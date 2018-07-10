Аманда Сейфрид призналась, что ее травили в школе из-за слишком светлой кожи 

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Фото: Тейлор Свифт с бойфрендом Джо Элвином отдыхает на островах Теркс и Кайкос

Ким Кардашьян высмеяли в сети за новый неудачный образ

Фото: Найл Хоран и Джейми Дорнан на благотворительном приеме для сбора средств на борьбу с раком