Прыщики и синяки: как выглядит Джиджи Хадид без фотошопа

Супермодель показала себя без прикрас.

23-летняя Джиджи Хадид — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Она является лицом именитых брендов и звездой самых ярких показов. И, кажется, даже выйдя из дома в магазин, она умудряется выглядеть настоящей красавицей. Но когда она показала свое селфи без макияжа и фильтров, поклонники ее просто не узнали.

Оказывается, ее кожа далеко несовершенна: даже за несколько секнуд строис в Instagram на лице модели невооруженным глазом можно заметить и прыщики, и родинки, и веснушки. А покрасневшие веки и огромные синяки под глазами вызывают настоящее беспокойство за девушку.

Селфи без фильтров и фотошопа

Обработанное фото, которое мы обычно видим

Но Джиджи ее вид совершенно не беспокоит. Она пребывает в эйфории от счастья, ведь недавно она помирилась со своим бойфрендом Зейном Маликом. Пара распадалась на несколько месяцев. Напомним, в начале марта они официально объявили о своем расставании.

В своем Twitter Джиджи тогда написала: «Заявления о расставании всегда кажутся безличными, потому что нельзя описать словами то, что люди пережили за несколько лет… не только в отношениях, но и в жизни в целом. Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с З. Я хочу только лучшего для него и буду продолжать поддерживать его как друга, к которому испытываю безмерное уважение и любовь. Что касается будущего, будет то, что предначертано».

Видимо, Малик действительно предначертан ей судьбой, потому что молодые люди друг без друга просто не смогли существовать. Кстати, свой пост без макияжа Джиджи посвятила именно Малику, подписав: «Мой мальчик любит мои веснушки». Что ж, мы охотно верим, что для своего бойфренда девушка — эталон красоты. Но все же старшей из сестер Хадид стоит больше следить за собой и находить в своем плотном графике время и для косметолога, и для нормального здорового сна. Иначе она даже со своим ангельским baby-face рискует примкнуть к списку звезд, которые выглядят гораздо старше своих лет. Кстати, в топе этого списка уже значится ее младшая сестра, 21-летняя Белла Хадид

Да что там, даже их коллега по подиуму, Кайя Гербер , которой всего 16 лет, в последнее время выглядит едва ли не старше своей знаменитой мамы, Синди Кроуфорд . Даже косметика уже не может скрыть ее синяки и морщинки под глазами. А вот другие звезды даже без фотошопа и визажиста смотрятся просто превосходно.

Как выглядят другие звезды без макияжа и фильтров

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