Выбор экспертов: 10 легендарных ароматов-афродизиаков

Парфюмерные шедевры с нотами гардении, розы, ванили, мускуса и других афродизиаков, которые определенно будут управлять вашими чувствами, — в специальной подборке BeautyHack.

Парфюмерная вода Ardent, Boadicea The Victorious

Парфюм под многообещающим названием «Страстный» создал талантливый парфюмер Майкл Боади. Бренд не только выпускает уникальные ароматы с оригинальными композициями, но и облачает каждый из них в выполненный вручную флакон с тиснением из серебра. И Ardent — не исключение. Несмотря на то, что аромат попадает под категорию «унисекс», аккорды у него очень чувственные и женственные — под стать названию. В верхних нотах отчетливо звучит турецкая роза — известный с древности афродизиак.

Цветочную сладость перебивает шафраново-кардамоновое окружение и семена моркови. Роза есть и в базе — вместе с нотами пчелиного воска, благородного лабданума и драгоценного уда. Все вместе рождает аромат, призывающий надеть шелковое платье на тонких бретелях и отправиться на свидание.

Цена: 17 016 руб.

Туалетная вода Omnia Pink Sapphire, Bvlgari

Весной в семье ароматов Omnia появилась причудливая новинка, мгновенно создающее солнечное настроение — туалетная вода Omnia Pink Sapphire. На создание аромата парфюмеров вдохновил одноименный драгоценный камень, символизирующий молодость — именно поэтому он ориентирован, в первую очередь, на девушек из поколения Z. Редактор BeautyHack Наталия Капица охарактеризовала аромат так: «Свежесть весеннего сада после дождя». Ей понравилось, что Pink Sapphire не оставляет после себя тяжелый шлейф, а окутывает в течение дня легким облаком.

А еще туалетная вода будет привлекать внимание противоположного пола благодаря нотам ванили и мускуса в базе — они воздействуют на нервные рецепторы и вызывают расслабление. Но не волнуйтесь — спать вам вряд ли захочется, ведь нужную «искру» добавляет аккорд розового перца.

Цена (65 мл): 6 249 руб.

Парфюмерная вода Kirkè, Tiziana Terenzi

Немногие знают, что история нишевого парфюмерного Дома Tiziana Terenzi началась с производства церковных свечей. Гульельмо Теренци увлекся парфюмерией и стал создавать еще и мужские одеколоны, самостоятельно выращивая сырье для парфюмерных композиций. Его внуки — Паоло и Тициана продолжили дело и в 2012 году представили первый аромат Tiziana Terenzi.

Kirkè — одно из самых известных творений бренда. Чувственный парфюм посвятили богине Цирцее, поэтому ноты соответствующие: восточный аккорд из сандала, ванили и мускуса отлично раскрывается в шлейфе, который точно поместит вас в центр внимания. Кстати, сандал чаще встречается в мужском парфюме, но именно женским ароматам добавляет сексуальности.

Цена: 8 990 руб.

Парфюмерная вода Narcotic Venus, Nasomatto

Молодой бренд Nasomatto уже успел отличиться провокационными названиями ароматов (чего только стоят Absinth и Pardon) и узнаваемыми бутыльками с деревянными крышками внушительных размеров. Вот и сладко-цветочный Narcotic V. окрестили «наркотиком Венеры» неслучайно ­— его гипнотические свойства проявляются за счет целых двух нот-афродизиаков. В композиции царит тубероза — в Индии этот цветок даже называют «королевой ночи» и считают, что его аромат всегда ассоциируется с сексуальностью и флиртом. А жасмин — цветок, эфирное масло которого используют для эротического массажа, — заставляет вас мысленно гулять по цветущему саду.

Цена: 9 900 руб.

Парфюмерная вода Opium, Yves Saint Laurent

Культовый шедевр парфюмерного Дома столкнулся с невероятными трудностями из-за своего провокационного названия — в свое время аромат был даже под запретом в Австралии, Саудовской Аравии и Китае. Но критика Ива Сен Лорана не смутила — в 1978 году он даже устроил «опиумную» вечеринку на палубе пиратского корабля. Результат не заставил себя долго ждать — за первые три месяца выручка от продаж Opium составила 3 миллиона долларов. Другие ароматы-легенды ищите в нашей специальной подборке.

Аромат-искуситель действительно вызывает ассоциации с соблазнением и наслаждением — виной тому стали ноты-афродизиаки ваниль и жасмин, а также истинно восточные пачули, гвоздика и амбра. Этот характер поддерживает и экстравагантный флакон, напоминающий японскую шкатулку для снадобий или шелковый халат гейши.

Цена (50 мл): 7 599 руб.

