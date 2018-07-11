Мочевина нам в помощь: Елена Малышева использует для лица крем для ног

Быть женщиной непросто — уход за собой занимает немало времени и денег. Большая часть представительниц слабого пола использует много покупных средств для кожи, благо на полках магазинов представлены кремы для всех частей тела. Врач и телеведущая Елена Малышева советует не тратиться на них и покупать один крем для ног, который подойдет и для лица.

Мало кто станет спорить, что в свои 57 лет телезвезда и медик Елена Малышева выглядит хорошо. Она следит за своей внешностью и при необходимости готова на жертвы ради фигуры. Недавно она сильно ограничила себя в питании, чтобы в рекордный срок похудеть и влезть в платье своей мечты. Сказано — сделано, знаменитость добилась желаемого. Вопросы подписчиков нередко касаются и кожи лица селебрити, которая в зрелом возрасте может похвастаться минимальным количеством морщин. Оказывается, все гениальное просто: Елена заявила, что использует в уходе за собой аптечное средство: «Это крем с мочевиной. Мочевина — суперувлажнитель. 1 грамм мочевины удерживает 1 литр воды. Обычно кремы с мочевиной продаются в аптеках и предназначены для больных сахарным диабетом. При диабете кожа очень сухая. Поэтому крем должен действовать! Чаще всего эти кремы называются кремами для ног. Но разделение кремов на группы: для ног, для рук, для лица — это маркетинг. То есть попытка производителя заставить нас купить не одну баночку для всех частей тела, а три».

Малышева призывает обращать внимание только на состав крема, а не на его рекламу. Она отмечает, что полукилограммовая банка 10-процентного крема с мочевиной — вариант намного лучше, чем его дорогостоящие «собратья» в маленьких красивых баночках: «Активность и эффективность крема с мочевиной будет в 1000 раз больше! Вот такой мой секрет». Советы Елены Малышевой с энтузиазмом воспринимают ее подписчицы, которые хотят видеть результат, а не просто обещания гладкой кожи. Они благодарят ее за дешевую альтернативу дорогостоящим средствам. Но среди подписчиков есть и скептики: «Все, что называется косметикой (крема, маски, сыворотки и т.д.), не проникает дальше верхнего слоя, фактически только формирует наружную пленку». «Вы очень хорошо выглядите. Это благодаря кремам? Вы используете ботокс?» «Если Елена как врач использует для лица крем для ног с мочевиной и говорит об эффекте, тогда и я попробую!»

«А можно ли вместо крема для лица пользоваться цинковой мазью?» «Отчего у Елены Малышевой одутловатое и неподвижное лицо? Не от крема ли с мочевиной?» «Класс, спасибо! Он недорогой, попробую». «Чем не вариант? Мне нравятся ваши рекомендации, спросила в аптеке, дали, вот сегодня буду пробовать». Многие считают, что лицо Елены Малышевой в неплохом состоянии. Особенно телезрителям понравился портрет знаменитости, на котором она изображена без очков. Они посчитали, что аксессуар визуально старит ведущую и посоветовали ей использовать линзы, чтобы казаться моложе.