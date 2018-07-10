«Сколько же родинок у вас!»: публика разглядела ключицы Полины Гагариной

Известная певица Полина Гагарина поделилась с обожателями новым снимком, на котором предстала в совершенно не характерном для себя образе. Броский макияж и жесткий фильтр, а в довершение всего — обнаженная зона декольте, в котором поклонники рассмотрели россыпь маленьких родинок.

Известная певица и представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015» Полина Гагарина может похвастаться внушительным количеством почитателей, которые, кажется, знают практически все о своем кумире. Обыватели с любопытством следят за жизнью знаменитости, а Полина в ответ щедро делится с публикой всеми событиями, выставляя на всеобщее обозрение даже самые незначительные происшествия. Однако в последнее время открытия преследуют почитателей по пятам. Так, на днях поклонники изумились, узнав, что их любимица не может похвастаться изгибистой фигурой, и все впечатление о ее «песочных часах» не более, чем грамотная одежда и правильные ракурсы для съемок. Ну а сейчас под пристальный взор попала кожа артистки, которая оказалась не без дефектов.

Звезда обнародовала снимок, на котором позирует с броским макияжем, и для большего эффекта Гагарина решила применить жесткие фильтры, чтобы акцентировать внимание на своем лице. Но в результате на коже звезды проступили многочисленные родинки, которые были незаметны для всех любопытных глаз. «Сколько же родинок у вас! Их что, замазывали ранее?» «Полина, а вы счастливая — говорят, много родинок у счастливых людей» «Полюшка, а у вас врожденные родинки или какие проблемы со здоровьем?» «Не пойму, настоящие родинки у вас или нарисованные. На лице точно раньше ничего не было, да и на ключицах не припомню»