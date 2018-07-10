Такого мы не ожидали: странный бьюти-лайфхак от Рианны

Рианны (30), как и у многих звезд, есть свои бьюти-лайфхаки. И недавно она поделилась одним из них. Как оказалось, певица заменяет фиксирующий гель для бровей на… мыло. Звездный визажист Присцилла Оно рассказала, что научила этому приему свою клиентку уже давно.

По ее словам, мыло не только закрепляет волоски, но и делает брови матовыми и густыми. Все, что тебе понадобится, — кусочек мыла и щеточка для бровей. Натри мыльным кусочком щеточку и зачеши волоски, придавая им нужную форму. После этого можешь заполнить пробелы карандашом или же оставить брови как есть для максимально естественного образа.

Публикация от Beauty Ark (@beautyarkbr)

26 Окт 2016 в 4:24 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/takogo-my-ne-ozhidali-strannyj-byuti-lajfhak-ot-rianny/