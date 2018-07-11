Топ-10 самых важных вещей, которые надо взять с собой на море

1. Было бы странно, если бы первым пунктом здесь не стоял крем от загара. Выбирайте самый мощный. У моря солнце для кожи куда злее, чем мы привыкли в своей средней полосе. Если едете на острова, можно купить крем уже там. В местных карибских и малазийских аптеках, ориентируясь на ваш оттенок кожи, научные опытом фармацевты плохого не посоветуют.

2. Аптечку. В нее положите первые средства для желудка — активированный уголь, таблетки для быстрого усваивания пищи. Они помогут быстрее адаптироваться к новой еде. Обеззараживающие средства, например, зеленку, йод. Также необходимы вата, бинт, лейкопластырь. Обезболивающее и жаропонижающее, не лишним будет и антибиотик широкого спектра. Возьмите и успокоительное.

3. Фото-видеотехнику и зарядки к ним. Некоторым хватает телефона. Но учтите, что новые впечатления быстро забьют память устройств и будут нещадно разряжать их в самый неподходящий момент. Поэтому пусть телефон и фотоаппарат страхуют друг друга на экскурсиях.

4. Документы. Паспорт — гражданский и загран, билеты на самолет, поезд, автобус, распечатанная гостиничная бронь, согласие на вывоз ребенка за границу, банковские карты, деньги. Подстрахуйтесь: возьмите некоторое количество наличных на непредвиденное такси, бутерброд и бутылку воды. А также не лишней будет кредитная карта — бывают случаи, когда привычная дебетная за границей вдруг блокируется.

5. Солнцезащитные очки и головной убор. Первые помощники на южном солнце.

6. Два купальника. Пока один сохнет, купаетесь в другом.

7. Теплая кофта. Всякое бывает. Даже на жарких побережьях может испортится погода так, что вечером захочется закутаться во что-то теплое и приятное.

8. Выходное платье. Ну хотя бы одно! Даже если вы планируете уехать в самую глушь и лежать две недели на гальке в набедренной повязке, вдруг то же в вашем диком отеле решит сделать английская королева? Платье по случаю должно быть.

9. Несколько пар удобной обуви. Это должны быть и пляжные шлепки, и обувь на плоском ходу для перемещений по прибрежным городкам и исследований горных подножий. Это должны быть и туфли/босоножки на каблуке — как раз под то платье.

10. Предметы гигиены: влажные салфетки, гель для душа и шампунь, расческу. Минимальный набор косметики.