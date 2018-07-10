Что такое флюиды, и как ими пользоваться

Использование кремов для лица кажется прошлым веком, особенно учитывая с какой регулярностью на бьюти рынке появляются все новые революционные средства. Сыворотки, различные эмульсии, теперь еще флюиды, которые захватывают умы и полки продвинутых фанатов по уходу за собой. Мы решили разобраться, что такое флюид и в чем его инновационность?Что такое флюиды, и как ими пользоватьсяФлюид — это разновидность крема, которая отличается своей

текстурой и, как следствие, функциональностью. Гелеобразная консистенция позволяет

ему быстрее впитываться в кожу, к тому же, благодаря своей легкости, он не закупоривает поры и подойдет для кожи, которая склонна к жирности и несовершенствам.

Флюиды, хоть и схожи в своей легкости и впитываемости, между

собой различаются по функциям. Мы легко можем подобрать средство, которое будет

отвечать всем нашим надеждам и представлениям об идеальном уходовом средстве. Например: — матирующий флюид нацелен на восстановление и улучшение работы сальных

желез. Его главная цель — придать нашей коже матовость и избавить от блеска. — увлажняющий

флюид, как понятно из названия, направлен на увлажнение. Косметологи советуют

его использовать в теплое время года, а зимой переключаться на более плотные и жирные крема. — тональный флюид — альтернатива плотным и тяжелым тональным

кремам, который выглядит очень натурально. Конечно, все проблемы на вашей коже

он скрыть не в состоянии, но модный матовый эффект создаст с легкостью.