Аманда Сейфрид призналась, что ее травили в школе из-за слишком светлой кожи 

Тема буллинга в школах сейчас в США популярна как никогда. Многие дети жалуются на расовую дискриминацию, однако находятся и те, кто страдают от насмешек из-за слишком светлой кожи. Аманда Сейфрид недавно призналась, что ее травили в школе именно из-за бледного цвета лица.
«Надо мной смеялись из-за того, что я казалась ребятам бледной и уродливой», — вспоминает актриса. Она отметила, что с возрастом оттенок ее кожи становился немного темнее, но при этом над ней часто насмехались из-за природной бледности. Аманда периодически выкладывает в свой Instagram фотографии из детства, на которых изображена очаровательная девочка, так что не совсем понятно, за что ее могли травить сверстники. В любом случае, сейчас Сейфрид — звезда мирового уровня с топовыми голливудскими фильмами, а вот где остались ее обидчики — вопрос. В скором времени актрису можно будет увидеть в сиквеле мюзикла «Mamma Mia», где она сыграла вместе с Мерил Стрип, Шер, Колином Фертом и многими другими звездами.
Публикация от Amanda Seyfried (@mingey)
13 Апр 2018 в 12:59 PDT попкорнnews