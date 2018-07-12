Осторожно, солнце: почему загар вреден для твоей красоты?

Согласны, летом так и хочется побольше бывать на свежем воздухе и принимать солнечные ванны. Но, оказывается, это не так полезно, как кажется. Чем же это опасно?

Преждевременное старение кожи

Многие не воспринимают это всерьез, но факт остается фактом. Солнечные лучи провоцируют преждевременное старение (в частности, фотостарение). Так что если ты не можешь отказаться от шоколадного загара, то будь готова к тому, что до 30 лет увидишь первые морщины. Как правило, они появляются в области глаз, рта и на лбу. Кроме того, солнечные лучи замедляют процессы восстановления кожи и лишают ее влаги. Представь, какой это стресс? Неудивительно, что морщины дают о себе знать раньше времени.

Пигментные пятна

Результат долгого пребывания на открытом солнце — пигментные пятна, которые проявляются не сразу, а через 10–15 лет. Темные «крапинки» ты увидишь на лице, ладонях рук и на ногах.

Сухость кожи и шелушение

Солнечные лучи иссушают кожу. И если в молодом возрасте кожа выглядит хорошо благодаря коллагеновым волокна, то с возрастом ситуация ухудшается. Плюс под солнцем эти самые волокна истончаются и со временем затвердевают, утрачивая способность к впитыванию влаги. Твоя кожа становится сухой и безжизненной. Добавь еще к этому шелушение — расклад, согласись, не очень!

Ожоги

Это тот случай, когда ты сразу увидишь (и почувствуешь) действие обжигающих лучей. Согласись, красные пятна и волдыри тебя точно не украсят. Кстати, последствия ожогов могут привести к развитию рака кожи.

Мнение эксперта:

«С одной стороны, УФ-лучи безопасны и даже полезны: они укрепляют иммунитет, снижают уровень стресса, стимулируют выработку в организме витамина D. Но при избыточном воздействии они дают другой эффект: резко снижают иммунитет (вот почему у некоторых после пляжного отдыха обостряются инфекции), появляются пигментация и морщины, усиливается работа сальных желез, снижается эластичность стенок капилляров (что приводит к сосудистым звездочкам), — рассказывает Надежда Кожевникова, врач-дерматокосметолог студии красоты «Британа». — Кстати, часто на пляжном отдыхе кажется, что кожа становится лучше. Это связано с тем, что под солнечными лучами кожа подсушивается, и за счет этого временно уходят воспаления. Но, к сожалению, после возвращения из отпуска ситуация ухудшается. Чтобы такого не происходило, важно использовать солнцезащитную косметику. Причем для своего спокойствия ее лучше использовать круглый год. Кроме того, в косметологии для борьбы со всеми последствиями пребывания на солнце есть разные методики: инъекционные (биоревитализация, биорепарация, плазмотерапия), пилинги, IPL-терапия, лазерные процедуры, восстанавливающие уходы».

Сухие волосы

Признайся, если про кожу ты хоть иногда задумываешься, то о защите волос чаще всего и не вспоминаешь. А зря. Они ничуть не меньше подвержены разрушительному воздействию солнца. Без должного ухода и защиты со временем они становятся безжизненными, сухими и ломкими (особенно это касается светлых волос).

Мнение эксперта:

«Прямые солнечные лучи ведут к распаду меланина (это наш натуральный пигмент) и вместе с этим понижают количество липидов в волосах. Поэтому так важна защита! — подчеркивает Анастас Метакса, стилист, региональный мастер-тренер Davines. — Некоторые из солнцезащитных продуктов надо наносить после процедуры мытья. Они ложатся на волосы тонкой, не утяжеляющей вуалью и зачастую придают красивый блеск. Они защищают цвет и иногда обладают термозащитой для укладки феном!»

«Под действием УФ-лучей окрашенные и обесцвеченные волосы страдают сильнее всего. Солнце не просто сушит их, но и «выводит» цвет, заставляет их терять влагу, а вместе с ней и «силы», — уточняет Данила Милеев, амбассадор Kerastase. — Чтобы уберечь волосы, важно выбирать специальные солнцезащитные средства с керамидами и провитамином В5. Если вдруг под рукой не оказалось таких продуктов, то, собираясь купаться в бассейне или в море, нанеси на волосы любое масло по всей длине и особенно на кончики. Собери волосы в пучок и после этого иди в воду».

Истончение ногтевой пластины

Ты наверняка слышала, что ультрафиолетовые лампы для гель-лака вредят твоим ногтям. Однако красивый маникюр никто не отменял. Что ж, тогда хотя бы не забудь об их защите, когда находишься под палящими лучами. Они точно так же сушат ногтевую пластину и приводят к возникновению микротрещинок.

Мнение эксперта:

«Из-за солнца ногти теряют влагу, становятся ломкими и могут начать слоиться. Чтобы этого избежать, в отпуск обязательно бери с собой масло для кутикулы и старайся почаще им пользоваться, — советует Елена Гончарова , мастер по маникюру салона красоты Ma & Mi. — В салонах же лучшими процедурами для устранения таких последствий будут бразильский маникюр и парафинотерапия. А дома можно периодически делать ванночки с разными маслами».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ostorozhno-solntse-pochemu-zagar-vreden-dlya-tvoej-krasoty/