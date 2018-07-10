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Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть
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Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @johsara
У инстаграм-аккаунта Сары Йоханссон из Швеции уже более 22 тысяч подписчиков. И эта популярность вполне объяснима. Помимо рабочих моментов, Сара публикует множество фотографий из путешествий. Девушка делится с подписчиками не только красивыми видами, но и опытом посещения самых экзотических мест планеты.
Сара работает пилотом уже два года и до сих пор в восторге от того, что нашла дело своей жизни. Интересно, что до этого 33-летняя девушка ужасно боялась летать. Но в 16 лет девушка впервые попала в кабину пилота. Этот полет поразил ее до глубины души.
Несмотря на это Сара несколько лет работала парикмахером, но всегда помнила о своей мечте. И однажды рискнула.
"Я люблю летать. Это чувство невозможно объяснить словами", — говорит она.
Девушка отмечает, что профессия пилота требует постоянного обучения.
"Я люблю учиться и развиваться. Получив эту профессию, вы никогда не закончите учиться. Пилоты самолетов несут ответственность за всех пассажиров, поэтому им важно разбираться во многих, порой самых неожиданных, областях", — отмечает Сара.
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