12 отличных пудр не дороже 1 000 руб.

Фиксирующее средство тонкого помола, компактная пудра, которая подстраивается под оттенок кожи и выравнивает ее тон, средство с естественным сиянием, которое заменит тональный крем, и пудра-помощник в борьбе с жирным блеском — эксперты выбрали лучшие средства в доступном сегменте.

Пудра Beauty Amplifier, Sephora

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Еще одна фиксирующая прозрачная пудра тонкого помола. Она довольно сильно матирует лицо и может подсушивать, если кожа сухая, но обладательницам комбинированного и жирного типа подойдет — лицо долго остается матовым, а макияж не течет. Как и Diaphanous, Beauty Amplifier помещена в круглую банку, которую лучше оставить дома, чем носить с собой.

Цена: 890 руб.

Компактная пудра Alliance Perfect True Match, L’Orèal

C серией True Match не знаком разве что ленивый — об этих корректорах, тональных кремах и пудрах уже давно слагают легенды. И неудивительно — благодаря особой технологии средства подстраиваются под ваш оттенок кожи, отлично растушевываются и справляются с выравниванием тона на «ура». Средство прекрасно фиксирует макияж, не превращая при этом ваше лицо в напудренную маску. Но наносить ее стоит умеренно — для фиксации нужно набирать пудру на кисть тонким слоем. Кстати, это тоже плюс — расход получается более чем экономичный! Можно наносить не только поверх тона, но и на «голое» лицо — недостатки пудра, конечно, не скроет, но поры станут визуально меньше. А о том, какая кисть идеально подойдет для компактной пудры и не только, читайте здесь.

Цена: 649 руб.

Пудра Pure Light & Luminous Loose Powder, оттенок 2, Yves Rocher

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Рассыпчатая пудра из линейки Pure Light, куда входит также полюбившийся бьюти-блогерам кушон. Light & Luminous Loose Powder достаточно плотная для рассыпчатой пудры, но при этом ложится легко и незаметно. Придает коже заметный оттенок — девушки, не любящие тональные средства, легко могут заменить их этой пудрой.

Цена: около 700 руб.

Матирующая пудра Poudre Compacte Matifiante Universelle Nuage, Vivienne Sabo

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Проблемы моей кожи закончились вместе с подростковыми переживаниями. Помню, с какой радостью я выкинула едва начатую пудру Maybelline после курса у косметолога. Нет-нет, пудра была хорошей, но я не могла нарадоваться тому, что она мне больше не нужна.

С тех пор пудры я не покупаю — у меня комбинированная кожа, но я легко справляюсь с жирным блеском основной Face and Body, M. A. C с матирующим финишем.

Poudre Compacte Matifiante Universelle Nuage попробовала только ради эксперимента. Мне понравилась романтичная упаковка с сиренью и Эйфелевой башней.

«Помол» у средства мелкий, заметила размер частиц на спонже. Кисть брать не стала — для чистоты эксперимента. Пудру нанесла утром — на чистое лицо с тонким слоем увлажняющего крема (так делает главный визажист M. A. C в России Екатерина Пономарева ). Средство ложится не вуалью, как многие новые пудры, а плотным, насыщенным слоем — Poudre Compacte Matifiante Universelle Nuage легко заменяет тональное средство. Поверх пудры провела широкой кистью с мерцающим хайлайтером Catrice — текстуры «подружились», смотрелось естественно.

Эффект заметила в середине рабочего дня. Мы с коллегами сделали селфи во время обеда на солнечной террасе — мое лицо выглядело ровным и матовым, как после фильтра FaceTune.

На сто плюсов нашлось два минуса: 1) в составе есть тальк, который может забивать поры; 2) эту пудру непросто смыть. Обычно я снимаю весь макияж одним ватным диском с тремя каплями мицеллярной воды. На этот раз бежевыми стали три диска.

Цена: около 300 руб.

