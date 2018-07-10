Мастер-класс по фейсбилдингу провели в Некрасовке

В филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино», в рамках проекта «Московское долголетие», прошло очередное занятие по фитнес-зумбе.

Как всегда, перед занятием провели культуру групповой самоорганизации. В процессе беседы, выявилась инициативная участница, которая впервые пришла на занятие, но сразу же заинтересовала своей активной жизненной позицией и рассказала о таком интересном направлении, как «фейсбилдинг». Жительница провела мастер-класс, в котором показала эффективные упражнения, для сохранения упругости и молодости кожи лица.

Фейсбилдинг, или, проще говоря, гимнастику для лица, сегодня всерьез называют альтернативой пластической хирургии. (вт)