Запах секса: какие ароматы сводят мужчин с ума

Dolce&Gabbana Light Blue: тайное желание

Оливер Кресп, работавший над созданием Light Blue, явно что-то недоговаривает. Конечно, в этом аромате есть секретный элемент, туманящий разум сильных мужчин. Обладательницы этого парфюма признаются, что сладкие ноты сердца и легкий шлейф не оставили равнодушным никого. В Сети есть даже целые форумы, где женщины обсуждают удивительный эффект Light Blue. «Он точно с феромонами», «Я думала, он меня сейчас вдохнет без остатка», — делятся поклонницы Dolce&Gabbana.

Dior J'Adore: пара слов о любви

Классика Dior должна занять свое место на туалетном столике каждой искусительницы. Окруженный ароматами жасмина, он создает образ манящей, но недоступной женщины. Несуществующий цветок — именно так называет J'Ador сам Франсуа Деманши. Девушка, облаченная в этот аромат, сама становится чем-то эфемерным, недоступным и потому таким желанным.

Guerlain Shalimar: индийский фильм

Через три года легендарному аромату исполнится сто лет. И уже целый век это интерпретация страстной, полной интриг и печали индийской любви. Композиция была вдохновлена историей принцессы Мумтаз-Махал, во имя которой ее супруг Шах-Джахан воздвиг Тадж-Махал. «Шалимар» переводится с санскрита как «храм любви». Аромат подойдет тем, кто хочет свести с ума мужчину мечты всерьез и надолго. Решившись на Shalimar, будьте готовы к серенадам от возлюбленного, который будет умирать и воскресать ради вас несколько раз в день.

BVLGRI Jasmin Noir: цвет страсти

Изысканный флакон Jasmin Noir — уже секс. Его блестящий черный цвет напоминает шелковые простыни и намекает на бессонные ночи. Смесь бобов тонка и древесных нот создает безумный мотив, способный свести с ума любого мужчину. Достаточно дополнить парфюм изысканным платьем с открытой спиной, и возлюбленный ваш навеки.

YSL Opium: опьянение

Настоящая находка для тех, кто хочет стать зависимостью и слабостью мужчины. Классический Opium, оправдывая свое название, уже много лет держится в рейтинге самых сексуальных ароматов. Это исключительно вечерний парфюм, который поможет вам раскрыть свою темную сторону под покровом ночи.

Goog Girl Gonna Bad Kilian: плохая девчонка

Казалось бы, одного названия достаточно, чтобы причислить творение Килиана к соблазнительным ароматам. Но слоган, под которым выпустилась эта линейка, затмил даже название: «I don't try to be sexy, sex tries to be me» («Я не стараюсь быть сексуальной, это секс пытается стать мной»). Действительно, изысканный нишевый аромат способен свести с ума как мужчин, так и женщин. Притворяться долго хорошей девочкой не получится.

L'Extase Nina Ricci: высшая точка наслаждения

Пик эмоций и квинтэссенция чувств. Все это в одном флаконе L'Extase от Nina Ricci. Какая она, девушка, которая выбирает этот аромат? Влюбленная в себя, ищущая приключений и коллекционирующая разбитые сердца. Вечером она заставит его поверить в искренность чувств, а после растворится в утреннем тумане, оставив только запах парфюма на его рубашке.

Eros Pour Femme Versace: аромат богов

Названный в честь бога любви Эроса, этот аромат касается самых глубин души. Терпкий парфюм оставляет вас беззащитной, но в то же время наделяет безумной сексуальной энергией. Найдется ли тот, кто устоит перед вами? Вряд ли.

Fleur Narcotique Ex Nihilo: ваша новая зависимость

«Наркотический цветок» не зря получил свое название. В его составе есть особый компонент Petalia, способный вызвать привыкание… к вашему присутствию в жизни того самого мужчины. С первых минут он взрывается на теле сладким цветочным букетом и оставляет тонкий шлейф цветущего утреннего сада. Fleur Narcotique — это приглашение на ужин, который непременно перетечет в неспешное утро.

Презентация первого аромата Chanel №5 состоялась 5 мая 1921 года в Париже. С тех пор прошло 97 лет, но его ноты продолжают сводить с ума мужчин. Первой, кто оценил роковой аромат, была Мэрилин Монро . «Вы знаете, журналисты задают вопросы, — говорила Мэрилин в интервью французскому Marie Claire в 1960 году. — Вот например: „Что вы надеваете, когда ложитесь спать? Верх пижамы, низ пижамы или ночную рубашку? Я и сказала: „Шанель №5"! Потому что это правда! И все же я не хочу говорить „обнаженной", понимаете? Но это правда!" Сама же создательница уверяла, что именно так должна пахнуть женщина. А мужчины, безмолвно соглашаясь с ней, по сей день продолжают терять голову от пьянящего Chanel №5.

