5 неочевидных причин, которые делают кожу жирной

5 неочевидных причин, которые делают вашу кожу жирной

Люди любят блестящие волосы, блестящие машины и блестящие украшения! Но блестящее лицо никто не хочет. Да, жирная кожа не только влияет на вашу красоту, но и может разочаровать. Она может легко испортить ваш макияж и может стать большой проблемой. Иногда это тоже смущает и может разрушить уверенность в себе. Что вызывает жирную кожу? Есть много людей, которые даже не знают причин жирности кожи и всегда ищут идеальное решение, чтобы избавиться от нее. Люди с жирной кожей часто задаются вопросом, что другие люди думают о них. Некоторые обвиняют в жире на коже жирную еду, которую они ели прошлой ночью. Но жирная пища не имеет ничего общего с жирной кожей. МедикФорум выяснил, что приводит к жирности кожи и как с ней бороться.

Топ-5 причин жирной кожи

Итак, вот первые 5 причин жирной кожи. Наденьте боевое снаряжение, у нас впереди битва за красоту вашей кожи.

1. Окружающая среда. Да, изменение окружающей среды может быть основной причиной вашей жирной кожи. Избыточная влажность заставляют кожу потеть и делают ее масляной. Чтобы бороться с этой проблемой, просто убедитесь, что вы достаточно хорошо чистите кожу. Во влажные дни вы можете использовать надежный очищающий гель для лица, который очищает кожу и удаляет из нее все нездоровые примеси, вызванные макияжем, загрязнением и избыточными маслами.

2. Генетика. Жирная кожа может быть наследственной проблемой. Если у вашего отца или мамы жирная кожа, скорее всего, вы тоже ее получите. Кроме того, если жирная кожа есть в вашей семье, есть большая вероятность, что у каждого члена семьи есть сальные железы, которые производят дополнительное масло. Любая кожа, генетически жирная, с большей вероятностью получает прорывы и забитые поры. Сделать с этим ничего нельзя, только бороться с последствиями.

3. Чрезмерное использование косметики. Макияж является удивительным средством для прикрытия прорывов и угрей, но, как вы знаете, избыток всего плох. В надежде выглядеть моложе и иметь более четкую, гладкую кожу, люди могут чрезмерно отшелушивать, чрезмерно очищать кожу или наносить слишком много продуктов для ухода за кожей, что впоследствии наносит вред. Кроме того, очень важно снимать макияж. И для этого выберите качественный тонер, чтобы удалить все следы косметики с вашего лица и дать коже свободно дышать.

4. Гормональные изменения. Изменение гормонов в вашем теле в значительной степени отвечает за производство масла кожей. У женщин гормон-андроген колеблется в течение всей жизни, то есть в пред— и до менопаузе или во время беременности. Это может легко заставлять работать сильнее или слабее сальные железы, что в дальнейшем приводит к жирной коже.

5. Стресс. Мы живем в мире полном стресса. Во время стресса наша кожа имеет тенденцию к избыточному росту андрогенов, что приводит к жирной коже. Чтобы победить эту проблему достаточно стать счастливым и радостным. Это может уменьшить блеск и мгновенно поглотить лишнее масло вашей кожи. Кроме того, в некоторых случаях жирная кожа может быть результатом вашего нездорового образа жизни. Возраст, диета, загар и многие другие факторы также могут вызывать жирность кожи.

Просто беспокоиться о жирной коже недостаточно, вы должны дать время. Есть так много вяжущих средств, чистящих средств и других доступных решений, которые могут предоставить вам лицо без блеска. Также убедитесь, что вы правильно используете их, чтобы ваша кожа была чистой, здоровой и красивой.

Как бороться с жирной кожей?

Очень важным при борьбе с повышенной жирностью являются тонеры. Если тонеры и чистящие средства не обеспечивают ожидаемых результатов, обратитесь к своему дерматологу, поскольку он тот, кто может дать вам советы, как подобрать средство по уходу и какие еще методы борьбы с жирностью стоит использовать. Отшелушивание, очищение, тонизирование и увлажнение — вот четыре столпа, на которых зиждется хороший уход за кожей. Все мы знаем, что такое очищение. Хотя это базовая вещь, она является наиболее важной частью ухода за кожей. Однако большинство людей не понимают, что очищение и использование тонера идут рука об руку. В то время как очищение очищает ваше лицо до определенной степени, этого недостаточно, чтобы избавиться от всех загрязнений, которые ваше лицо собирает в течение дня. Использование тонера помогает удалить оставшееся количество грязи, которое не может убрать ваше моющее средство. Это необходимо для людей с жирной кожей, потому что это помогает закрывать поры, восстанавливает баланс pH вашей кожи, добавляет слой защиты и создает идеальное основание, на которое можно наносить увлажняющий крем. Лучшая часть — тонеры очень просты в изготовлении. С несколькими ингредиентами с вашей кухни вы можете сотворить настоящие чудеса.

Лимонный сок с мятой

Возьмите 1 ст. ложку лимонного сока, чайную ложку мяты и 1 стакан горячей воды. Погрузите чайный пакетик в горячую воду и дайте ему настояться в течение нескольких минут. Удалите чайный пакетик из воды и добавьте лимонный сок. Хорошо перемешать и дать раствору охладиться. Используйте хлопчатобумажную прокладку, чтобы вытереть лицо раствором.

Алоэ Вера

Нарежьте лист алоэ вера и выжмете гель. Разбавьте 2 ст.л. геля 1 чашкой холодной воды. Нанесите раствор на лицо, используя ватный тампон. Это решение также успокаивает солнечные ожоги и сыпь.

Огурцы

Возьмите огурец и нарежьте кусочками. Налейте чашку воды в кастрюлю и добавьте нарезанный огурец. Нагрейте кастрюлю в течение приблизительно 8 минут, пока вода не начнет кипеть. Смешайте огурец и воду. Дайте ему остыть, а затем отфильтруйте сок с помощью сита. Нанесите этот тонер на лицо с помощью ватного тампона.

Камфора с розовой водой

Смешайте щепотку камфоры в бутылке розовой воды. Нанесите этот тонер на лицо после каждого умывания.

Ледяная холодная вода

Используйте хлопчатобумажную прокладку, чтобы налить себе ледяную воду на ваше лицо после ее мытья. При желании вы можете просто натереть кубиком льда лицо.

Сырое семя манго

Возьмите семена из нескольких сырых манго. Поместите их в горшок с 3-4 чашками воды и кипятите в течение 30 минут. Дайте жидкости остыть, а затем процедите. Используйте это, чтобы тонизировать лицо после каждого умывания.

Ромашка

Кипятите чай из чайной чашки в чашке с водой в течение 5 минут. Дайте ему остыть и храните чай в бутылке. Нанесите это на лицо ватным тампоном после каждого умывания.

Лимонный сок

Развести 1 ст.л. лимона с 1 стаканом воды. Нанесите раствор на лицо с помощью ватного тампона. По желанию вы можете натирать лимонную кожуру на лицо и вытирать остатки влажной салфеткой. Это помогает удалить загар и контролировать маслянистость.