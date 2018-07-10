Ах, эти ароматы… Как правильно выбрать духи

Как вы относитесь к парфюму? Коко Шанель говорила, что «Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла». Она же была весьма категорична, заявляя о том, что «У женщины, которая не умеет пользоваться духами, нет будущего!».

История парфюмерного искусства корнями уходит далеко в прошлое. В древнеегипетских летописях есть упоминание о благовониях, в Греции ароматические масла и благовония использовались в религиозных и бытовых целях, а в Древнем Риме по аромату отличали патрициев от плебеев: последние не имели права пользоваться благовониями. Парфюм был возведен в культ!

Сегодня сложно представить себе женщину, которая может равнодушно отнестись к духам. Каждая знает, что любимый аромат способен поднять настроение и придать уверенности. Духи для женщины — важная часть образа, и «второе я».

А вот как найти свой аромат? Зачем тренировать обоняние и как это делать? Об этом я спросила у российского парфюмера, президента Гильдии парфюмеров Оксаны Чернышовой (Санкт-Петербург).

Оксана не только профессионал высокого уровня, а человек, который страстно увлечен своим делом. Ее можно слушать часами! Созданные ею коллекции ароматов разлетаются по всему миру, а ее клиентки имеют возможность получить для себя уникальный парфюм, созданный исключительно для себя.

Как выбрать?

— Чтобы найти аромат «под себя», нужно очень тщательно выбирать, — рассказывает Чернышова, — Для этого идем в парфюмерный магазин и нюхаем, нюхаем, нюхаем как можно больше. Даже не тренированный нос способен отличить друг от друга более 50 ароматов! И обязательно берем с собой маленькую бутылочку с водой. Как только нос «устал», делаем глоток воды. После этого обоняние «обнуляется» и вы заново можете пробовать парфюмы. Нюхать кофе бесполезно, поскольку кофе забивает рецепторы, и мы перестаем чувствовать.

Понравившийся аромат нужно нанести на блоттер (бумажная полосочка для тестирования духов) и унести с собой. Лучше взять с собой 5-6 вариантов и положить блоттеры, не смешивая, в книгу или ежедневник. Оцениваем во что превращается аромат через каждые полтора — два часа. Из 5-6 останется максимум 2-3, за которыми стоит вернуться в магазин и попробовать нанести их на руку. Пробовать парфюм на коже обязательно! Базовые ноты на коже раскрываются по разному: аромат может «сидеть» прекрасно, а может раздражать нелепым «звучанием», хотя вначале казалось, что парфюм замечательный.

Зачем тренироваться?

— Обоняние обязательно нужно тренировать, — говорит Оксана, — Это развивает мозг и способствует усилению умственной деятельности. Когда мы что-то нюхаем, то даем колоссальную нагрузку аналитическому мозгу, а это очень важно! Кстати, тренировка обоняния помогает избежать деменции. Вы знаете, что самое плохое обоняние — у детей и стариков? А самым острым нюхом с древних времен обладали шаманы. Они по запаху могли направить охотников в ту или иную сторону за верной добычей, предсказать дождь или ураган. Человеческий мозг способен распознать десятки тысяч комбинаций запахов, и это нам нужно не только для выживания, но и для наслаждения жизнью. Тренируйте обоняние и вы сможете стать намного счастливее.

Как это делать?

— Тренировать обоняние очень просто, даже не напрягаясь: проснувшись утром, понюхайте свою подушку, на которой остался аромат вчерашнего парфюма. Уткнитесь носом в любимого человека рядом или в пахнущего детством малыша. Ощутите запах зубной пасты, мыла. Вдохните аромат кофе, еды, свежего воздуха на улице. Таким образом мы делаем своеобразную зарядку для мозга, помогаем ему проснуться и активно действовать. Если вы приехали на море, то попробуйте разложить запах моря на самые простые составляющие: арбуз, огурцы, водоросли. Вы удивитесь, насколько это легко!

Для «продвинутых» — можно пробовать разложить парфюм на составляющие. В любом самом сложном аромате есть узнаваемые компоненты. Это увлекательное занятие и очень полезная для мозга тренировка!

Так что, дорогие читательницы, теперь у нас с вами есть очень веская причина заглядывать в парфюмерный бутик чаще, не так ли?

Мария Точилина