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Мастер-класс по фейсбилдингу провели в Некрасовке
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Мастер-класс по фейсбилдингу провели в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 43 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
В филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино», в рамках проекта «Московское долголетие», прошло очередное занятие по фитнес-зумбе.
Как всегда, перед занятием провели культуру групповой самоорганизации. В процессе беседы, выявилась инициативная участница, которая впервые пришла на занятие, но сразу же заинтересовала своей активной жизненной позицией и рассказала о таком интересном направлении, как «фейсбилдинг». Жительница провела мастер-класс, в котором показала эффективные упражнения, для сохранения упругости и молодости кожи лица.
Фейсбилдинг, или, проще говоря, гимнастику для лица, сегодня всерьез называют альтернативой пластической хирургии. (вт)
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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