14-летняя Милли Бобби Браун стала выглядеть как старушка

Звезду сериала «Очень странные дела» просто не узнать.

Юная актриса, сыгравшая роль девочки по имени Одиннадцать в популярном сериале, в одночасье стала одной из самых известных знаменитостей. Она была номинирована на самые престижные кинопремии, а вдобавок стала стала самой юной персоной, когда-либо включенной в топ-100 влиятельных людей мира по версии журнала Time . Сейчас Милли покоряет индустрию не только кинематографа, но и моды. Недавно она заключила контракт с Calvin Klein, а затем снялась в рекламе для Moncler.

То ли такая бешеная занятость плохо влияет на вид девушки, то ли стилисты все время хотят придать ей более представительный вид, но поклонники постоянно замечают, что выглядит она на 10 лет старше своего возраста. И если раньше это можно было списать на плотный и яркий макияж вкупе со взрослыми нарядами, то на последних фото и без мейка Милли можно дать примерно тридцать лет.

Растрепанные волосы, очки, напряженное лицо с обозначившимися носогубными складками и какой-то неухоженный вид — актриса явно не смотрится девочкой-подростком. Может быть, ей все-таки стоит немного отдохнуть от постоянных киносъемок и фотосессий? Напомним, как раз сейчас проходят съемки нового, третьего сезона «Очень странных дел», и Браун , конечно, постоянно занята на площадке.

Даже на красной дорожке у Милли видны круги под глазами от усталости

А чрезмерно активный макияж и строгие костюмы прибавляют девушке еще пару лет Кстати, актриса — не единственная селебрити, которая выглядит как молодая старушка. Одной из самых востребованных моделей современности, Белле Хадид , всего лишь 21 год, однако на снимках она выглядит на все 30. Возможно, все дело в любви к пластическим операциям и инъекциям, которые сделали из молодой девушки настоящую женщину.

Тоже самое касается и младшей сестры Ким Кардашьян , 20-летней Кайли Дженнер. Она выглядит ровесницей своей всемирно известной сестры. Возраст ей придают не только старания хирурга, но еще и активный макияж.

Бурная молодость сказалась и на внешнем виде Линдси Лохан , которой выглядеть молодо не помогает даже мейк-ап, с помощью которого она активно старается молодиться.

Wday.ru выбрал фото знаменитостей, которые выглядят гораздо старше, чем есть на самом деле.

Белла Хадид, 21 год Белла Хадид, 21 год Кайли Дженнер, 20 лет Кайли Дженнер, 20 лет Рене Зеллвегер, 49 лет Рене Зеллвегер, 49 лет Линдси Лохан, 31 год Линдси Лохан, 31 год Бритни Спирс , 36 лет Бритни Спирс, 36 лет Милли Бобби Браун, 14 лет Милли Бобби Браун, 14 лет Белла Торн , 20 лет Белла Торн, 20 лет Марго Робби , 27 лет Марго Робби, 27 лет Николь Ричи, 36 лет Николь Ричи, 36 лет Кэтрин Зета-Джонс , 48 лет Кэтрин Зета-Джонс, 48 лет Страшное зрелище: Серсея из «Игры престолов» очень постарела

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