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Что такое флюиды, и как ими пользоваться
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Что такое флюиды, и как ими пользоваться 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Использование кремов для лица кажется прошлым веком, особенно учитывая с какой регулярностью на бьюти рынке появляются все новые революционные средства. Сыворотки, различные эмульсии, теперь еще флюиды, которые захватывают умы и полки продвинутых фанатов по уходу за собой. Мы решили разобраться, что такое флюид и в чем его инновационность?Что такое флюиды, и как ими пользоватьсяФлюид — это разновидность крема, которая отличается своей
текстурой и, как следствие, функциональностью. Гелеобразная консистенция позволяет
ему быстрее впитываться в кожу, к тому же, благодаря своей легкости, он не  закупоривает поры и подойдет для кожи, которая склонна к жирности и  несовершенствам.
Флюиды, хоть и схожи в своей легкости и впитываемости, между
собой различаются по функциям. Мы легко можем подобрать средство, которое будет
отвечать всем нашим надеждам и представлениям об идеальном уходовом средстве. Например: — матирующий флюид нацелен на восстановление и улучшение работы сальных
желез. Его главная цель — придать нашей коже матовость и избавить от блеска. — увлажняющий
флюид, как понятно из названия, направлен на увлажнение. Косметологи советуют
его использовать в теплое время года, а зимой переключаться на более плотные и  жирные крема. — тональный флюид — альтернатива плотным и тяжелым тональным
кремам, который выглядит очень натурально. Конечно, все проблемы на вашей коже
он скрыть не в состоянии, но модный матовый эффект создаст с легкостью.
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