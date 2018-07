Тайны бьютиголиков: чем красятся блогеры в жару

Фиксаторы для макияжа, освежающие спреи, легкие тональные основы и стойкие тени для век. На BeautyHack — 37 лучших летних средств от русских блогеров.

Аня Екомасова, создательница блога Mishka Says, @ekomasova

Крем для лица Glow Сreme, Erborian

У меня сухая кожа, а Glow Сreme ее здорово увлажняет. За счет жемчужного мерцания она как будто светится изнутри. В первую очередь это уходовое средство, а декоративный эффект — это скорее приятный бонус. Если у девушки идеальная кожа, крем можно использовать просто вместо хайлайтера. Летом я наношу его под макияж.

Цена: 2415 руб.

Корректирующий уход для кожи вокруг глаз BB Eye, Erborian и консилер All Hours Concealer, Yves Saint Laurent

Для меня это средство два в одном: консилер и крем под глаза с защитой SPF 20. Не понимаю, зачем покупать обычный консилер, если можно для этих целей использовать уход. BB Eye не перекрывает синяки на 100%, у него скорее среднее покрытие, но увлажняет и осветляет кожу под глазами отлично!

Визажисты меня поругают, но если мне нужно скрыть заметные синяки, то поверх BB Eye наношу каплю консилера от Yves Saint Laurent — All Hours Concealer. Работает!

Цена: BB Eye — 2990 руб., All Hours Concealer — 2467 руб.

Праймер Neutral Eye Base, Kiko

Абсолютно летнее средство, которое я использую достаточно часто. Не липкое, легко наносится аппликатором или пальцем, и тени благодаря нему не скатываются.

Цена: 930 руб.

Устойчивые тени для век в карандаше Long-Wear Cream Shadow Stick, Bobbi Brown

Я обожаю эти тени в оттенке шоколадного мороженого. Их можно наносить где угодно: в спешке, после бассейна, тренажерного зала, в машине, растушевав пальцем и не смотря в зеркало. Один недостаток — расход у средства огромный. Причем, вы никогда не будете к этому готовы. Нанесете тени на одно веко, а для второго уже придется проявить фантазию.

Тем, кто предпочитает средства «на века», советую тени M. A. C. Pro Longwear Paint Pot в похожем оттенке Groundwork. Их также можно наносить пальцем, здорово подчеркивают загар.

Цена: 2530 руб.

Солнцезащитный флюид с 100% минеральными фильтрами и универсальным тоном SPF50, Skinceuticals

Это уходовое средство, но с тонирующим эффектом. Представлено только в одном тоне, но, клянусь, всем моим знакомым он подошел! На вечеринку я бы с этим флюидом не пошла, зато он создан для долгих летних прогулок, потому что главная его задача — защита кожи от UV-лучей.

Цена: 2857 руб.

Компактная пудра с эффектом сияния Shimmerbrick, оттенок Rose, Bobbi Brown

Я использую средство как хайлайтер около двух лет, и оно до сих пор не закончилось. Shimmerbrick состоит из мелкого шиммера, поэтому нет ощущения, что вы просто нанесли блестки, — очень деликатно и при этом заметно.

Цена: 4300 руб.

Бронзер Bronzing Powder, Tom Ford

Использую средство в оттенке Terra. У меня светлая кожа, поэтому бронзер наношу большой пушистой кистью, слегка касаясь лица, — получается эффект легкого загара.

Цена: 7850 руб.

Тушь для бровей Natural Brow Shaper & Hair Touch Up, Bobbi Brown

Не могу жить без этого средства в пепельно-коричневом оттенке Mahogany. Слегка подчеркивает цвет и фиксирует волоски. Но тушь нужно потрудиться найти, потому ее очень быстро разбирают!

Цена: 1990 руб.

Бальзам Lip Balm #1, Kiehl’s Без него я не выхожу из дома. Пару тюбиков блеска можно найти в сумке и по всей квартире. Это мой 100% must have на лето и на каждый день. Бальзам представлен с двух вариациях: с манго и без отдушек — люблю оба!

Цена: 750 руб.

Лисса Авеми, @aveme_lissa

Тональный крем Météorites Baby Glow, Guerlain

Тональный крем стойко держится на коже целый день, не течет и не оставляет жирный блеск. Оттенок подстраивается под тон лица, что очень удобно летом, когда вы загорели. Кстати, о солнце! Это средство с SPF 25 еще и служит хорошей защитой в городе!

Цена: 2558 руб.

