Выбор редакторов: 10 отличных салфеток для экспресс-удаления макияжа

Пропитанные гелем, мицеллярной водой и очищающим молочком, предназначенные для любого типа кожи и необходимые в дороге, спортзале и на работе — редакция BeautyHack протестировала лучшие салфетки для снятия макияжа и вынесла свой вердикт.

Салфетки для снятия макияжа Long Wear Make-Up Remover Wipes, Estée Lauder

«Если коротко, то салфетки от Estée Lauder — лучшее, что можно придумать для демакияжа в спортзале, машине и вообще везде, где надо действовать четко, быстро, без шума и пыли, как говорит шеф. Формула эмульсии, которой пропитаны салфетки, разработана специально для снятия водостойкого и стойкого макияжа и одобрена офтальмологами (лично для меня это важно — терпеть не могу эффект «вырви глаз», которым грешат многие средства демакияжа).

Пропитка такая интенсивная (и слегка маслянистая), что ткань скользит по коже легко и быстро — не надо ничего тереть, никуда давить и т.д. Чтобы «растворить» несколько слоёв туши и чёрный карандаш, мне хватило двух салфеток (всего в пачке — 45). Лицо слегка покраснело, но не больше, чем после обычной процедуры очищения, и через пять минут выглядело как всегда.

Второй плюс — увлажняющий эффект. После очищения нет стянутости, кожа не кричит «sos! Скорее крем!» и вообще чувствует себя комфортно (жирной плёнки тоже нет). Я, если честно, даже прогуляла крем — и те, у кого нормальная кожа, могут сделать также. Это вдвойне удобно в поезде, машине, самолёте — или вообще «на бегу», когда срочно меняешь мейк, скажем, с вечернего на nude.

Третье «браво» — упаковке. Чтобы вытащить салфетку, пришлось попыхтеть — и это плюс! Потому что в недостаточно герметичных упаковках ткань моментально высыхает. Ну, и из приятных мелочей — нестыдные отдушки (свежесть!) и комфортный материал: салфетки мягкие и пластичные, я легко подобралась к каждому уголку лица».

Цена: 2 000 руб.

Салфетки для снятия макияжа Demi-Wipes, M. A. C Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

«На отдыхе я самый ленивый человек в плане ухода. Мне несложно проходить 20-25 километров в день, но потратить больше пяти минут на очищение кожи не могу. Всегда беру с собой салфетки для снятия макияжа, которые в пару движений помогают очистить кожу.

Demi-Wipes как раз такие: мне достаточно двух салфеток, чтобы удалить все остатки косметики на лице (как правило, это темные тени, BB-крем, тушь, хайлайтер, бронзер, румяна). Весь этот набор салфетки без труда в считанные минуты стирают и не оставляют следов (а еще ощущения стянутости кожи, чем грешат многие альтернативы). После использования всегда умываюсь теплой водой — чувствую остатки масла на лице (хотя его в составе нет, но есть витамин Е). В удобной герметичной упаковке 30 штук салфеток — на отпуск точно хватит».

Цена: 1 300 руб.

Диски для снятия макияжа Dermaclear Micro Make-up Remover Pads, Dr.Jart+

«Казалось бы, что может быть удобнее салфеток для снятия макияжа? Корейский бренд Dr.Jart+ шагнул дальше и не просто помог не утруждать себя умыванием, но и за вас пропитал очищающим средством ватные диски. Пропитаны они, кстати, одноименной мицеллярной водой, которая одинаково деликатно избавляет и от BB-крема, и от черных водостойких стрелок (еще 18 лучших мицеллярных средств ищите здесь).

Если классические салфетки я всегда оставляю на прикроватном столике, на случай тотального бессилия и лени, то диски точно возьму с собой в дорогу. Они не займут много места, не высохнут раньше времени (каждый диск упакован в саше) и не будут раздражать кожу даже после солнечных ванн за счет обогащенной водородом формулы. Кстати, открывая саше, ожидаешь насквозь пропитанного диска и остатков мицеллярной воды, капающей вам на платье, но это не так. Средство пропитано идеально — не течет, но и не вынуждает растягивать кожу, а отлично по ней скользит».

Цена: 1 480 руб.

Салфетки для снятия макияжа Essentials, Artistry

«Средство абсолютно универсально во всех отношениях. Используйте в двух случаях:

А) Возьмите в любую, даже самую короткую поездку. Упаковка средств герметична, в составе — витамин E, который защищает кожу от негативного воздействия солнца и дополнительно увлажняет ее (и не только на солнце, ведь любая поездка — большой стресс для кожи).

Б) Используйте как дополнительный этап ухода. Салфетки прекрасно удаляют даже водостойкий макияж. Понравятся девушкам с любым типом кожи и не оставят после себя ощущение сухости, стянутости, жирной пленки и раздражения. К тому же они очень приятны на ощупь — нежная ткань щедро пропитана очищающим гелем (чтобы удалить даже яркий макияж не нужно тереть кожу)».

Цена: 635 руб.

Салфетки для снятия макияжа Юзу, Sephora Collection

«Одно из самых лучших изобретений для тех, кто постоянно в дороге — салфетки для снятия макияжа. Вам не нужно носить с собой пузырьки с мицеллярной водой и ватные диски. Это бьюти-средство идеально для путешественников, ведь снять или обновить макияж в дороге не всегда удобно.

Салфетки от Sephora — это максимально практичное средство. Всего одна салфетка справляется даже с самым стойким макияжем. У упаковки есть удобный пластиковый клапан, не дающий салфеткам высохнуть. После применения вы не чувствуете жжения и стянутости кожи, а все потому что Юзу освежает и тонизирует. Мой совет — обязательно купите их перед отпуском и положите в сумочку».

