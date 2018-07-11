Smoky eyes на каждый день — секрет Марго Робби

Использовать несколько оттенков теней, прорисовать черным карандашом межресничное пространство, нанести два слоя удлиняющей туши — как повторить макияж актрисы?

Нежный образ, который подойдет как для вечернего, так и для дневного выхода в свет, создала для Марго Робби голливудский визажист Пати Дуброфф.

Любой макияж, по мнению Пати, начинается с хорошей подготовки кожи. Визажист нанесла на лицо актрисы маску, увлажняющий мист и питательный крем. Чтобы создать идеальный тон кожи с легким оттенком загара, она смешала несколько оттенков тонального флюида (какие средства любит Марго, можно почитать здесь), закрепила тон легкой рассыпчатой пудрой, скрыла недостатки консилером, а скулы и верхние части лба подчеркнула кремовым бронезром.

Акцент всего макияжа — легкая «дымка» на глазах, которая делает взгляд подчеркнутым и выразительным, не перегружая образ. Визажист нанесла на веки несколько оттенков теней — тепло-коричневые, бронзовые и актуальный цвет «taupe», хорошо растушевывая средства между собой, чтобы создать очень плавные переходы с эффектом легкой дымки.

На центр века визажист нанесла тени с мелким шиммером, которые создают легкий эффект сияния, делая взгляд распахнутым. Несколько слоев удлиняющей туши — и ваш макияж готов!

Редакторы BeautyHack выбрали средства, с помощью которых можно создать такой макияж.

Релаксирующая крем-маска Pure White, Eisenberg

Ультраувлажняющий спрей для лица Aqua Reotier Spray, L’Occitane

Гель-бальзам для сияния кожи «Морской источник» Source Marine, Thalgo

Тональный мусс Face Fabric Foundation, Giorgio Armani

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Консилер Eye Concealer with Botanical Extracts, Sisley

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Флюид для сияния кожи Fluid Sheer, 03, Giorgio Armani

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Палетка теней для век Chocolate, TooFaced

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Тушь Cabaret Premiere, Vivienne Sabo