Фиксатор для макияжа Prep plus Prime Fi plus Lavander, M. A. C Мне нравится, что в линейке представлены фиксаторы с разными ароматами. Этим летом, например, я выбираю лаванду, но есть средства с запахом кокоса и розы, а также базовый спрей без отдушки.

Фиксатор расходуется экономно даже при ежедневном использовании и, конечно, изумительно фиксирует макияж. Результат настолько отличный, что можно не наносить пудру — даже спустя несколько часов на жаре макияж выглядит свежим.

Цена: 1950 руб.

Жидкая помада Soft Matte Metallic Lip Cream, оттенок Rome, NYX Мой летний фаворит! Просто растушевываю помаду пальцами. Благородный кирпично-бордовый оттенок ложится очень естественно, кажется, что у тебя от природы такой красивый цвет губ. Что не менее важно: помада очень стойкая и может дополнить вечерний макияж.

Цена: 600 руб.

Эльмира Калимуллина, певица, финалистка «Голос», посол Чемпионата Мира по футболу-2018, @elmiramatur

BB крем, NYX У крема очень легкая консистенция, поэтому он равномерно распределяется на коже. Получается естественный финиш и ухоженное лицо. А еще BB крем здорово экономит время, не нужно тратить целый час на макияж. Я наношу под базу BB крем, и идеальный тон готов! Приятно, что средство еще и содержит SPF фактор.

Цена по запросу.

Бальзам для губ Addict Lip Glow, Dior

Бальзам увлажняет губы, питает их и защищает от ультрафиолета. Мне нравится, что он насыщает пигментом натуральный цвет губ. Получается очень нежно!

Цена: 2350 руб.

Тушь для ресниц Sumptuous Extreme, Ester Lauder

Я перепробовала очень много тушей и долгое время использую именно средство от Ester Lauder. Во-первых, ресницы кажутся невероятно густыми, длинными и объемными, при этом тушь не течет даже в очень жаркую погоду. Всегда беру ее на гастроли в жаркие страны.

Цена: 2620 руб.

Юлия Стахива, cоздательница шоу-рума Stakhiva Fashion Store, @juliastakhiva

Тональная основа Hydrating foundation natural healthy look, Lancôme

У меня сухая кожа, поэтому тональное средство выбираю с легкой текстурой и обязательным увлажнением, которое будет не заметно на коже. Этим я пользуюсь уже два года, особенно в жару: не течет, не появляется жирный блеск. Наношу кисточкой буквально пару капель на лицо, и тон готов!

Цена: 2838 руб.

Консилер Long-lasting softening concealer, Lancôme

Наношу консилер на веки и зону под глазами, чтобы освежить взгляд. Я не пользуюсь тенями или карандашом — предпочитаю натуральный nude, особенно летом.

Так как кожа вокруг глаз очень чувствительная, этот консилер — просто находка, он одновременно легкий, имеет нежную структуру, но при этом стойкий, держится в течение всего дня.

Цена: 2276 руб.

Румяна Cheek Fabric blush transparent, Giorgio Armani

Использую румяна с утра, чтобы подчеркнуть глаза и придать свежести лицу. Редко пробую новые продукты, но это средство открыла для себя недавно и не ошиблась. Легкая текстура, мерцающий розовый оттенок для бледной и загорелой кожи!

Цена по запросу

Настя Любащенко, создательница блога Ananaska, @ananaska23

Cпрей-фиксатор Сhill, Urban Decay

Без него никуда уже третье лето подряд! Не только здорово фиксирует макияж на весь жаркий день (даже самые «блестящие» зоны), но и приятно охлаждает в процессе нанесения.

Цена: 2300 руб.

Пудра Les Beiges Harmonie Poudres Lumières Belle Mine, Сhanel

Обожаю «матрасы» Chanel с… да, пожалуй, всегда их обожала! Незаменимые летние пудры для меня, создающие эффект холеной, слегка загорелой sun-kissed кожи. Если море не предвидится в ближайшее время, берите срочно!

Цена: 3562 руб.

Тональный флюид Hello Happy, Benefit

Название не обманывает: средство и правда делает лицо счастливым. Здоровым, красивым, ухоженным. Выравнивающие способности тона бесподобны, равно как и его незаметность. В жару без такого помощника никуда!

Цена: 1875 руб.

Лена Чингарева, @chigarevaelena

Тональная основа Naked Skin One & Done, Urban Decay

Использую, чтобы выровнять тон кожи. Средство невесомое, оставляет полупрозрачный финиш, поэтому легко наносится даже кончиками пальцев за минуту.