Цена: 420 руб.

Отшелушивающие салфетки Pure Clean Scrub & Peel Wipes, Kiko Milano

Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«Салфетки от Kiko Milano стали настоящей находкой для меня — обладательницы комбинированного типа кожи. Несмотря на то, что средство подходит всем, те, кто не понаслышке знает о черных точках и жирном блеске в течение дня, будут особенно довольны. Во-первых, салфетки двусторонние: мягкая сторона освежает кожу, в буквальном смысле оставляя легкий холодок, а вторая — отшелушивает за счет мелкого рельефа.

Именно эти «пупырышки» на салфетке и избавляют от отмертвевших клеток, но будьте готовы к эффекту скраба из косточек, а не деликатной скатки. Полировка происходит мощная, поэтому использую средство только в Т-зоне — там, где больше всего несовершенств. Зато результат, как говорится, налицо — кожа становится гладкой и начинает дышать. Огромным бонусом для меня стало и то, что после использования салфетки необязательно умываться — просто нанесите свой привычный увлажняющий крем».

Цена: 490 руб.

Очищающие салфетки Glacial Cloths, Skyn Iceland

«Любимая марка Елены Крыгиной уже покорила сердца многих. Еще бы, ведь состав всех средств натуральный и сделан на основе исландской ледниковой воды. Первое, что мне понравилось — салфетки не требуют смывания. При соприкосновении с кожей они будто образуют легкую пенку, которая впитывается в кожу. Производитель указывает, что бурые водоросли, экстракт огурца и белой ивы в составе способны успокоить даже чувствительную кожу.

На себе же я почувствовала легкое пощипывание: вероятно, я слишком перестаралась, чтобы очистить свою кожу. Аромат у салфеток легкий и приятный, пахнет чистотой. Кожа после них мягкая, даже увлажненная. Важно, что они не провоцируют воспаления и высыпания, как многие другие очищающие салфетки. Так что Glacial Cloths могут стать вашими любимчиками не только в путешествиях, но и в повседневной жизни».

Цена: 1 150 руб.

Очищающие салфетки для лица и области вокруг глаз, L'Oréal Paris

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

«Салфетки для снятия макияжа — обязательная часть моей бьюти-рутины. Всегда беру их с собой в поездки (с ними можно удалить макияж, загрязнения или просто освежиться в любой ситуации). Но одна упаковка неизменно лежит на тумбочке около кровати — на тот случай, когда я не в силах пойти умыться, а макияж нужно удалить обязательно (почему — читайте здесь).

Для крайнего случая отлично подходят салфетки в розовой герметичной упаковке — они бережно удаляют макияж, мягко очищая кожу (после проводила ватным диском с тоником по коже — остатков макияжа не было обнаружено). Салфетки дарят и ощущение свежести, чем не так часто славятся «коллеги по цеху». Даже девушкам, которым для ощущения полной чистоты нужна вода, салфетки понравятся (а для всего остального есть термальная вода!).

Большой плюс — салфетки не раздражают чувствительную кожу под глазами (смело прикладывайте их к этой зоне, подождите несколько секунд, пока активные smoky eyes не растворятся и удалите остатки свежей салфеткой). Это еще один аргумент, чтобы положить их в отпускную косметичку (салфетки займут меньше места, чем мицеллярная вода и молочко, и не разольются в чемодане, испортив любимое платье). Единственное «но» — не затягивайте с использованием: салфетки быстро высыхают и теряют волшебные свойства».

Цена: около 300 руб.

Салфетки для снятия макияжа Gently Off Wipes + Micellar Water, M. A. C Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«Полгода назад M. A. C порадовали новинкой — салфетками для максимально деликатного очищения кожи. Они пришли на помощь тем, кому хоть раз после бурной ночи закрадывалась в голову мысль: «Смыть или не смыть?» Ответ прост — смыть! Тем более, что с салфетками снять макияж очень просто и делать это можно где угодно — хоть в кровати.

Салфетки от M. A. C разработаны для бережного очищения именно чувствительной кожи. Мицеллярная вода в составе одновременно очищает и успокаивает, при этом формула очень комфортная даже для снятия стойкого макияжа с глаз. Салфетки хорошо пропитаны средством, а значит, не придется растягивать кожу, как киногерой Джима Керри из «Маски». Отдельный бонус — герметичная крышка на упаковке, благодаря которой салфетки не высохнут, а жидкость не прольется в сумке и не испортит вам настроение».

Цена: 2 600 руб.

Салфетки для снятия макияжа Milk & Tonic Makeup Remover Wipes, Inglot

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Даже когда мы говорим о том, что пачка очищающих салфеток в разы легче бутылочки мицеллярной воды и легко помещается в женскую сумочку, многие все равно скептически относятся к этой информации. Сумочки у нас разные и я, как любитель крайностей, это понимаю — сегодня сумка-тоут, а завтра нечто, больше похожее на чехол от телефона. В общем, в такую кроху кошелек-то не поместится, а уж пачка салфеток… Именно для нас Inglot придумали мини-версию из 10 салфеток «Milk & Tonic». Эти малыши поместятся даже в карман джинсов.

Плюсы: удаляют водостойкий макияж, подходят для обладательниц чувствительной кожи и тех, кто носит линзы. Каждая салфетка щедро пропитана увлажняющим средством, формула которого обогащена провитамином В5, бисабололом и экстрактом ромашки. Благодаря этому составу средство деликатно удаляет макияж, не оставляя на коже жирного блеска. Минус один — их всего 10! Но есть размер побольше (25 штук) — так что в чемодан и в сумочку кладите по пачке каждого вида».

Цена: 300 руб.