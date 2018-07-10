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Раскрыты секреты идеальной внешности Рианны
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Раскрыты секреты идеальной внешности Рианны 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Личная визажистка Рианны Присцилла Оно раскрыла несколько главных мейкап-секретов певицы, пишет Harper's Bazaar.
Во-первых, Рианна подбирает тональный крем под цвет плечам, а не лицу. «Если тон кожи вашего лица светлее тона тела, выбирайте средство под плечо. Поднесите плечо к лицу и проверьте, совпадают ли оттенки», — посоветовала Оно. Кроме того, она добавила, что наносить слой крема следует кистью, а затем выравнивать его спонжем, обходя не нуждающиеся в макияже места.
Во-вторых, стилистка порекомендовала использовать освежающий спрей или дымку для лица, чтобы защитить кожу от пересыхания под слоем косметики.
Наконец, по словам Оно, Рианна укладывает брови с помощью чистой щеточки для туши, намыленной обычным куском сухого мыла. «Это старый трюк визажистов. Все хотят идеальные брови, а мыло, действительно, фиксирует волоски», — заявила она.
В мае фотография Рианны с небритыми ногами, которую певица разместила в своих аккаунтах в Instagram и Twitter, вызвала восхищение поклонников. Подписчики оценили естественную красоту американской певицы и высказали свой восторг в комментариях. «Такая чистая и естественная!» — делали комплименты подписчики Рианны в Instagram.
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