозрачные!

Цена: 1420 руб.

Ночная маска для лица Drink Up Intensive Overnight Mask To Quench Skin's Thirst, Origins

Это средство я наношу на ночь после дня, проведенного под палящим солнцем. Она полностью восстанавливает кожу на 6-7 часов, укрепляет ее защитные функции и превосходно увлажняет. Главные компоненты — масла авокадо, косточек абрикоса и морские водоросли.

Цена: 1000 руб.

Защитный крем-корректор Advanced Perfecting Shield SPF 30, Teoxane

Одна из последних моих находок. В составе крема есть гиалуроновая кислота (точно такая же используется для производства филлеров Teosyal). Вместе с аминокислотами и минералами они трудятся над тем, чтобы сделать кожу более упругой и сияющей. Крем очень легкий, но с тональным эффектом и сиянием — это выручает на отдыхе, когда на лице появляются покраснения. О правилах ухода за кожей на пляже я рассказывала тут.

Цена: 5000 руб.

Крем-гель для кожи вокруг глаз Soin Sublimateur Contour Des Yeux, Eisenberg

Легчайший крем (с консистенцией геля), созданный для отпускной косметички! В описании средства нет ни одного пустого обещания: убирает отеки, темные круги и делает кожу чуть более упругой. Мне нравится, что не нужно вглядываться в зеркало в течение месяца в поисках эффекта. Крем-гель сразу показывает результат благодаря ударному составу из комплекса Trio-Molecular, витаминов (Е, F, A), кофеина и пептидов. Крем слегка осветляет кожу (о консилере на отдыхе забудьте!), не оставляет ощущение пленки и стянутости на коже. Но будьте готовы к тому, что средство будет слегка пощипывать кожу.

Цена: 6699 руб.

Очищающий гель для лица Aqua Reotier, L’Occitane

На отдыхе я крашусь редко, и для очищения мне хватает геля — он не сушит кожу и полностью удаляет остатки макияжа. У средства нейтральный запах — для меня это тоже важно, не люблю сильные отдушки. Использую гель два раза в день, поверх сразу наношу крем — чувства стянутости и дискомфорта нет.

Цена: 1690 руб.