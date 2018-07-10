Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть

Публикация от Sara Johansson (@johsara) 3 Июл 2018 в 1:40 PDT У инстаграм-аккаунта Сары Йоханссон из Швеции уже более 22 тысяч подписчиков. И эта популярность вполне объяснима. Помимо рабочих моментов, Сара публикует множество фотографий из путешествий. Девушка делится с подписчиками не только красивыми видами, но и опытом посещения самых экзотических мест планеты.

Публикация от Sara Johansson (@johsara) 21 Июн 2018 в 9:38 PDT Сара работает пилотом уже два года и до сих пор в восторге от того, что нашла дело своей жизни. Интересно, что до этого 33-летняя девушка ужасно боялась летать. Но в 16 лет девушка впервые попала в кабину пилота. Этот полет поразил ее до глубины души.

Несмотря на это Сара несколько лет работала парикмахером, но всегда помнила о своей мечте. И однажды рискнула.

"Я люблю летать. Это чувство невозможно объяснить словами", — говорит она.

Публикация от Sara Johansson (@johsara) 21 Сен 2017 в 11:25 PDT Девушка отмечает, что профессия пилота требует постоянного обучения.