Парфюмерная вода Manifesto, Yves Saint Laurent

Аура лукавого кокетства — вот, что ждет вас после пары нажатий на роскошный флакон Manifesto. По словам редактора BeautyHack Дарьи Сизовой, парфюм ассоциируется с первой влюбленностью и бабочками в животе, порхающими, когда он берет вас за руку. Любимый аромат она окрестила идеальным вариантом для свиданий, и вот почему. В верхних нотах отчетливо слышны черная смородина, бергамот и зелень, благодаря им Manifesto не «душит» пряной восточностью, но все же окутывает теплом.

В сердце аромата — афродизиак жасмин самбак (такая вот поэзия), а в базе — белый кедр и сандал. Кстати, кедр считается женским афродизиаком, из-за чего его часто добавляют в мужской парфюм. Поэтому не удивляйтесь, если будете ловить восхищенные взгляды представителей обоих полов.

Цена (50 мл): 6 999 руб.

Парфюмированная вода Flavia Vanilla/82, Parle Moi Parfum

Ваниль, иланг-иланг и магнолия — вот рецепт юношеских воспоминаний парфюмера Мишеля Альмайрака. Будучи мальчишкой, он был очарован девушкой по имени Флавия, которую встретил на улице маленького итальянского города. Аромат ее кожи и волос он попытался воссоздать спустя сорок лет — композиция получилась очень женственной, и парфюм окрестили в честь красавицы Флавии.

Flavia Vanilla — это не сдобные булочки из ближайшей кофейни, а свежая и звонкая ваниль. Именно эта нота царит в композиции, а дополняют ее абсолю мадагаскарского иланг-иланга (известный афродизиак), ноты цветов микелии и персика. Хотите тоже отпечататься в памяти любимого мужчины? Скорее пробуйте.

Цена: от 8 500 руб. на сайте molecule.su Одеколон Honey & Crocus, Jo Malone

В основе аромата от Jo Malone лежат аккорды меда, которые переносят нас на пасеку или в гости к любимым друзьям за чашкой ароматного чая. Активную сладкую ноту разбавляют цветы крокуса и традиционной английской лаванды. Раскрывается аромат легкими нотами миндального молока, сохраняя сладость меда и преподнося ее с новой, необычной стороны.

Парфюм вполне мог бы подойти для уютных вечеров за чтением любимой книги, если бы не лаванда — ее не зря называли травой любви в древности. По легенде, даже Клеопатра использовала этот аромат, чтобы соблазнить Юлия Цезаря. Поэтому смело отправляйтесь с Honey & Crocus на свидание и покоряйте мужчину элегантной чувственностью и кроткой улыбкой.

Цена (30 мл): 3 900 руб.

Парфюмерная вода Proposal, HFC Аромат от молодого парфюмерного Дома Haute Fragrance Company главный редактор BeautyHack Карина Андреева сразу провозгласила парфюмом этого лета. Презентовать его приехал молодой парфюмер бренда Винсан Рикор: мероприятие прошло в роскошном особняке Спиридонова в центре Москвы. Лепестки роз на парадной лестнице, искусственные деревья цветущей сакуры — элегантно, нежно и свежо. Именно таков и новый аромат бренда — несмотря на обилие свежих нот бергамота и соблазительного жасмина, раскрывается очень легко и нежно.

Сладкие (но не приторные!) аккорды миндаля, личи и черной смородины дополняют это звучание. Proposal ассоциируется с летним Парижем (и не только потому, что знаменитый иллюстратор из Нью-Йорка Меган Хесс придумала картинку для флакона, где молодая девушка в пышном розовом платье с открой спиной с большим пышным бантом стоит на фоне Эйфелевой башни): новинка мысленно переносит в цветущий Jardin du Luxembourg.

Цена: 22 800 руб.

Парфюмерная вода Mélodie de l'Amour, Dusita Parfums

Считается, что производство натурального масла гардении — цветка со сложным, зеленым и одновременно сливочным запахом — нерентабельно, но компании, которые его изготавливают в небольшом объеме, все же существуют. За дорогим абсолютом к ним обращаются в основном кустари с крошечными тиражами — такие как лондонский парфюмер Sultan Pasha Attars, но есть исключения. Например, Dusita — французская марка, основанная Писсарой Умавиджани, тайским парфюмером-самоучкой.

За гардении и туберозы Mélodie de l'Amour она получила «золотую грушу» — главную премию нишевой парфюмерии — и теперь официально в дамках, хотя про «Мелодию» и так было понятно: большая парфюмерия. А ноты гардении, между тем, добавляют образу загадочности и притягательности, а все потому что этот аромат ассоциируется со свежестью, как будто вы только что вышли из душа.

Цена: 24 920 руб.