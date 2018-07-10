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Елена Малышева призналась, что спасается дешевым кремом с мочевиной за 79 рублей
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Елена Малышева призналась, что спасается дешевым кремом с мочевиной за 79 рублей 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@malysheva.liveЕлена Малышева призналась, что спасается дешевым кремом с мочевиной за 79 рублейЕлена Малышева (57) решила поделиться с подписчиками главным секретом своей красоты. Телеведущая рассказала, с помощью какого средства заботиться о коже. Оказалось, это крем с мочевиной. По мнению теледивы, никакие дорогие кремы не справятся с задачей увлажнения так, как старая добрая мочевина. Малышева объяснила:
1 грамм мочевины удерживает 1 литр воды. Обычно кремы с мочевиной продаются в аптеках и предназначены для больных сахарным диабетом. При диабете кожа очень сухая. Поэтому крем должен действовать! Чаще всего эти кремы называются кремами для ног. Но, разделение кремов на группы: для ног, для рук, для лица — это маркетинг. Я покупаю полукилограммовую банку. Которая стоит дешевле, чем маленькая красивая баночка с увлажняющим кремом. А активность и эффективность крема с мочевиной будет в 1000 раз больше! Вот такой мой секрет.
В комментариях Елена Малышева дополнительно пояснила, что мочевина не имеет никакого отношения к моче и является продуктом распада белка. Цены на него разнятся и зависят от объема, но самый бюджетный вариант стоит дешевле ста рублей. Уже очень скоро в комментариях многие отметили, что купили средство по рекомендации Малышевой: «Уже купила, спасибо за лайфхак!», «Елена Васильевна, пришла в аптеку, а меня там отругали, говорят, вы этим кремом все лицо сожжете себе! Что делать?!», «Крем купила, стоит всего 79 рублей!». Нашлось, правда, среди комментаторов и множество скептиков, которые считают, что гладкой кожей телеведущая обязана ботоксу и филлерам, но никак не бюджетному аптечному крему.
А тем временем похудевшая Елена Малышева пожаловалась, что стремительно набирает вес.
Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 9 Июл 2018 в 8:37 PDT
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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