Пудра Super Stay 24H, Maybelline New York

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Пудра с отличным матирующим эффектом держится 6-7 часов. Визажист Юрий Столяров рекомендует наносить ее крупной кистью круговыми движениями на все лицо, особое внимание уделив Т-зоне. В палитре 4 оттенка — от совсем светлого до смуглого. Ложится легким слоем, маскирует расширенные поры. Лучший выбор для комбинированной кожи.

Цена: 605 руб.

Компактная пудра Decollete, Л’Этуаль

Эта демократичная пудра привлекла меня пластиковой легкой коробочкой — после металлической Nude, Dior я ценю легкость моей сумки.

Скажу сразу — у пудры есть явный цвет, если вы ищете прозрачное покрытие — вернитесь к части про Rouge Bunny Rouge.

Мне понравилось, что у пудры есть эффект «наслаивания» без пятен и полос, — то есть вы можете, не боясь, провести спонжем один раз, второй и третий. Получите разное покрытие для разных случаев.

Утром я нанесла пудру невесомым слоем — круговыми движениями пушистой кисти Pinceau Poudre, Guerlain — покупала ее для знаменитой метеоритной пудры этого бренда. На всякий случай взяла баночку с собой, но так ее и не достала — даже спинка носа не заблестела! Когда я вернулась домой после долгой дороги и пары чашек чая в кафе с подругой, удивилась — лицо выглядело ухоженно и натурально. Пудра не скаталась и не сдала своих позиций — я была готова снять вечернее селфи, не прикасаясь к косметичке.

В составе — минеральные частицы, мне показалось, что они дают внутреннее свечение — едва заметное и нежное. Мой муж отметил, что к коже приятно прикасаться. Я решила понять, о чем он говорит, и провела по щеке рукой — сатиновая!

Минус для меня один — эта пудра не подходит для кожи вокруг глаз. Она перекрывает следы усталости, но оставляет неприятную сухость, когда вы смываете макияж.

Цена: 749 руб.

Пудра Bio Detox, Bourjois

Заменяет тональный крем, когда не хочется делать плотный макияж. Подойдет для жирной кожи — не скатывается и хорошо матирует. Если она кожа сухая, перед нанесением воспользуйтесь увлажняющим кремом. Дает легкий сияющий эффект.

Цена: 562 руб.

Пудра Alliance Perfect, L’oreal Paris

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Легкая по текстуре, без труда наслаивается на другие продукты и подстраивается под натуральный тон. Подойдет для сухой кожи — не подчеркивает шелушения. Если вы сделали макияж с утра, вечером его легко освежить парой взмахов кисти с этим средством.

Цена: 640 руб.

Матирующая пудра Luminous Matt Powder, Lumene

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Создает едва заметное покрытие, но при этом отлично маскирует мелкие несовершенства. Если приглядеться, можно заметить микроскопические светоотражающие частицы. Не сушит кожу и не скатывается. Обновляйте через 5-6 часов.

Цена: 555 руб.

Пудра Pressed Powder, Max Factor

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Для натурального макияжа эта пудра на кремовой основе и легкий блеск для губ — все, что нужно нужно. Наносите ее влажным способом, намочив кисть или спонж водой. Выравнивает тон кожи и слегка подсвечивает. Подойдет для комбинированной и жирной кожи.

Цена: 423 руб.

Пудра Extreme Matt, Pupa

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Находка для тех, кто постоянно борется с жирным блеском — пудра справляется с ним за пару секунд. В комплекте удобный спонж (что редкость!), который распределяет средство тонким слоем. Дает матовый финиш без сияния, не подчеркивает шелушения и не забивает поры. Очень стойкая — держится минимум 7-8 часов.

Цена: 960 руб.

Пудра Precious Powder Pearls Glow, Gosh

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Идеальный выбор для смуглых девушек: жемчужные шарики работают и как хайлайтер, как румяна и как пудра. Лучше использовать большую пушистую кисть для нанесения — спонж, который идет в комплекте, совсем не удобный. Держится 6-7 часов, сходит очень аккуратно, без пятен. Расходуется экономно — одной баночки хватает на полгода.

Цена: 810 руб.