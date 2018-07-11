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Что случилось с ароматом L’Homme Yves Saint Laurent?
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Что случилось с ароматом L’Homme Yves Saint Laurent? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Свежий или сладкий шлейф, ноты цитруса или ванили, элегантные аккорды лаванды или мужественный сандал — а вы уже знаете, чем будет пахнуть ваш мужчина этим летом?
Этим летом бренд дополнил линейку мужских ароматов YSL Beauté новой версией парфюма L’Homme. С первых нот L’Homme Cologne Bleue представляешь себе мужчину-загадку: он внезапно появляется и исчезает, бережно хранит свои тайны, от чего становится еще желаннее.
Новый аромат — настоящее воплощение противоречий. В его нотах органично уживаются элегантность и брутальность, изящность и мужской стержень. Парфюм остается верен своим первым нотам, но в нем явно чувствуются аккорды океана и свободы, дополненные свежестью и безмятежностью.
Красный апельсин, мандарин и бергамот вызывают прилив эндорфинов и напоминают любовь с первого взгляда и до последнего вздоха. Раскрывается парфюм терпкими нотами черного перца и кардамона, которые придают ему пикантность.
Но в аромате чувствуется и безмятежное спокойствие и уверенность (как в океане во время штиля) — букет яблок, герани и лаванды словно погружает вас в теплую воду, унося к дальнему берегу спокойным и уверенным течением воды. Прыжок со скалы — аккорд пачули и эфирного масла сандалового дерева (ведь ваш мужчина — хозяин своих эмоций, который умет рисковать, но не теряет самоконтроль и элегантность).
Отдельного внимания заслуживает флакон из стекла бирюзового цвета, который напоминает безграничные воды океана, а шестиугольный колпачок дает понять, что перед вами — часть культового наследия парфюмерного Дома.
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