Цена: 2600 руб.

Кремовая основа Cream Colour Base, оттенок Shell , M. A. C Универсальное средство с полупрозрачным сияющим покрытием. Люблю наносить на скулы и на верхнее веко вместо теней. Основа идеальна для загорелой кожи — сияет и освежает!

Цена: 1550 руб.

Минеральная пудра The Sheer Pressed Powder, La Mer Это некомедогенная пудра, которая регулирует выделение себума. С ней жирный блеск не проявится в течение всего дня! Использую средство, чтобы подкорректировать макияж в жару.

Цена: 4238 руб.

Tatoshe4ka, @tatoshe4ka

Гелевые тени для век Color Tattoo, Maybelline

Лучшие гелевые тени ever! Находка для жирной кожи век — идеально ложатся, не скатываются, что особенно важно в жару. Белые можно использовать как базу под любой другой цвет теней. Демократичная цена, а качество как у люксовых средств. Мой фаворит — оттенок 35 On and On Bronze.

Цена: 340 руб.

Матовая помада Rouge Allure Ink, Chanel

Идеальное матовое покрытие для губ. В меру стойкое, но удаляется легко, не сушит губы и не растекается. Ношу и зимой, и летом. Летний фаворит — яркий красно-оранжевый оттенок 144 Vivant.

Цена: 1699 руб.

Бронзирующая пудра Terracotta, Guerlain

Мой абсолютный must-have на все четыре сезона вот уже как восемь лет. Оттенок 05 Brunettes сочетается с подтоном кожи, не желтит. Летом использую как пудру, зимой — как бронзер.

Цена: 1499 руб.

Матирующий солнцезащитный спрей-вуаль для лица SPF 50, La-Roche Posay

Новинка этого года от La-Roche Posay — просто находка для меня! Использую на море (как на пляже, так и поверх тонального крема, если выезжаю на экскурсии). У спрея мелкодисперсное распыление, приятный запах, и после применения лицо не блестит, как масленый блин.

Цена: 1275 руб.

Юлия Петкевич-Сочнова, @bebutterflyru

Спрей-конроль Serozinc, La Roche-Posay

В жару мне нравится использовать спрей, который дополнительно очищает кожу, бодрит и освежает, а также дает себорегулирующий эффект за счет цинка в составе. Получается, такой прекрасный тоник для жирной кожи.

Цена: 616 руб.

Помады Superstay Matte Ink., Maybelline

Главное их преимущество — держатся на губах абсолютно весь день! При этом можно есть, пить и даже не подглядывать после этого в зеркало — помада будет на месте. Бонусом: не сушат (летом — точно), а еще имеют приятную отдушку.

Цена по запросу

Тушь для ресниц Double Team, Urban Decay

Покорила своей стойкостью и, конечно же, цветовой палитрой. Ей не страшны жара и дождь — держится на ресницах и бровях целый день (и даже больше). Для снятия лучше подойдут масляные средства.

Цена: 1800 руб.

Кушон Teint Idole Ultra Cushion, Lancôme

Легко наносится пуховкой, абсолютно незаметен на коже, не сушит ее и не скатывается в течение дня. Летом может запросто заменить тональную основу!

Цена: 3167 руб.

Тушь для ресниц Cabaret, Vivienne Sabo

У меня светлые ресницы, поэтому тушью пользуюсь регулярно. Эта — бестселлер и самая стойкая из всех, что я пробовала. Летом — незаменима!

Цена: 222 руб.

Палетка хайлатеров Spotlight Palette, Smashbox

Сейчас использую палетку Smashbox, в которой три оттенка хайлайтеров. Удобно, что они подходят для светлой и загорелой кожи, легко набираются на пушистую кистью и оставляют бархатный финиш.

Цена: 3250 руб.

Нати Ламбант, визажист, стилист по волосам, @natilambant

Тональная основа Water blend, Make up forever

Чаще всего летом не наношу тональное средство. Но если собираюсь на мероприятие и необходимо выравнять тон лица, использую тон Water Blend. В составе средства водо— и потоустойчивая формула. При этом он на водной основе, что помогает создать ровный тон без эффекта маски.

Цена: 2381 руб.

Термальная вода Avene

Хорошо увлажняет и помогает уменьшить количество выделяемого себума. Распылять воду на макияж можно несколько раз в день, это дает ощущение свежести и сохраняет макияж на месте.

Цена: 609 руб.